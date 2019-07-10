Происшествия

Пожар в многоэтажном доме в Барнауле ликвидированТАСС 12:34

Возгорание в многоэтажном доме в Барнауле на площади 1 тыс. кв. м ликвидировано. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
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