Происшествия
Пожар в соборе Нотр-Дам полностью потушенRT на русском 03:59
Ранее сообщалось, что пожар в соборе Парижской Богоматери удалось потушить. Позднее в МВД Франции уточнили, что основная конструкция сооружения была спасена, однако требовалось мнение специалистов, чтобы «определить, является ли сооружение устойчивым и могут ли пожарные продолжать свою работу».
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