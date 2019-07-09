Происшествия
Пожар в ростовском музыкальном театре потушилиРИА Новости 14:03
Пожар в музыкальном театре Ростова-на-Дону полностью потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. Ранее сообщалось, что около 17.00 в музыкальном театре Ростова-на-Дону загорелась кровля, площадь пожара составила 350 квадратных метров, пострадавших нет.
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Происшествия
Суд арестовал почти €122 млн на банковских счетах экс-министра Абызова
Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн, находящихся на банковских счетах бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве.
Обновлено в 20:01
Политика
Как мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина
Член "Союза грузин России" Игорь Гвритишвили рассказал "МК" о том, как мать грузинского журналиста Георгия Габунии Джульетта Вашакмадзе отреагировала на скандал вокруг его нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина.
Обновлено в 15:24
Происшествия
Сотрудники ФСБ проводят обыски у первого вице-премьера Якутии
Сотрудники ФСБ проводят обыски в кабинете первого вице-премьера Якутии Алексея Колодезникова.
Обновлено в 22:30
Происшествия
Саакашвили подрался с оппонентами и сломал руку пенсионерке
Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сломал руку пожилой жительнице Одессы. Об этом сообщает портал Odessit.ua.
Обновлено в 21:14
Здоровье
Передвижной флюорограф заработал в Павловском Посаде
Передвижной модуль позволяет обследовать жителей удаленных районов.
Обновлено в 09:35
Экономика
Россияне стали экономить на лекарствах
Больше всего россияне стали экономить на лекарствах для заболеваний кожи: выручка от них снизилась на 970 миллионов рублей по сравнению с предыдущим периодом.
Обновлено в 20:11
Политика
«Коммерсантъ» узнал о возможном возобновлении авиасообщения с Грузией
Москву удовлетворила реакция официального Тбилиси на инцидент с грузинским журналистом, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в МИДе.
Обновлено в 19:45
Армия и оружие
Адмирал США заявил, что в Венесуэле находятся сотни российских военных
Глава Южного командования вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер считает, что в Венесуэле находятся сотни российских военнослужащих и военных подрядчиков.
Обновлено в 18:20
Политика
Иванов: Россия опоздала с «мусорной реформой» на 40 лет
Спецпредставитель президента по вопросам экологии Сергей Иванов заявил, что Россия на 40 лет опоздала с реформой в сфере обращения с коммунальными отходами.
Обновлено в 14:58
Политика
Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине
Во всяком случае, могу так сказать, что наши договоренности, которые были достигнуты в этом телефонном разговоре, с американской стороны не были исполнены.
Обновлено в 15:57
Происшествия
В офисе «Красное и белое» в Челябинске проходят обыски
В декабре 2018 года Налоговая служба, Росалкогольрегулирование, ФСБ и ОМОН уже проводили обыски на складах и в офисе компании.
Обновлено в 07:44
Происшествия
В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»
Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз.
Обновлено в 10:26
Футбол
Кикнадзе: ФК «Локомотив» летом может потратить еще €3 млн на трансферы
Трансферный бюджет московского футбольного клуба "Локомотив" на текущее трансферное окно составляет €7 млн, четыре из которых уже потрачено.
Обновлено в 15:39
Политика
СМИ узнали детали дела подозреваемого в госизмене помощника полпреда
Арестованный помощник полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Александр Воробьев мог передавать за границу данные с заседаний Совета безопасности — при обыске у него нашли документы Совбеза.
Обновлено в 14:09
Наука
Ученые подсчитали, сколько деревьев нужно высадить для спасения Земли
Исследователи федерального технического университета Цюриха подсчитали, что в разных районах планеты необходимо высадить около 0.9 млрд гектаров леса.
Обновлено в 22:41
Политика
СМИ сообщили о сложении полномочий сенатора от Челябинской области
Ирина Гехт планирует вернуться в регион Сенатор Совета Федерации от Челябинской области Ирина Гехт подала заявление о досрочном сложении полномочий, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя комитета по регламенту Сергея Мамедова.
Обновлено в 04:24
Общество
На севере Хабаровского края ввели режим ЧС из-за паводка
Обновлено в 22:04
Финансы
Чистый отток капитала из РФ в I полугодии вырос почти в 2,5 раза
Чистый вывоз капитала из России частным сектором в январе - июне 2019 года, по предварительной оценке ЦБ РФ, вырос почти в 2,5 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и достиг $27,3 млрд.
Обновлено в 09:22
Политика
Грузинская оппозиция отреагировала на позицию Путина по санкциям
Представитель оппозиционной партии «Европейская Грузия» Давид Бакрадзе дал оценку позиции президента России Владимира Путина по введению санкций против республики.
Обновлено в 12:38
Авто
Появились первые фото обновленного Lada Largus
Первые экземпляры обновленного Lada Largus уже начали сходить с конвейера B0 еще в конце февраля 2019 года, а вот Cross-модификацию начyут производить в течении недели.
Обновлено вчера в 04:03
Происшествия
Судившегося с IKEA бизнесмена посадили на восемь лет
Обновлено в 10:27
Игры
Автор No Man’s Sky посоветовал создателям Anthem и Fallout 76 молчать после релиза
No Man's Sky, возможно, стала чуть ли не первой современной игрой с тяжёлым релизом, однако только за последний год можно вспомнить и другие примеры с аналогичными проблемами — те же Sea of Thieves, Fallout 76 и Anthem.
Обновлено в 12:03
Происшествия
В Улан-Удэ столкнулись два автобуса с пассажирами
Обновлено в 22:37
Происшествия
Последний поход: из-за чего могли погибнуть 14 офицеров-подводников
«У комиссии вызывает вопросы причина взрыва в отсеке, где находился аккумулятор, а также тот факт, что моряки не воспользовались портативными дыхательными аппаратами, которыми по инструкции должны были воспользоваться в первую очередь», — говорит знакомый с расследованием обстоятельств инцидента собеседник РБК.
Обновлено в 09:09
Общество
Экс-сотрудница Госдепа попалась на сговоре с разведкой Китая
В США суд столичного округа Колумбия приговорил экс-сотрудницу американского Госдепа Кэндис-Мари Клейборн к 40 месяцам тюрьмы из-за сговора с китайской разведкой.
Обновлено в 21:42
Политика
Путин посетит Екатеринбург 9 июля
Обновлено вчера в 05:57