Происшествия
Пожар в многоэтажном доме в Барнауле ликвидированТАСС 12:34
Возгорание в многоэтажном доме в Барнауле на площади 1 тыс. кв. м ликвидировано. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
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