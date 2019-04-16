Происшествия

Пожар в соборе Парижской Богоматери локализованКоммерсантъ 21:13

Пожарные взяли под контроль пожар в соборе Парижской Богоматери, сообщает Le Parisien.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Пожар в соборе Парижской Богоматери локализован

Коммерсантъ21:13

Горит собор Парижской Богоматери

BFM.ru13:22

«Зенит» глубоко огорчен пожаром в соборе Парижской Богоматери

РИА Новости18:57

Пожар в Нотр-Даме локализован

RT на русском21:15

Молитвы и слезы. Парижане потрясены пожаром в главном соборе Франции

ТАСС19:03

В пожаре в соборе Парижской Богоматери появился первый пострадавший

РБК17:47

Пожар в Нотр-Даме локализован

Интерфакс21:17
Показать все источники
Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 21:31, Ашберн
Кино

Опубликован тизер второй серии финального сезона «Игры престолов»

Обновлено в 05:39
Политика

Пушков объяснил непризнание штабом Зеленского референдума в Крыму

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление пресс-службы кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о непризнании референдума о воссоединении Крыма с Россией.
Обновлено в 15:46
Общество

Минкомсвязь: Переход на цифровое ТВ в 20 регионах прошел штатно

"В целом отключение аналогового вещания в регионах второй очереди прошло в штатном режиме", - цитировали Алексея Волина РИА Новости.
Обновлено в 15:16
Шоу-бизнес

Сергей Жуков познакомил детей с лидером Rammstein Тиллем Линдеманном

Немецкий музыкант с радостью сфотографировался вместе с сыном и дочерью Сергея Жукова, именно этот снимок российский артист выложил на странице в Instagram.
Обновлено в 09:14
Общество

В России открылась вакансия мечты с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц

Российский сервис продажи авиабилетов Biletik.aero открыл вакансию путешественника с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 02:27
Политика

Законопроект об электронном голосовании Госдума обсудит 16 апреля

Законопроект об «электронном голосовании» на выборах в Мосгордуму Госдума обсудит в первом чтении на заседании 16 апреля.
Обновлено в 06:50
Политика

Совет ЕС одобрил поправки к Газовой директиве

Совет стран ЕС утвердил поправки к Газовой директиве Евросоюза, которые касаются работы морских газопроводов и, следовательно, распространятся на "Северный поток — 2".
Обновлено в 04:29
Экономика

«Газпрому» придется решать проблему транзита без «Северного потока-2»

«Газпрому» придется решать проблему транзита без «Северного потока-2» Решение Дании затянуть выдачу разрешения на прокладку «Северного потока-2», видимо, вынудит «Газпром» согласиться на прокачку через Украину существенно больших объемов газа, чем он исходно планировал.
Обновлено в 16:24
Хоккей

Овечкин подрался со Свечниковым в матче Кубка Стэнли

В первом периоде 1/8 финала Кубка Стэнли между "Каролина Харрикейнз" и "Вашингтон Кэпиталз" произошла драка с участием двух российских хоккеистов.
Обновлено в 20:00
Происшествия

Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом

Обновлено в 18:36
Космос

Американский астронавт Кристина Кук проведет год на МКС

Обновлено в 21:16
Происшествия

Семья французских миллиардеров Пино выделит €100 млн на восстановление Нотр-Дама

Семейство французских бизнесменов-миллиардеров Пино выделит €100 млн на реконструкцию собора Парижской Богоматери, который пострадал в результате вспыхнувшего в нем пожара.
Обновлено в 19:56
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин кардинально сменил имидж

Напомним, что юрист Элина Мазур заявляла, якобы Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская занимаются эскортом.
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес

Анастасия Цветаева показала большой беременный живот

Актриса совсем скоро станет мамой в третий раз. Анастасия Цветаева показала, как выглядит накануне родов.
Обновлено в 07:00
Общество

«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

Пользователи Сети пожаловались в Роскомнадзор и МВД на мошенничества, связанные с участием в "беспроигрышных лотереях" и опросах.
Обновлено в 06:40
Наука

В Марианской впадине обнаружены бактерии, питающиеся нефтью

Обновлено вчера в 17:01
Происшествия

Алтарь и алтарный крест сохранились при пожаре в Нотр-Даме

Обновлено в 18:56
Политика

Суд на Украине освободил Савченко из-под стражи

Украинский Броварский межрайонный суд принял решение освободить народного депутата Надежду Савченко и руководителя организации «Офицерский корпус» (занимается освобождением пленных) Владимира Рубана из-под стражи.
Обновлено в 21:27
Транспорт

В России предложили ввести платные перекрестки

Бороться с пробками на российских дорогах предложили путем введения платных перекрестков.
Обновлено в 21:05
Экология

Реки Якутии вскроются на несколько суток раньше нормы

Реки Якутии вскроются на несколько суток раньше нормы.
Обновлено в 06:30
Экономика

Минпромторг ожидает в 2019 г рост продаж товаров легпрома из РФ на 6,2%, до 2,97 трлн руб

Минпромторг РФ ожидает увеличения розничных продаж отечественных товаров легкой промышленности в 2019 году на 6,2% по сравнению с предыдущим годом, до 2,97 триллиона рублей, говорится в докладе о целях и задачах ведомства на 2019 год.
Обновлено в 20:25
Политика

После фашистского приветствия в эфире НТВ началась драка

Обновлено в 14:28
Общество

В центре Лондона экологические активисты перекрыли движение

Экологические активисты блокировали в понедельник загруженные транспортные артерии в центре Лондона, протестуя против загрязнения окружающей среды.
Обновлено в 10:40
Здоровье

Житель Бурятии 27 лет прожил с болтами в челюсти вместо протезов

С 1991 года пациент жил с самопальными болтами и решился удалить их.
Обновлено в 11:11
Энергетика

Туркмения возобновила поставки природного газа в Россию

Туркмения после трёхлетнего перерыва возобновила поставки природного газа в Россию.
Обновлено в 16:45
Общество

Шведская журналистка признала русский язык непостижимым

Журналистка шведской газеты Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен призналась, что чем лучше она говорит по-русски, тем непостижимей кажутся беседы на нем. По словам корреспондента, неоднозначные фразы вызывают у нее недоумение.
Обновлено в 14:28
Политика

Путин подписал закон о запрете хостелов

Российский президент Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому размешать хостелы в жилых домах будет запрещено.
Обновлено в 12:23
Наука

Российские археологи нашли уникальную могилу римского периода в Египте

Российские археологи во время проведения раскопок в оазисе эль-Фаюм нашли уникальную могилу римского периода на территории Среднего Египта.
Обновлено в 21:14
Общество

Правительство отказалось от видеофиксации техосмотра

Ранее документ предусматривал обязательную фиксации на фото и видео процедуры техосмотра, чтобы помешать выдачи «серых» диагностических карт.
Обновлено в 10:39
Наука

Ученые назвали точный размер, который удовлетворит женщин

Исследователи из Университета Нью-Мексико и Университета Калифорнии пришли к заключению, что подавляющее большинство женщин, скорее всего, откажется от отношений с мужчиной, чей размер полового члена существенно больше среднего.
Обновлено в 05:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Собор Парижской Богоматери
Собор
Католический храм в центре Парижа, один из символов французской столицы. Кафедральный собор архиепархии Парижа. Расположен в восточной части острова Сите, в четвёртом городском округе, на месте первой христианской церкви Парижа - базилики Святого Стефана, построенной, в свою очередь, на фундаменте галло-римского храма Юпитера. Готический собор возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период 1163-1345 годов. Алтарная часть освящена в 1182 году; западный фасад и башни закончены во второй четверти XIII века. С 1235 года вносились большие изменения: обустроены часовни между контрфорсами нефа; увеличен размер трансепта; добавлены часовни хора и большие аркбутаны деамбулатория...
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное