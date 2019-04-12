Происшествия

Пожар в соборе Парижской Богоматери все еще не потушенМосковский Комсомолец 01:39

Госсекретарь МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что в соборе Парижской Богоматери все еще полыхает пожар, начавшийся вечером 15 апреля.
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Огонь в соборе Парижской Богоматери полностью потушен

RT на русском03:06

Ущерб от пожара в Нотр-Даме оценивать рано, заявил представитель собора

РИА Новости02:24

МВД Франции отчиталось о борьбе с последствиями пожара в Нотр-Дам-де-Пари

РБК01:40

МВД Франции: пожар в соборе Парижской Богоматери до конца не потушен

Телеканал 360°02:00

Пожар в соборе Парижской Богоматери еще не потушен

Коммерсантъ02:19

В МВД Франции заявили, что пожар в соборе Парижской Богоматери полностью не потушен

ТАСС01:27

Власти Франции объявили о ликвидации пожара в Соборе Парижской Богоматери. Обновлено

Новая газета01:00
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 05:13, Ашберн
Политика

Суд обязал НАБУ открыть уголовное дело на Парубия

22 февраля в Национальное антикоррупционное бюро Украины поступило заявление о том, что чиновник совершил правонарушения, которые подпадают под статьи «Нецелевое использование бюджетных средств, осуществление расходов бюджета или предоставление кредитов из бюджета без установленных бюджетных назначений или с их превышением» и «Превышение служебных полномочий».
Обновлено в 04:35
Политика

В ряде регионов России снизят тарифы на вывоз мусора на 14,5%

Председатель комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что власти ряда российских регионов приняли решение снизить тарифы на вывоз мусора в среднем на 14,5%.
Обновлено в 04:36
Хоккей

Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться

Обновлено в 00:02
Политика

Госдума приняла закон о суверенном Рунете

Депутаты Государственной думы приняли в третьем и окончательном чтении поправки в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», получившие известность под названием «закон о суверенном Рунете».
Обновлено в 04:32
Происшествия

Двенадцать человек пострадали в ДТП в Орске

Обновлено в 02:13
Происшествия

В регионе 15 полицейских разыскивают сбежавшую медведицу

На место происшествия были направлены 15 полицейских вооруженных автоматическим и табельным оружием.
Обновлено в 03:50
Единоборства

Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено вчера в 11:15
Происшествия

Реликвии собора Парижской Богоматери спасли от огня

Пожар в Нотр-Дам-де-Пари начался вечером 15 апреля. В результате возгорания обрушился шпиль собора, и загорелась несущая конструкция.
Обновлено вчера в 17:32
Общество

«Коммерсантъ» рассказал о новом виде мошенничества в интернете

В МВД и Роскомнадзор начали поступать жалобы от интернет-пользователей, которые заявляют о новом виде мошенничества.
Обновлено вчера в 02:04
Транспорт

В России предложили ввести платные перекрестки

Помочь России решить проблему пробок могут платные перекрестки, заявили в Национальной технологической инициативе "Автонет".
Обновлено в 02:47
Гаджеты

Самый большой телевизор Samsung за 6 млн рублей появился в России

Обновлено в 00:57
Политика

Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре

Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Экономика

Google удаляет до 80% запрещенного в России контента

Американская интернет-компания Google, оштрафованная в 2018 году Роскомнадзором за неисполнение закона о фильтрации поисковой выдачи от сайтов с запрещенной информацией, на сегодняшний день удаляет до 80% противоправного контента, заявил глава российского ведомства Александр Жаров.
Обновлено в 05:04
Политика

Савченко планирует приступить к работе в Верховной раде 23 апреля

Обновлено в 04:21
Политика

Nord Stream 2 прокомментировала одобрение поправок к Газовой директиве

Оператор проекта «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG принял к сведению одобрение поправок к Газовой директиве ЕС, заявил представитель компании.
Обновлено вчера в 06:41
Происшествия

На Джастина Бибера подал в суд задетый его машиной фотограф

В США фотограф, которого задел канадский поп-исполнитель Джастин Бибер, когда ехал на автомобиле, подал на певца суд.
Обновлено в 01:31
Политика

Россия прекратила сотрудничество с НАТО

Речь идет и сотрудничестве с НАТО по военной и гражданской линии.
Обновлено в 03:05
Политика

В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины

Обновлено вчера в 16:50
Армия и оружие

В Турции не исключили внесения корректив в параметры С-400

Обновлено в 04:12
Политика

Россия решила упростить выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР

В Кремле планируют разрешить жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) получать гражданство России в упрощенном порядке.
Обновлено вчера в 13:41
Происшествия

Аэропорт в Берлине приостановил работу из-за дефекта самолета на ВПП

Берлинский аэропорт Шенефельд приостановил работу из-за поломки в самолете, который находится на взлетно-посадочной полосе (ВПП).
Обновлено в 04:30
Происшествия

Прокуратура прояснила ситуацию с покушением на Зеленского

Обновлено в 02:20
Происшествия

Шпиль горящего собора Парижской Богоматери обрушился

Шпиль собора Парижской Богоматери, где произошёл пожар, обрушился.
Обновлено вчера в 14:03
Шоу-бизнес

Собчак уличили в расизме после поста о пожаре в Нотр-Даме

Обновлено в 02:31
Общество

Эксперты рассказали о самых востребованных профессиях в России

Эксперты сервиса «Авито Работа» рассказали о самых востребованных профессиях в России. Об этом 16 апреля сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 22:23
Политика

Конгресс США запросил у ряда банков информацию о финансах Трампа

Демократы американского конгресса выдали повестки Deutsche Bank и нескольким другим банкам, запросив информацию о финансах президента США Дональда Трампа, а также о сделках между банками и Россией.
Обновлено в 02:55
Происшествия

В России обвиненного в шпионаже норвежца осудили на 14 лет

Мосгорсуд приговорил к 14 годам тюрьмы гражданина Норвегии Фруде Берга по обвинению в шпионаже в пользу Норвежской разведывательной служб.
Обновлено в 04:56
Политика

Путин предложил Макрону помощь в восстановлении собора Нотр-Дам

Президент России Владимир Путин предложил французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощь лучших российских специалистов в восстановлении собора Парижской Богоматери.
Обновлено в 04:22
Космос

Space Х после успешной посадки потеряла первую ступень Falcon Heavy

Space X объявила о том, что центральный блок первой ступени тяжелой ракеты Falcon Heavy, второй раз в истории запущенной в конце прошлой недели, после успешного приземления был утрачен во время транспортировки к побережью, пишет в понедельник The Verge.
Обновлено в 01:56
Шоу-бизнес

Бузова призналась в желании переспать с Тарасовым

Телеведущая скандальной телестройки «Дом-2», дизайнер и певица Ольга Бузова приняла участие в шоу «Поцеловать/Переспать/Убрать».
Обновлено вчера в 09:19
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