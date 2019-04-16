Происшествия

Пожар в соборе Парижской Богоматери ликвидированТАСС вчера в 21:43

Пожар в соборе Парижской Богоматери ликвидирован. Об этом во вторник сообщила газета Le Figaro со ссылкой на пожарных.
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Пожар в соборе Парижской Богоматери потушили

РИА Новостивчера в 22:27

Пожар в соборе Парижской Богоматери локализован

Дождьвчера в 21:35

Собор Парижской Богоматери потушили

Lenta.ruвчера в 22:10

Власти заявили о ликвидации пожара в соборе Парижской Богоматери

РБКвчера в 22:03

Пожар в соборе Парижской Богоматери потушили

RT на русскомвчера в 21:55

Пожар в соборе Парижской Богоматери ликвидирован

ТАССвчера в 21:43

Пожар в Нотр-Даме потушен

Телеканал 360°вчера в 22:04
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Происшествия

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В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины

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Происшествия

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Армия и оружие

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Политика

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Руководство колонии в Вологодской области, где отбывает срок осужденная за связь с ИГ (запрещено в РФ) Варвара Караулова, выступило против ее освобождения по УДО.
Обновлено вчера в 08:34
Экономика

В России создадут семь новых территорий опережающего развития

Премьер России Дмитрий Медведев поручил создать в России семь новых территорий опережающего развития (ТОР), передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 09:39
Религия

История собора Парижской Богоматери

Обновлено вчера в 14:26
Экономика

Две недостроенные гостиницы Hyatt во Владивостоке продали на аукционе

Российский аукционный дом (РАД) в понедельник продал на аукционе два недостроенных гостиничных комплекса Hyatt во Владивостоке - на Корабельной набережной и мысе Бурном.
Обновлено вчера в 08:41
Общество

Собчак назвала виновных в пожаре в соборе Парижской Богоматери

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Собор Парижской Богоматери
Собор
Католический храм в центре Парижа, один из символов французской столицы. Кафедральный собор архиепархии Парижа. Расположен в восточной части острова Сите, в четвёртом городском округе, на месте первой христианской церкви Парижа - базилики Святого Стефана, построенной, в свою очередь, на фундаменте галло-римского храма Юпитера. Готический собор возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период 1163-1345 годов. Алтарная часть освящена в 1182 году; западный фасад и башни закончены во второй четверти XIII века. С 1235 года вносились большие изменения: обустроены часовни между контрфорсами нефа; увеличен размер трансепта; добавлены часовни хора и большие аркбутаны деамбулатория...
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