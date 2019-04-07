Происшествия
В подмосковном Одинцово горит банно-гостиничный комплексЭхо Москвы 01:47
Деревянно-рубленый комплекс, в котором находятся частные бани и отель, расположен на Минском шоссе.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 06:45, Ашберн
Авто
Энтузиаст переделал Chevy Captiva в дорогой Rolls-Royce Cullinan
Обновлено в 04:45
Политика
Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом
Отравленный предположительно нервно-паралитическим веществом "Новичок" в британском городе Эймсбери Чарли Роули встретился с послом России в Великобритании Александром Яковенко в резиденции главы дипмиссии в Лондоне.
Обновлено в 05:09
Энергетика
Правительство и нефтяники заключили соглашение о ценах на топливо
Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что было подписано соглашение между правительством и нефтяными компаниями по стабилизации ситуации на рынке топлива.
Обновлено 05 апреля в 05:51
Театры
Юрий Соломин переназначен художественным руководителем Малого театра
С артистом подписан бессрочный трудовой договор Актер и режиссер Юрий Соломин переназначен художественным руководителем Малого театра, который он возглавляет с 1988 года, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 18:10
Авто
Редкий Mercedes-Benz 600 Pullman Landaulet выставили на продажу
Редкий лимузин Mercedes-Benz 600 Pullman Landaulet был выставлен на продажу.
Обновлено в 06:22
Происшествия
В Петербурге эвакуировали почти три тысячи человек
Обновлено в 06:27
Происшествия
В небе над Москвой опасно сблизились самолеты
Обновлено в 06:17
Происшествия
Пожар на станции метро «Чистые пруды» в Москве потушен
Обновлено в 06:35
Космос
Астрономы обнаружили необычную мертвую галактику
Исследователи нашли мертвую галактику ZF-COSMOS-20115, которая отличалась небывалыми темпами образования новых звезд.
Обновлено вчера в 23:32
Политика
Оккупация и «сделка века»: Лавров прокомментировал действия США
У России вызывает "самую глубокую озабоченность" некая "сделка века" по палестино-израильскому урегулированию, которую пытаются келейно изобретать США.
Обновлено в 06:08
Космос
Японский зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид
Японский космический зонд «Хаябуса-2» успешно сбросил взрывное устройство на 500-метровый астероид Рюгу, который находится в 300 миллионах километрах от Земли.
Обновлено 05 апреля в 11:25
Политика
Страны G7 призвали Россию вернуться к выполнению ДРСМД
Главы МИД стран «Большой семёрки» по итогам саммита во Франции призвали Россию вернуться к полному соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 10:36
Общество
Назван российский регион с самым дорогим борщом
Самый дорогой борщ продается в Калининградской области по цене 92,5 рубля, самый дешевый — в Кировской области, где порция супа стоит 40 рублей.
Обновлено в 00:07
Общество
В ПФР рассказали о способах узнать полный размер пенсии
По информации ПФР, пенсионер сможет узнать сумму будущих выплат в личном кабинете на сайте фонда: там представлена информация как о текущем показателе, так и о размере пенсии в случае увольнения с учетом индексаций.
Обновлено в 02:10
Политика
Вице-спикер Рады требует возбудить против Зеленского уголовное дело
Первый вице-спикер Верховной рады Украины, депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) Ирина Геращенко требует возбудить уголовное дело против кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского из-за ряда высказываний, которые сделал его герой президент Голобородько в сериале «Слуга народа».
Обновлено в 00:33
Хоккей
Кучеров побил рекорд Могильного по очкам за сезон НХЛ
Обновлено вчера в 16:12
Шоу-бизнес
Самбурская рассталась с любимым человеком
Другие начали гадать, с кем же могла расстаться Самбурская.
Обновлено вчера в 23:21
Спорт
Тарасова спасла Ягудина от пьянства
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин признался, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова вытащила его со дна бутылки,передает "СтарХит".
Обновлено в 04:01
Финансы
Названы курс рубля на лето и валюта-неудачник этого года
Правда, отчасти столь сильный результат обусловлен тем, что прошлый год российская валюта завершила вблизи минимальных за 2,5 года уровней.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
В Сети появилось видео массовой драки футбольных фанатов
Массовую драку футбольных болельщиков в Обнинске снял очевидец происшествия, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 09:41
Музыка
Рэпер Децл посмертно удостоен звания «Хип-хоп легенда»
В субботу, 6 апреля, стало известно, что Кирилл Толмацкий, выступавший под псевдонимом Децл, посмертно был удостоен звания «Хип-хоп легенда» по версии музыкальной премии «Жара Music Awards 2018».
Обновлено вчера в 08:38
Спорт
Вылегжанин выиграл марафон классикой на чемпионате России
Обновлено в 06:21
Единоборства
Лобов показал лицо после дебюта в кулачных боях
Турнир прошел в штате Миссисипи. Главным событием стал бой экс-боеца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Лобова и Джейсона Найта.
Обновлено в 06:33
Армия и оружие
В России упало производство самолетов, космических кораблей и ракет
В России упало производство самолетов, космических кораблей и ракет. Подсчеты Росстата приводит РБК.
Обновлено вчера в 04:30
Происшествия
На Ставрополье завели дело после осквернения мемориала «Родина-мать»
Обновлено 04 апреля в 10:11
Политика
Соловьев в эфире выгнал польского эксперта из студии
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского политолога Якуба Корейбу.
Обновлено вчера в 05:29
Общество
Минкомсвязи: Рунет останется свободной площадкой
"Свободной площадкой был и останется", — подтвердил Волин .
Обновлено в 05:10
Происшествия
В Тбилиси произошел взрыв в жилом доме
Обновлено в 05:14
Происшествия
В Париже в жилом доме произошел мощный взрыв
Обновлено вчера в 18:20