Происшествия
Пожар в соборе Парижской Богоматери все еще не потушенМосковский Комсомолец 01:39
Госсекретарь МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что в соборе Парижской Богоматери все еще полыхает пожар, начавшийся вечером 15 апреля.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 05:13, Ашберн
Политика
Суд обязал НАБУ открыть уголовное дело на Парубия
22 февраля в Национальное антикоррупционное бюро Украины поступило заявление о том, что чиновник совершил правонарушения, которые подпадают под статьи «Нецелевое использование бюджетных средств, осуществление расходов бюджета или предоставление кредитов из бюджета без установленных бюджетных назначений или с их превышением» и «Превышение служебных полномочий».
Обновлено в 04:35
Политика
В ряде регионов России снизят тарифы на вывоз мусора на 14,5%
Председатель комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что власти ряда российских регионов приняли решение снизить тарифы на вывоз мусора в среднем на 14,5%.
Обновлено в 04:36
Хоккей
Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться
Обновлено в 00:02
Политика
Госдума приняла закон о суверенном Рунете
Депутаты Государственной думы приняли в третьем и окончательном чтении поправки в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», получившие известность под названием «закон о суверенном Рунете».
Обновлено в 04:32
Происшествия
Двенадцать человек пострадали в ДТП в Орске
Обновлено в 02:13
Происшествия
В регионе 15 полицейских разыскивают сбежавшую медведицу
На место происшествия были направлены 15 полицейских вооруженных автоматическим и табельным оружием.
Обновлено в 03:50
Единоборства
Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову
Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено вчера в 11:15
Происшествия
Реликвии собора Парижской Богоматери спасли от огня
Пожар в Нотр-Дам-де-Пари начался вечером 15 апреля. В результате возгорания обрушился шпиль собора, и загорелась несущая конструкция.
Обновлено вчера в 17:32
Общество
«Коммерсантъ» рассказал о новом виде мошенничества в интернете
В МВД и Роскомнадзор начали поступать жалобы от интернет-пользователей, которые заявляют о новом виде мошенничества.
Обновлено вчера в 02:04
Транспорт
В России предложили ввести платные перекрестки
Помочь России решить проблему пробок могут платные перекрестки, заявили в Национальной технологической инициативе "Автонет".
Обновлено в 02:47
Политика
Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре
Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Экономика
Google удаляет до 80% запрещенного в России контента
Американская интернет-компания Google, оштрафованная в 2018 году Роскомнадзором за неисполнение закона о фильтрации поисковой выдачи от сайтов с запрещенной информацией, на сегодняшний день удаляет до 80% противоправного контента, заявил глава российского ведомства Александр Жаров.
Обновлено в 05:04
Политика
Nord Stream 2 прокомментировала одобрение поправок к Газовой директиве
Оператор проекта «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG принял к сведению одобрение поправок к Газовой директиве ЕС, заявил представитель компании.
Обновлено вчера в 06:41
Происшествия
На Джастина Бибера подал в суд задетый его машиной фотограф
В США фотограф, которого задел канадский поп-исполнитель Джастин Бибер, когда ехал на автомобиле, подал на певца суд.
Обновлено в 01:31
Политика
Россия прекратила сотрудничество с НАТО
Речь идет и сотрудничестве с НАТО по военной и гражданской линии.
Обновлено в 03:05
Политика
В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины
Обновлено вчера в 16:50
Политика
Россия решила упростить выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР
В Кремле планируют разрешить жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) получать гражданство России в упрощенном порядке.
Обновлено вчера в 13:41
Происшествия
Аэропорт в Берлине приостановил работу из-за дефекта самолета на ВПП
Берлинский аэропорт Шенефельд приостановил работу из-за поломки в самолете, который находится на взлетно-посадочной полосе (ВПП).
Обновлено в 04:30
Происшествия
Шпиль горящего собора Парижской Богоматери обрушился
Шпиль собора Парижской Богоматери, где произошёл пожар, обрушился.
Обновлено вчера в 14:03
Шоу-бизнес
Собчак уличили в расизме после поста о пожаре в Нотр-Даме
Обновлено в 02:31
Общество
Эксперты рассказали о самых востребованных профессиях в России
Эксперты сервиса «Авито Работа» рассказали о самых востребованных профессиях в России. Об этом 16 апреля сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 22:23
Политика
Конгресс США запросил у ряда банков информацию о финансах Трампа
Демократы американского конгресса выдали повестки Deutsche Bank и нескольким другим банкам, запросив информацию о финансах президента США Дональда Трампа, а также о сделках между банками и Россией.
Обновлено в 02:55
Происшествия
В России обвиненного в шпионаже норвежца осудили на 14 лет
Мосгорсуд приговорил к 14 годам тюрьмы гражданина Норвегии Фруде Берга по обвинению в шпионаже в пользу Норвежской разведывательной служб.
Обновлено в 04:56
Политика
Путин предложил Макрону помощь в восстановлении собора Нотр-Дам
Президент России Владимир Путин предложил французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощь лучших российских специалистов в восстановлении собора Парижской Богоматери.
Обновлено в 04:22
Космос
Space Х после успешной посадки потеряла первую ступень Falcon Heavy
Space X объявила о том, что центральный блок первой ступени тяжелой ракеты Falcon Heavy, второй раз в истории запущенной в конце прошлой недели, после успешного приземления был утрачен во время транспортировки к побережью, пишет в понедельник The Verge.
Обновлено в 01:56
Шоу-бизнес
Бузова призналась в желании переспать с Тарасовым
Телеведущая скандальной телестройки «Дом-2», дизайнер и певица Ольга Бузова приняла участие в шоу «Поцеловать/Переспать/Убрать».
Обновлено вчера в 09:19