Происшествия
Пожар в соборе Парижской Богоматери локализованКоммерсантъ 21:13
Пожарные взяли под контроль пожар в соборе Парижской Богоматери, сообщает Le Parisien.
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Политика
Пушков объяснил непризнание штабом Зеленского референдума в Крыму
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление пресс-службы кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о непризнании референдума о воссоединении Крыма с Россией.
Обновлено в 15:46
Общество
Минкомсвязь: Переход на цифровое ТВ в 20 регионах прошел штатно
"В целом отключение аналогового вещания в регионах второй очереди прошло в штатном режиме", - цитировали Алексея Волина РИА Новости.
Обновлено в 15:16
Шоу-бизнес
Сергей Жуков познакомил детей с лидером Rammstein Тиллем Линдеманном
Немецкий музыкант с радостью сфотографировался вместе с сыном и дочерью Сергея Жукова, именно этот снимок российский артист выложил на странице в Instagram.
Обновлено в 09:14
Общество
В России открылась вакансия мечты с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц
Российский сервис продажи авиабилетов Biletik.aero открыл вакансию путешественника с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 02:27
Политика
Законопроект об электронном голосовании Госдума обсудит 16 апреля
Законопроект об «электронном голосовании» на выборах в Мосгордуму Госдума обсудит в первом чтении на заседании 16 апреля.
Обновлено в 06:50
Политика
Совет ЕС одобрил поправки к Газовой директиве
Совет стран ЕС утвердил поправки к Газовой директиве Евросоюза, которые касаются работы морских газопроводов и, следовательно, распространятся на "Северный поток — 2".
Обновлено в 04:29
Экономика
«Газпрому» придется решать проблему транзита без «Северного потока-2»
«Газпрому» придется решать проблему транзита без «Северного потока-2» Решение Дании затянуть выдачу разрешения на прокладку «Северного потока-2», видимо, вынудит «Газпром» согласиться на прокачку через Украину существенно больших объемов газа, чем он исходно планировал.
Обновлено в 16:24
Хоккей
Овечкин подрался со Свечниковым в матче Кубка Стэнли
В первом периоде 1/8 финала Кубка Стэнли между "Каролина Харрикейнз" и "Вашингтон Кэпиталз" произошла драка с участием двух российских хоккеистов.
Обновлено в 20:00
Происшествия
Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом
Обновлено в 18:36
Космос
Американский астронавт Кристина Кук проведет год на МКС
Обновлено в 21:16
Происшествия
Семья французских миллиардеров Пино выделит €100 млн на восстановление Нотр-Дама
Семейство французских бизнесменов-миллиардеров Пино выделит €100 млн на реконструкцию собора Парижской Богоматери, который пострадал в результате вспыхнувшего в нем пожара.
Обновлено в 19:56
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин кардинально сменил имидж
Напомним, что юрист Элина Мазур заявляла, якобы Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская занимаются эскортом.
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес
Анастасия Цветаева показала большой беременный живот
Актриса совсем скоро станет мамой в третий раз. Анастасия Цветаева показала, как выглядит накануне родов.
Обновлено в 07:00
Общество
«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Пользователи Сети пожаловались в Роскомнадзор и МВД на мошенничества, связанные с участием в "беспроигрышных лотереях" и опросах.
Обновлено в 06:40
Наука
В Марианской впадине обнаружены бактерии, питающиеся нефтью
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Суд на Украине освободил Савченко из-под стражи
Украинский Броварский межрайонный суд принял решение освободить народного депутата Надежду Савченко и руководителя организации «Офицерский корпус» (занимается освобождением пленных) Владимира Рубана из-под стражи.
Обновлено в 21:27
Транспорт
В России предложили ввести платные перекрестки
Бороться с пробками на российских дорогах предложили путем введения платных перекрестков.
Обновлено в 21:05
Экология
Реки Якутии вскроются на несколько суток раньше нормы
Реки Якутии вскроются на несколько суток раньше нормы.
Обновлено в 06:30
Экономика
Минпромторг ожидает в 2019 г рост продаж товаров легпрома из РФ на 6,2%, до 2,97 трлн руб
Минпромторг РФ ожидает увеличения розничных продаж отечественных товаров легкой промышленности в 2019 году на 6,2% по сравнению с предыдущим годом, до 2,97 триллиона рублей, говорится в докладе о целях и задачах ведомства на 2019 год.
Обновлено в 20:25
Политика
После фашистского приветствия в эфире НТВ началась драка
Обновлено в 14:28
Общество
В центре Лондона экологические активисты перекрыли движение
Экологические активисты блокировали в понедельник загруженные транспортные артерии в центре Лондона, протестуя против загрязнения окружающей среды.
Обновлено в 10:40
Здоровье
Житель Бурятии 27 лет прожил с болтами в челюсти вместо протезов
С 1991 года пациент жил с самопальными болтами и решился удалить их.
Обновлено в 11:11
Энергетика
Туркмения возобновила поставки природного газа в Россию
Туркмения после трёхлетнего перерыва возобновила поставки природного газа в Россию.
Обновлено в 16:45
Общество
Шведская журналистка признала русский язык непостижимым
Журналистка шведской газеты Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен призналась, что чем лучше она говорит по-русски, тем непостижимей кажутся беседы на нем. По словам корреспондента, неоднозначные фразы вызывают у нее недоумение.
Обновлено в 14:28
Политика
Путин подписал закон о запрете хостелов
Российский президент Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому размешать хостелы в жилых домах будет запрещено.
Обновлено в 12:23
Наука
Российские археологи нашли уникальную могилу римского периода в Египте
Российские археологи во время проведения раскопок в оазисе эль-Фаюм нашли уникальную могилу римского периода на территории Среднего Египта.
Обновлено в 21:14
Общество
Правительство отказалось от видеофиксации техосмотра
Ранее документ предусматривал обязательную фиксации на фото и видео процедуры техосмотра, чтобы помешать выдачи «серых» диагностических карт.
Обновлено в 10:39
Наука
Ученые назвали точный размер, который удовлетворит женщин
Исследователи из Университета Нью-Мексико и Университета Калифорнии пришли к заключению, что подавляющее большинство женщин, скорее всего, откажется от отношений с мужчиной, чей размер полового члена существенно больше среднего.
Обновлено в 05:52