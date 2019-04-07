Происшествия

В подмосковном Одинцово горит банно-гостиничный комплексЭхо Москвы 01:47

Деревянно-рубленый комплекс, в котором находятся частные бани и отель, расположен на Минском шоссе.
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Пожар потушили в банном комплексе в Одинцовском округе

РИАМО05:04

В загородном комплексе в Одинцове ликвидировали открытое горение

РИА Новости01:23

В банном комплексе в Одинцове произошел пожар

ТАСС01:43

В Одинцово загорелся гостиничный комплекс

РБК01:43

Пожарные ликвидировали открытое горение в банном комплексе в Одинцово

Агентство Москва02:23

В МЧС сообщили о ликвидации пожара в Подмосковье

RT на русском01:25

В Одинцово загорелась баня в загородном клубе «Голицын клуб»

Вести Подмосковья03:49
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Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 06:45, Ашберн
Авто

Энтузиаст переделал Chevy Captiva в дорогой Rolls-Royce Cullinan

Обновлено в 04:45
Политика

Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом

Отравленный предположительно нервно-паралитическим веществом "Новичок" в британском городе Эймсбери Чарли Роули встретился с послом России в Великобритании Александром Яковенко в резиденции главы дипмиссии в Лондоне.
Обновлено в 05:09
Энергетика

Правительство и нефтяники заключили соглашение о ценах на топливо

Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что было подписано соглашение между правительством и нефтяными компаниями по стабилизации ситуации на рынке топлива.
Обновлено 05 апреля в 05:51
Театры

Юрий Соломин переназначен художественным руководителем Малого театра

С артистом подписан бессрочный трудовой договор Актер и режиссер Юрий Соломин переназначен художественным руководителем Малого театра, который он возглавляет с 1988 года, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 18:10
Авто

Редкий Mercedes-Benz 600 Pullman Landaulet выставили на продажу

Редкий лимузин Mercedes-Benz 600 Pullman Landaulet был выставлен на продажу.
Обновлено в 06:22
Происшествия

В Петербурге эвакуировали почти три тысячи человек

Обновлено в 06:27
Происшествия

В небе над Москвой опасно сблизились самолеты

Обновлено в 06:17
Происшествия

Пожар на станции метро «Чистые пруды» в Москве потушен

Обновлено в 06:35
Космос

Астрономы обнаружили необычную мертвую галактику

Исследователи нашли мертвую галактику ZF-COSMOS-20115, которая отличалась небывалыми темпами образования новых звезд.
Обновлено вчера в 23:32
Политика

Оккупация и «сделка века»: Лавров прокомментировал действия США

У России вызывает "самую глубокую озабоченность" некая "сделка века" по палестино-израильскому урегулированию, которую пытаются келейно изобретать США.
Обновлено в 06:08
Космос

Японский зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид

Японский космический зонд «Хаябуса-2» успешно сбросил взрывное устройство на 500-метровый астероид Рюгу, который находится в 300 миллионах километрах от Земли.
Обновлено 05 апреля в 11:25
Политика

Страны G7 призвали Россию вернуться к выполнению ДРСМД

Главы МИД стран «Большой семёрки» по итогам саммита во Франции призвали Россию вернуться к полному соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 10:36
Общество

Назван российский регион с самым дорогим борщом

Самый дорогой борщ продается в Калининградской области по цене 92,5 рубля, самый дешевый — в Кировской области, где порция супа стоит 40 рублей.
Обновлено в 00:07
Общество

В ПФР рассказали о способах узнать полный размер пенсии

По информации ПФР, пенсионер сможет узнать сумму будущих выплат в личном кабинете на сайте фонда: там представлена информация как о текущем показателе, так и о размере пенсии в случае увольнения с учетом индексаций.
Обновлено в 02:10
Политика

Вице-спикер Рады требует возбудить против Зеленского уголовное дело

Первый вице-спикер Верховной рады Украины, депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) Ирина Геращенко требует возбудить уголовное дело против кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского из-за ряда высказываний, которые сделал его герой президент Голобородько в сериале «Слуга народа».
Обновлено в 00:33
Хоккей

Кучеров побил рекорд Могильного по очкам за сезон НХЛ

Обновлено вчера в 16:12
Шоу-бизнес

Самбурская рассталась с любимым человеком

Другие начали гадать, с кем же могла расстаться Самбурская.
Обновлено вчера в 23:21
Спорт

Тарасова спасла Ягудина от пьянства

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин признался, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова вытащила его со дна бутылки,передает "СтарХит".
Обновлено в 04:01
Финансы

Названы курс рубля на лето и валюта-неудачник этого года

Правда, отчасти столь сильный результат обусловлен тем, что прошлый год российская валюта завершила вблизи минимальных за 2,5 года уровней.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

В Сети появилось видео массовой драки футбольных фанатов

Массовую драку футбольных болельщиков в Обнинске снял очевидец происшествия, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 09:41
Музыка

Рэпер Децл посмертно удостоен звания «Хип-хоп легенда»

В субботу, 6 апреля, стало известно, что Кирилл Толмацкий, выступавший под псевдонимом Децл, посмертно был удостоен звания «Хип-хоп легенда» по версии музыкальной премии «Жара Music Awards 2018».
Обновлено вчера в 08:38
Спорт

Вылегжанин выиграл марафон классикой на чемпионате России

Обновлено в 06:21
Единоборства

Лобов показал лицо после дебюта в кулачных боях

Турнир прошел в штате Миссисипи. Главным событием стал бой экс-боеца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Лобова и Джейсона Найта.
Обновлено в 06:33
Армия и оружие

В России упало производство самолетов, космических кораблей и ракет

В России упало производство самолетов, космических кораблей и ракет. Подсчеты Росстата приводит РБК.
Обновлено вчера в 04:30
Происшествия

На Ставрополье завели дело после осквернения мемориала «Родина-мать»

Обновлено 04 апреля в 10:11
Политика

Соловьев в эфире выгнал польского эксперта из студии

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского политолога Якуба Корейбу.
Обновлено вчера в 05:29
Общество

Минкомсвязи: Рунет останется свободной площадкой

"Свободной площадкой был и останется", — подтвердил Волин .
Обновлено в 05:10
Происшествия

В Тбилиси произошел взрыв в жилом доме

Обновлено в 05:14
Путешествия

Белоруссия открыла зону отчуждения Чернобыльской АЭС для туристов

Обновлено в 05:45
Происшествия

В Париже в жилом доме произошел мощный взрыв

Обновлено вчера в 18:20
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