Лесные пожары
Пожар в парке «Лосиный остров» локализованМосква 24 вчера в 21:51
Пожар в зоне санитарной вырубки леса в заповеднике "Лосиный остров" со стороны Балашихи локализован. Об этом телеканалу "Россия 24" сообщил начальник отдела информации, пропаганды и связи с общественностью МЧС по Московской области Федор Польшин.
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В канадском городе Гамильтон выгорело здание Украинского культурного центра.
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Евросоюз исключил нескольких человек из санкционного списка по Украине
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Девушек из Владивостока похитили и принудили к проституции в Таиланде
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Обновлено вчера в 14:56
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В ОНК подтвердили данные о задержании Пятницкого из-за стрельбы
Глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Вадим Горшенин подтвердил информацию о том, что член организации Павел Пятницкий был задержан полицией за стрельбу в центре Москвы.
Обновлено вчера в 08:52
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Новый внедорожник Ульяновского автозавода, получивший яркое прозвище «Русский Прадо», станет глубоко модернизированной версией модели УАЗ «Патриот».
Обновлено 12 апреля в 13:03
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Германия передала Украине грамоту Петра I
Обновлено вчера в 11:23
Армия и оружие
Врачи борются за жизнь женщины, раненной снайпером в Донецке
Врачи продолжают оперировать жительницу поселка Александровка на окраине Донецка, раненную при обстреле в субботу утром, рассказал РИА Новости главврач центральной городской больницы №14 Игорь Рудченко.
Обновлено вчера в 07:15
Шоу-бизнес
Певица Азиза в 55 лет впервые выходит замуж
Популярная в 90-е годы певица Азиза сообщила о намерении выйти замуж, причем этот брак станет для артистки первым официальным.
Обновлено вчера в 09:20
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Дабл-дабл Дерозана помог «Сан-Антонио» обыграть «Денвер»
«Сан-Антонио» в гостях обыграл «Денвер» и повел в серии первого раунда плей-офф.
Обновлено в 01:10
Здоровье
Названы семь скрытых симптомов рака желчного пузыря
Человека могут мучить тошнота и рвота, частое вздутие живота. Развитие рака желчного пузыря вызывает беспричинную потерю веса.
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Армия и оружие
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Часть ракет была уничтожена силами ПВО Сирии. Видео отражения ракетного удара появилось в интернете.
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Климкин поблагодарил Польшу за отказ пустить российский парусник
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Общество
КС РФ обязал работодателей платить за работу в выходные сверх МРОТ
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«Юре бы это понравилось», а тулякам? Спектакль в стихах ко Дню космонавтики
Режиссер Алексей Золотовицкий выбрал 17 стихов поэтов с конца XIX века до наших дней, композитор Евгений Бархатов добавил электронный бит и "живой" кларнет, видеохудожник Алексей Берсенев подобрал визуальный ряд, и мы решили, что "Юре бы это понравилось".
Обновлено вчера в 16:51
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В результате торнадо в Техасе погибли дети
В результате нескольких торнадо, обрушившихся на южную часть США, в субботу были отменены более 500 рейсов.
Обновлено вчера в 19:28
Экономика
Visa резко увеличила лимит для покупок без ПИН-кода
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Обновлено вчера в 06:32
Общество
Депутаты Госдумы обнародовали декларации за 2018 год
Самым богатым членом Госдумы по итогам 2018 года стал депутат Григорий Аникеев, заработавший более 2,3 миллиарда рублей против 4,3 миллиарда в 2017 году, следует из данных, опубликованных на официальном сайте нижней палаты парламента.
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