Происшествия

Пожар в крупном автосалоне в Кемерово потушилиКоммерсантъ вчера в 12:41

Сотрудники МЧС за полтора часа потушили пожар в двухэтажном торговом центре на пересечении Притомского и Октябрьского проспектов в Кемерово. В здании находятся автоцентр «Славия», официальный дилер марки Skoda, и салон Hyundai.
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Пожар в кемеровском автоцентре Hyundai потушен

Интерфаксвчера в 12:14

Пожар в кемеровском автосалоне сняли с квадрокоптера

Газета Кемеровавчера в 21:49

Пожар в кемеровском автосалоне сняли на видео с высоты птичьего полёта

Сибдеповчера в 21:30

Горящий автоцентр в Кемерове сняли с высоты птичьего полета

Комсомольская правда - Кемерововчера в 23:13

В Кемерово ликвидировали пожар в автосалоне Hyundai

РИА Новостивчера в 12:04

В центре Кемерова горит здание автосалона возле АЗС

Вести Кузбассвчера в 10:48

Причиной пожара в кемеровском автосалоне мог стать поджог — источник

VSE42 Новостивчера в 22:39
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Автоматически обработано 7247 источников, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
Политика

Президент Зеленский подписал первый указ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал первый президентский указ, согласно которому он принимает на себя полномочия верховного главнокомандующего.
Обновлено вчера в 18:16
Происшествия

Под Новосибирском второклассник отравил школьников крысиным ядом

В Новосибирской области ученик второго класса угостил школьников крысиным ядом. Дети массово стали жаловаться на боль в животе и тошноту.
Обновлено вчера в 11:44
Политика

Кадыров разочаровался в Зеленском после слов о Крыме

Обновлено вчера в 11:48
Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали заморозки в ряде регионов

В начале недели в некоторые регионы России придут заморозки, дожди и грозы.
Обновлено вчера в 00:25
Наука

Определение эталона килограмма изменится с 20 мая

20 мая изменится процедура определения килограмма. Ученые заменят физический эталон измерения массы на константу.
Обновлено 19 мая в 08:09
Здоровье

Протонная терапия станет доступнее для онкобольных

Глава Фонда ОМС Наталья Стадченок сообщила, что в будущем году протонная терапия войдет в список высокотехнологичной медицинской помощи, которая будет оплачиваться Фондом.
Обновлено вчера в 19:23
Политика

Зарубежное финансирование НКО в России выросло более чем на 20%

Зарубежное финансирование российских некоммерческих организаций (НКО) выросло более чем на 20% и составляет 85 миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 20:57
Наука

Ученые раскрыли тайну происхождения Бермудского треугольника

Американские ученые ранее определили новый механизм возникновения вулканов, в результате которого появился Бермудский остров.
Обновлено вчера в 09:39
Политика

Трамп рассказал, кому нужна победа Байдена на выборах

Президент США Дональд Трамп заявил, что иностранные лидеры хотят, чтобы кандидат в американские лидеры Джо Байден победил на выборах.
Обновлено вчера в 22:31
Космос

Созданный в РФ спутник снял первое видео Земли в формате 4K

Разработанный в российском РКК «Энергия» египетский спутник впервые снял видео поверхности Земли в формате 4К.
Обновлено вчера в 13:17
Музыка

Опубликованы подробные результаты голосования на Евровидении

Зрители 11 стран отдали Сергею Лазареву максимальные 12 баллов в голосовании на финале песенного конкурса Евровидение.
Обновлено вчера в 13:49
Хоккей

Хоккеист сборной Италии рассказал, в чем команда превзошла русских

Голкипер сборной Италии Андреас Бернард уверен, что вместе с партнерами сможет превзойти сборную России в одном занятии, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:27
Шоу-бизнес

Влад Топалов: «Сын страшно бесит»

Вероятно, Топалов и Тодоренко, как многие современные родители, с ранних лет прививают малышу любовь к плаванию.
Обновлено вчера в 23:00
Общество

Забор в сквере на месте строительства храма в Екатеринбурге снесут

Забор на месте строительства собора Святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга будет демонтирован.
Обновлено вчера в 09:40
Экономика

В Венесуэле приняли решение отказаться от Visa и MasterCard

ЦБ Венесуэлы и управление институтов банковского сектора страны (SUDEBAN) приняли решение отказаться от соглашений с Visa, MasterCard и Maestro к концу января, сообщает издание Banca y Negocios.
Обновлено вчера в 22:24
Шоу-бизнес

Бузову затравили за жалобы на тяжелую работу и синяки

Певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала в Instagram фото, на котором демонстрирует синяки и ссадины на ногах.
Обновлено вчера в 11:26
Шоу-бизнес

Алена Апина осталась без любимой работы

Эстрадная звезда Алена Апина в последние несколько лет работала ведущей на радио.
Обновлено вчера в 08:36
Происшествия

В США потерпел крушение самолет морской пехоты

Обновлено вчера в 20:58
Армия и оружие

США передали Украине контрбатарейные радары

ВСУ получили от США два современных контрбатарейных радара класса AN/TPQ-36, сообщило Министерство обороны Украины.
Обновлено вчера в 14:27
Экономика

Сбербанк упростит правила программы «Спасибо»

Сбербанк сократит число заданий для сохранения «Уровней привилегий» в рамках программы лояльности «Спасибо от Сбербанка», а также упростит переход с одного уровня на другой с 1 июня, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Обновлено вчера в 03:33
Политика

Основатель Huawei прокомментировал решение США по компании

Основатель китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй отреагировал на решение США, временно разрешающее этой организации возобновить свою деятельность.
Обновлено вчера в 22:55
Происшествия

Три человека погибли при взрыве на АЗС в Серпухове

Обновлено вчера в 09:39
Происшествия

В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»

«Урал56.Ру» со ссылкой на источники указывает, что речь идет о директоре оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» Андрее Бахареве.
Обновлено вчера в 06:53
Политика

Канцлер Австрии предложил уволить министра внутренних дел

Канцлер Австрии Себастьян Курц предложил президенту страны Александру Ван дер Беллену уволить министра внутренних дел Херберта Кикла, передает Reuters.
Обновлено вчера в 13:31
Армия и оружие

Глава СБУ и командующий ССО не отдали честь Зеленскому на инаугурации

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и командующий Сил специальных операций ВС Украины Игорь Лунев не отдали честь новому президенту Украины Владимиру Зеленскому во время торжественной части церемонии инаугурации главы государства.
Обновлено вчера в 10:46
Происшествия

В доме Ареты Франклин обнаружили три завещания певицы

Обновлено вчера в 21:51
Политика

В Киеве призвали не допустить возвращения России в ПАСЕ

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба в интервью Укринформу заявил о необходимости недопущения возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы.
Обновлено вчера в 23:06
Интернет

Более 50 тыс. Instagram-инфлюенсеров нашли личную информацию о себе в индийской базе данных

Обновлено вчера в 15:03
Авто

Новые «Крокодилы» ЗИЛ-133 неожиданно появились в продаже

Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ практически без пробега с новыми шинами и аккумуляторами выставлены на продажу на популярном портале частных объявлений.
Обновлено вчера в 18:43
Общество

Первая леди Украины: жена Зеленского надела на инаугурацию элегантный наряд

Обновлено вчера в 12:58
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