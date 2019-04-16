Происшествия

Пожар в соборе Нотр-Дам полностью потушенRT на русском 03:59

Ранее сообщалось, что пожар в соборе Парижской Богоматери удалось потушить. Позднее в МВД Франции уточнили, что основная конструкция сооружения была спасена, однако требовалось мнение специалистов, чтобы «определить, является ли сооружение устойчивым и могут ли пожарные продолжать свою работу».
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Пожар в соборе Нотр-Дам полностью потушен

RT на русском03:59

Пожар в соборе Парижской Богоматери потушен

Говорит Москвавчера в 22:20

Пожар в соборе Парижской Богоматери потушили

РИА Новостивчера в 22:27

Figaro: пожар в соборе Парижской Богоматери ликвидирован

ТАССвчера в 22:16

Власти заявили о ликвидации пожара в соборе Парижской Богоматери

РБКвчера в 22:03

Пожар в Нотр-Даме потушен

Газета.Ruвчера в 21:55

Пожар в Соборе Парижской Богоматери потушили

Интерфакс01:05
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Собор Парижской Богоматери
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