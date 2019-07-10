Возгорание в многоэтажном доме в Барнауле на площади 1 тыс. кв. м ликвидировано. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Пожар в многоэтажном доме в Барнауле ликвидирован

Гаджеты Стали известны цены на iPhone следующего поколения Цены на смартфоны iPhone нового поколения будут стартовать с $989, пишет Wccftech со ссылкой на китайские источники.

Хоккей Третьяк объяснил смену главного тренера в сборной России по хоккею 10 июля было объявлено об уходе Ильи Воробьева с поста главного тренера сборной России. Вместо него команду возглавил Алексей Кудашов.

Происшествия Россияне погибли из-за шторма в Греции Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.

Политика В Кремле опровергли сообщения об инциденте с кортежем Путина Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о девушке якобы перебегавшей дорогу во время движения кортежа президента в Екатеринбурге рассказал детали визита.

Шоу-бизнес Алика Смехова показала подтянутую фигуру в купальнике Пользователи отметили, что фигура у актрисы отличная, на зависть многим российским.

Наука В Греции обнаружены древнейшие в Евразии человеческие останки Ученые совершили удивительную находку в одной из пещер на юге Греции – им удалось найти череп кроманьонца, жившего на территории будущей Эллады более двух сотен тысяч лет назад.

Здоровье Врачи рассказали, сколько шоколада можно есть в день Эксперты рассказали корреспонденту РИА «Новости», сколько шоколада можно употреблять каждый день без вреда для здоровья.

Шоу-бизнес Тодоренко передаст свадебное платье по наследству Регина Тодоренко осталась в восторге от свадебного образа. В Instagram телеведущая призналась, что наряд сшили за три недели.

Гаджеты Названы самые популярные у россиян смартфоны с большим экраном Уточняется, что за шесть месяцев текущего года в России было продано 7,6 млн смартфонов с экраном более 5,6 дюймов.

Шоу-бизнес Меган Маркл раскритиковали за первое публичное появление с сыном Супруга принца Гарри нарушила очередную негласную традицию королевской семьи, показав публике двухмесячного сына Арчи.

Политика Глава телеканала Коломойского станет мэром Киева вместо Кличко Глава телеканала «1+1» Александр Ткаченко может стать мэром Киева вместо нынешнего главы города Виталия Кличко.

Происшествия Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.

Происшествия Интерпол задержал россиян в Уругвае Сотрудники Интерпола и полиции Уругвая задержали трех граждан России, сообщили 10 июля в посольстве России в Уругвае.

Экономика Основатель «Рольфа» заявил о предложении «Авилона» о продаже бизнеса Основатель «Рольфа» Сергей Петров в интервью The Bell заявил, что совладелец «Авилона» Александр Варшавский предлагал ему продать бизнес.

Происшествия Дело о смерти младенца в калининградском роддоме передали в Москву Уголовное дело в отношении калининградских врачей, обвиняемых в смерти новорожденного в роддоме, передано для дальнейшего расследования в специализированный отдел Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета России по поручению председателя СК Александра Бастрыкина.

Шоу-бизнес Лобода пообещала показать на концерте в Нижнем Новгороде голую стойку На снимке, который дает волю эротической фантазии, абсолютно голая женщина делает стойку на голове и будоражит сплетенными ногами.

Политика Советник Зеленского предложил переименовать русский язык Советник президента Украины Владимира Зеленского, кандидат в депутаты от президентской партии "Слуга народа" Никита Потураев предложил переименовать русский язык в "российский".

Авто Реактивный Bloodhound LSR готовится побить рекорд скорости Компания Bloodhound планирует побить абсолютный рекорд скорости на суше, для этого им потребуется разогнать свой автомобиль свыше 1 200 км/ч.

Финансы Рубль укрепился на новостях от главы ФРС США Российский рубль к концу торгового дня на Московской бирже 10 июля укрепил свои позиции после заявления главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла об имеющихся рисках для мировой экономики.

Политика Посол Великобритании в США подал в отставку после скандала Посол Великобритании в США Ким Дэррок подал в отставку после скандала на фоне утечки информации.