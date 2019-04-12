Пожар в соборе Парижской Богоматери все еще не потушенМосковский Комсомолец 01:39

Госсекретарь МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что в соборе Парижской Богоматери все еще полыхает пожар, начавшийся вечером 15 апреля.

Пожар в соборе Парижской Богоматери все еще не потушен

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