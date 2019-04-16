Происшествия
Пожар в соборе Парижской Богоматери ликвидированТАСС вчера в 21:43
Пожар в соборе Парижской Богоматери ликвидирован. Об этом во вторник сообщила газета Le Figaro со ссылкой на пожарных.
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Происшествия
В Красноярске проверяют данные о том, что учительница избила школьниц
Обновлено вчера в 22:58
Политика
В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины
Обновлено вчера в 16:50
Транспорт
В России намерены организовать платные перекрестки
В одном из городов России в 2020 году планируется провести эксперимент с организацией платных перекрестков, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Национальную технологическую инициативу "Автонет".
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия
Сантехник-наркоман задушил пожилую клиентку ради денег в Новосибирске
Сантехник-наркоман задушил пожилую клиентку ради денег в Новосибирске, сообщила пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области.
Обновлено вчера в 22:08
Политика
Суд освободил Савченко и Рубана из-под стражи
Обновлено вчера в 18:09
Хоккей
Овечкин: Свечников попросил меня подраться
Обновлено вчера в 23:01
Политика
«Морской старт» могут перебазировать из США на Дальний Восток
Источник в ракетно-космической отрасли заявил, что пусковую платформу «Морской старт» могут перебазировать из США на Дальний Восток.
Обновлено вчера в 23:17
Армия и оружие
Великобритания перебросила в Эстонию авиационную группировку
Транспортная авиация Соединённого Королевства перебросила на эстонскую авиабазу Эмари пять военных вертолётов Apache.
Обновлено вчера в 18:02
Политика
NYT: конгресс проверит финансы Трампа, чтобы найти его связи с Россией
Демократы палаты представителей конгресса США выдали повестки ряду международных банков с требованием предоставить данные о финансах американского президента Дональда Трампа, а также о сделках банков с клиентами из России.
Обновлено вчера в 21:31
Политика
Руководство колонии выступило против освобождения Карауловой по УДО
Руководство колонии в Вологодской области, где отбывает срок осужденная за связь с ИГ (запрещено в РФ) Варвара Караулова, выступило против ее освобождения по УДО.
Обновлено вчера в 08:34
Экономика
В России создадут семь новых территорий опережающего развития
Премьер России Дмитрий Медведев поручил создать в России семь новых территорий опережающего развития (ТОР), передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 09:39
Религия
История собора Парижской Богоматери
Обновлено вчера в 14:26
Экономика
Две недостроенные гостиницы Hyatt во Владивостоке продали на аукционе
Российский аукционный дом (РАД) в понедельник продал на аукционе два недостроенных гостиничных комплекса Hyatt во Владивостоке - на Корабельной набережной и мысе Бурном.
Обновлено вчера в 08:41
Общество
Собчак назвала виновных в пожаре в соборе Парижской Богоматери
Обновлено вчера в 20:27
Футбол
Евгений Ловчев: «Ни один тренер „Спартака“ не может поставить игру в обороне»
В команде постоянно меняется тренер, но ни один из них не может поставить игру в обороне.
Обновлено вчера в 04:12
Важное за сутки
Алина Санько завоевала корону «Мисс Россия-2019»
Девушка получила денежный приз и корону из белого золота стоимостью более $1 млн Победительницей конкурса красоты "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области.
Обновлено 13 апреля в 17:41
Авто
Ford Mustang 2020 получил новую модификацию High Performance
Над новым купе и открытой модификацией Mustang работало всего пять человек, и менее чем за год им удалось создать новую версию маслкара, который получил не только новый ДВС, но также и элементы подвески, тормозной системы и аэродинамический обвес от мощного Mustang GT.
Обновлено вчера в 13:56
Авто
АвтоВАЗ обновил комплектации Lada Granta FL
В начале второго квартала 2019 года «АвтоВАЗ» начал продавать обновленные LADA Granta FL нового поколения.
Обновлено вчера в 02:07
Политика
Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество
Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линиям.
Обновлено вчера в 06:50
Футбол
Глава департамента судейства РФС ответил на резонансный твит Ахметова
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров после матча 23-го тура чемпионата России ЦСКА – "Оренбург" (2:3) раскритиковал полузащитника "армейцев" Ильзата Ахметова за твит в адрес судьи Сергея Лапочкина.
Обновлено вчера в 08:04
Общество
Что ждет волгоградцев по астропрогнозу с 15 по 21 апреля
Волгоградцев, рожденных под знаком Овна, вознаградят за усилия.
Обновлено 14 апреля в 23:02
Авто
Mercedes-Benz представил новый кроссовер
Премьера стала одним из знаковых событий автосалона.
Обновлено вчера в 10:51
Хоккей
ЦСКА победил «Авангард» во втором матче финала Кубка Гагарина
Обновлено вчера в 16:00
Театры
Бурятский театр вошел в число фаворитов «Золотой маски»
Обновлено вчера в 21:16
Общество
«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Пользователи Сети пожаловались в Роскомнадзор и МВД на мошенничества, связанные с участием в "беспроигрышных лотереях" и опросах.
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Происшествия
Мэр Парижа заявила, что алтарь и алтарный крест Нотр-Дама были спасены
Обновлено вчера в 19:44
Происшествия
Под Хабаровском полицейского задержали на лекции о борьбе с коррупцией
Начальника отделения ГИБДД по Вяземскому району Хабаровского края задержали на лекции о борьбе с коррупцией, сообщили в СК по региону.
Обновлено вчера в 08:00
Шоу-бизнес
Алле Пугачевой исполнилось 70 лет
Советская и российская эстрадная певица Алла Пугачева отмечает 70-летие.
Обновлено вчера в 02:56
Политика
Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом
Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести».
Обновлено вчера в 18:36
Политика
Решено вернуться к проекту ВСМ Москва—Санкт-Петербург
Решено вернуться к проекту ВСМ Москва—Санкт-Петербург Президент Владимир Путин согласился возродить проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Петербург, реализация которого обсуждается со времен СССР.
Обновлено вчера в 18:28