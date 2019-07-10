Происшествия

Пожар в многоэтажном доме в Барнауле ликвидированТАСС 12:34

Возгорание в многоэтажном доме в Барнауле на площади 1 тыс. кв. м ликвидировано. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
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Мэр Барнаула до полуночи задержался на месте пожара в пятиэтажке

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В Барнауле локализовали пожар на крыше жилого дома

РИА Новости10:38

Пожар в барнаульской пятиэтажке ликвидирован

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МЧС: ликвидирован пожар на Северо-Власихинском, 60

Вести 2212:32

Во время пожара в жилом доме Барнаула пострадал один человек

Алтайская правда12:02

Пожар в многоэтажном доме в Барнауле ликвидирован

ТАСС12:34

Пожар в барнаульской многоэтажке: хронология событий

Катунь 2422:49
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Политика

Пока вы не уснули: в Грузии устроили новую антироссийскую провокацию

РФ задумалась о возобновлении авиасообщения с Грузией РИА Новости Авиасообщение с между Россией и Грузией может быть восстановлено, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в российском внешнеполитическом ведомстве.
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Космос

Запуск ракеты-носителя Vega со спутником ОАЭ завершился неудачей

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Сын футболиста Хаджи выбирает, с каким клубом заключить контракт

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июня стало известно, что Янис Хаджи может заключить контракт с ФК «Барселона».
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Происшествия

Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки

Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.
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Экономика

Быстрым платежам накручивают процент

Крупные банки настаивают на увеличении своей комиссии Ряд крупных банков добивается увеличения минимальной комиссии в системе быстрых платежей (СБП) при расчетах с юридическими лицами с предложенных ЦБ 0,4% до 1%. Более того, кредитные организации намерены вводить дополнительные комиссии для юрлиц, которые сделают стоимость платежей сопоставимой с тарифами при оплате картами — в среднем 1,85%.
Обновлено в 19:07
Шоу-бизнес

Меган Маркл раскритиковали за первое публичное появление с сыном

Супруга принца Гарри нарушила очередную негласную традицию королевской семьи, показав публике двухмесячного сына Арчи.
Обновлено в 20:22
Происшествия

Россияне погибли из-за шторма в Греции

Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.
Обновлено в 20:13
Гаджеты

Nintendo анонсировала новую консоль Switch Lite

Компания Nintendo на своём официальном YouTube-канале анонсировала новую полностью портативную консоль из семейства Switch.
Обновлено в 09:39
Космос

Японский зонд «Хаябуса-2» совершил вторую посадку на астероид Рюгу

Обновлено в 21:24
Технологии

Логины и пароли пользователей Ozon утекли в интернет

Представитель пресс-службы Ozon в ответ на вопросы РБК сообщил, что компания мониторит подозрительные активности в интернете и видела базу с данными пользователей.
Обновлено в 11:05
Происшествия

Мужа похитившей 20 млн рублей кассирши задержали

27 мая Хайруллина вынесла из банка в городе Салават рубли, доллары и евро на общую сумму более 20 млн рублей.
Обновлено в 08:48
Космос

Запущенный с Восточного спутник АмГУ пролетел над Амурской областью

Обновлено в 03:02
Политика

Советник Зеленского предложил переименовать Россию и русский язык

Советник президента Украины Владимира Зеленского, кандидат в депутаты от президентской партии "Слуга народа" Никита Потураев предложил переименовать русский язык в "российский", а саму Россию - в "Московию".
Обновлено в 19:38
Хоккей

Воробьев покинул пост главного тренера СКА и сборной России

Обновлено вчера в 15:13
Наука

Новая технология может производить чистую питьевую воду

Обновлено в 14:10
Армия и оружие

В США заявили о попытке кораблей Ирана остановить британский танкер

Пять вооруженных катеров Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) попытались остановить британский нефтяной танкер в районе Ормузского пролива, пишет CNN со ссылкой на двоих американских чиновников, знакомых с ситуацией.
Обновлено в 19:59
Политика

Учёный исключил повторение «космической гонки» между Россией и США

Директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович в интервью РИА Новости выразил мнение, что «космическая гонка», существовавшая между СССР и США около 50 лет назад, не повторится.
Обновлено в 23:12
Наука

В Греции обнаружили древнейшие в Европе человеческие останки

Оказывается, в конце70-х годов прошлого века археологи нашли в пещере Апидима на юге Греции самые древниие человеческие останки из всех, которые ученые когда-либо обнаруживали в Европе, пишет британский научный журнал Nature.
Обновлено в 18:16
Происшествия

Интерпол задержал россиян в Уругвае

Местная полиция совместно с сотрудниками Интерпола поймала и задержала двух россиян, которые подозреваются в помощи итальянскому мафиози Рокко Морабито.
Обновлено в 18:34
Экономика

Сотрудник Росстата уволился после публикации данных об инфляции

Директор подведомственной структуры Росстата уволился по собственному желанию после инцидента с публикацией данных по инфляции в России ранее официально установленного срока.
Обновлено в 15:36
Транспорт

Подрядчик мэрии закрыл вторую часть Малышевского моста

Обновлено в 23:07
Происшествия

СК передал в Москву дело врачей, обвиненных в убийстве новорожденного

Уголовное дело калининградских врачей Елены Белой и Элины Сушкевич, обвиняемых в смерти новорожденного, передали из второго следственного управления ГСУ СК России (Петербург) в Москву для дальнейшего расследования.
Обновлено в 11:50
Общество

День города отпразднуют в Москве 7-8 сентября

Обновлено в 14:38
Космос

Ученый рассказал, когда во Вселенной найдут «полного двойника» Земли

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Политика

Медведчук назвал сроки освобождения Вышинского

Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук рассказал РИА Новости, что главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского могут освободить после выборов в Верховную Раду.
Обновлено в 20:22
Технологии

В России может появиться доступный спутниковый интернет OneWeb

OneWeb пользуется большим спросом в России, особенно на Крайнем Севере и в других местах, где интернет пока не так доступен.
Обновлено в 20:06
Общество

Алибасов после разоблачения с позором бежал с Первого канала

СМИ сообщили о наличии доказательств того, что история с отравлением продюсера Бари Алибасова была тщательным образом спланирована.
Обновлено в 15:39
Общество

Добрые дела сделают Овнов счастливее, а Козерогов будет радовать семья

Сегодня любые добрые дела сделают вас счастливее.
Обновлено в 08:30
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал о возвращении в СИЗО бывшего генерала МВД Варчука

Бывшего заместителя главкома внутренних войск МВД России Вячеслава Варчука, приговоренного в прошлом году к шести годам за взятку, перевели в СИЗО.
Обновлено в 23:16
Политика

Медведев назвал способы решения газового спора с Украиной

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что существуют два способа разрешить газовый спор с Украиной после того, как срок действия нынешнего газового контракта истечет в конце 2019 года.
Обновлено в 11:18
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