Происшествия

В Париже сгорел Собор Парижской БогоматериАфиша Daily вчера в 14:26

На место пожара выехал президент Франции Эммануэль Макрон. Шокированные жители Парижа стекаются к оцеплению и поют гимны. Собор Парижской Богоматери строили с 1163 по 1345 год на месте христианской базилики Святого Стефана.
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Сгорел собор Парижской Богоматери

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В соборе Парижской Богоматери вспыхнул пожар

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«Горит сердце Франции»: Нотр-Дам в огне

BFM.ruвчера в 14:51
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История собора Парижской Богоматери

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Собор Парижской Богоматери
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