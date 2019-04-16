Происшествия
Пожар в соборе Парижской Богоматери полностью потушилиРИА Новости 04:37
Огонь в соборе Парижской Богоматери полностью потушен, заявил представитель пожарных Парижа Габриэль Плюс.
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Политика
«Морской старт» перебазируют от США к России
Обновлено в 03:54
Хоккей
Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться
Обновлено в 00:02
Происшествия
Charlie Hebdo показал карикатуру после пожара в Нотр-Дам
Французский сатирический еженедельный журнал Charlie Hebdo представил карикатурную обложку нового номера, посвященную пожару в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено в 05:44
Общество
Уровень одобрения Сталина в России достиг рекордного показателя
Издание подчеркивает, что исследование выявило рекордный показатель положительного отношения к Сталину за все годы подобных опросов.
Обновлено в 02:04
Происшествия
В Красноярске уволили учительницу, избившую школьниц
Обновлено в 03:45
Происшествия
Сегодня проходит пятый день суда по делу Кокорина и Мамаева
Сегодня в Пресненском суде Москвы проходит очередное слушание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
Обновлено в 05:32
Происшествия
В Париже загорелся собор Парижской Богоматери
В Париже загорелся собор Парижской Богоматери, сообщает Reuters.
Обновлено вчера в 13:45
Энергетика
В Минэнерго заявили, что эра нефти будет длиться еще минимум 50-70 лет
Министерство энергетики России считает, что нефть еще минимум 50-70 лет будет оставаться основным источником энергии в мире.
Обновлено в 04:44
Политика
Суд обязал НАБУ открыть уголовное дело на Парубия
22 февраля в Национальное антикоррупционное бюро Украины поступило заявление о том, что чиновник совершил правонарушения, которые подпадают под статьи «Нецелевое использование бюджетных средств, осуществление расходов бюджета или предоставление кредитов из бюджета без установленных бюджетных назначений или с их превышением» и «Превышение служебных полномочий».
Обновлено в 04:35
Экономика
Госдума приняла во втором чтении законопроект об упрощении госзакупок
Госдума приняла во втором чтении законопроект, направленный на совершенствование законодательства о контрактной системе в сфере госзакупок и упрощение таких закупок.
Обновлено в 05:52
Политика
Опрос показал отрыв Зеленского от Порошенко во втором туре выборов
Ранее был опубликован опрос социологической группы «Рейтинг», согласно которому кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского во втором туре выборов готовы поддержать 61% избирателей.
Обновлено в 06:31
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук рассказала об отношениях с бывшим мужем
В рамках участия в программе «Судьба человека» модель Светлана Бондарчук, которая предпочитает не комментировать личную жизнь, решила рассказать об отношениях с бывшим мужем, режиссером Федором Бондарчуком.
Обновлено в 04:38
Транспорт
Два съезда с КАД на Выборгское шоссе перекроют на пять дней
Обновлено в 04:39
Экономика
Председатель правления Мосбиржи досрочно покинет пост
Набсовет Московской биржи досрочно прекратил полномочия председателя правления биржи Александра Афанасьева в связи «с досрочным выполнением задач, предусмотренных текущей стратегией».
Обновлено в 04:57
Транспорт
В России могут сделать некоторые перекрестки платными
В Национальной технологической инициативе "Автонет" предложили сделать некоторые перекрестки в России платными.
Обновлено в 01:19
Происшествия
Мужчина с молотком напал на сотрудницу московского метро
Правоохранительные органы Москвы проверяют информацию о нападении на сотрудницу метрополитена на станции «Технопарк», неизвестный, по некоторым данным, вооружен молотком, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
Обновлено в 02:38
Происшествия
Следствие считает пожар в Нотр-Даме непредумышленным
Пожар в соборе Парижской Богоматери, произошедший вечером 15 апреля и сильно повредивший здание, был непредумышленным.
Обновлено в 06:29
Происшествия
Внук экс-вице-президента «АвтоВАЗа» устроил смертельное ДТП в Москве
Обновлено вчера в 08:22
Экономика
Правительство увеличило уставный капитал РЖД на 7,02 млрд рублей
Правительство увеличило уставный капитал РЖД на 7,02 млрд рублей. Об этом говорится в опубликованном на сайте правительства распоряжении.
Обновлено в 03:06
Шоу-бизнес
Ани Лорак анонсировала клип на песню «Я тебя ждала»
Украинская певица Ани Лорак сегодня в своем Инстаграм разместила небольшое видео - отрывок своего нового музыкального клипа на песню «Я тебя ждала».
Обновлено 14 апреля в 06:30
Футбол
«Барселона» определилась с заявкой на матч с «Манчестер Юнайтед»
Тренерский штаб «Барселоны» определился с заявкой команды на ответный матч Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 05:18
Политика
Генпрокурор Украины прокомментировал освобождение Савченко
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о наличии достаточных доказательств вины депутата Верховной рады Надежды Савченко и главы центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана.
Обновлено в 06:09
Общество
От Меган Маркл уволился очередной подчиненный
Обновлено в 06:03
Политика
Путин предложил Макрону помощь в восстановлении собора Нотр-Дам
Президент России Владимир Путин предложил французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощь лучших российских специалистов в восстановлении собора Парижской Богоматери.
Обновлено в 04:22
Экономика
Оператор «Северного потока-2» рассмотрит датский маршрут газопровода
Проектная компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG подала на рассмотрение в Датском энергетическом агентстве (ДЭА) заявку на третий вариант маршрута газопровода, который предполагает прокладку труб в Балтийском море в датской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) к югу от острова Борнхольм.
Обновлено вчера в 08:17
Политика
В Кремле не комментируют планы по выдаче паспортов РФ жителям Донбасса
Напомним, ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник сообщила, что российские власти намерены разрешить жителям Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) в упрощенном порядке получать гражданство РФ.
Обновлено в 06:10
Общество
Названы самые востребованные в России профессии
Самыми востребованными в России профессиями по итогам 2018 года стали продавцы и водители, говорится в исследовании сервиса «Авито Работа», выдержки из которого приводит «Деловой Петербург».
Обновлено в 06:04
Происшествия
Защита Калви обжаловала продление ему домашнего ареста
Адвокаты основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в мошенничестве на 2,5 млрд рублей, обжаловали решение Басманного суд Москвы о продлении ему срока домашнего ареста.
Обновлено в 06:05
Политика
В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины
Обновлено вчера в 16:50
Шоу-бизнес
У Марата Башарова после развода с женой появилась новая женщина
После скандального развода ведущий «Битвы экстрасенсов» недолго был одинок – накануне его застукали с новой женщиной.
Обновлено в 04:53