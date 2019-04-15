Происшествия
В Париже сгорел Собор Парижской БогоматериАфиша Daily вчера в 14:26
На место пожара выехал президент Франции Эммануэль Макрон. Шокированные жители Парижа стекаются к оцеплению и поют гимны. Собор Парижской Богоматери строили с 1163 по 1345 год на месте христианской базилики Святого Стефана.
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Происшествия
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Детские пособия и выплаты безработным переведут на карты «Мир»
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Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".
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