Пожар в крупном автосалоне в Кемерово потушилиКоммерсантъ вчера в 12:41

Сотрудники МЧС за полтора часа потушили пожар в двухэтажном торговом центре на пересечении Притомского и Октябрьского проспектов в Кемерово. В здании находятся автоцентр «Славия», официальный дилер марки Skoda, и салон Hyundai.

Пожар в крупном автосалоне в Кемерово потушили

Политика Президент Зеленский подписал первый указ Президент Украины Владимир Зеленский подписал первый президентский указ, согласно которому он принимает на себя полномочия верховного главнокомандующего.

Происшествия Под Новосибирском второклассник отравил школьников крысиным ядом В Новосибирской области ученик второго класса угостил школьников крысиным ядом. Дети массово стали жаловаться на боль в животе и тошноту.

Общество В Гидрометцентре спрогнозировали заморозки в ряде регионов В начале недели в некоторые регионы России придут заморозки, дожди и грозы.

Наука Определение эталона килограмма изменится с 20 мая 20 мая изменится процедура определения килограмма. Ученые заменят физический эталон измерения массы на константу.

Здоровье Протонная терапия станет доступнее для онкобольных Глава Фонда ОМС Наталья Стадченок сообщила, что в будущем году протонная терапия войдет в список высокотехнологичной медицинской помощи, которая будет оплачиваться Фондом.

Политика Зарубежное финансирование НКО в России выросло более чем на 20% Зарубежное финансирование российских некоммерческих организаций (НКО) выросло более чем на 20% и составляет 85 миллиардов рублей.

Наука Ученые раскрыли тайну происхождения Бермудского треугольника Американские ученые ранее определили новый механизм возникновения вулканов, в результате которого появился Бермудский остров.

Политика Трамп рассказал, кому нужна победа Байдена на выборах Президент США Дональд Трамп заявил, что иностранные лидеры хотят, чтобы кандидат в американские лидеры Джо Байден победил на выборах.

Космос Созданный в РФ спутник снял первое видео Земли в формате 4K Разработанный в российском РКК «Энергия» египетский спутник впервые снял видео поверхности Земли в формате 4К.

Музыка Опубликованы подробные результаты голосования на Евровидении Зрители 11 стран отдали Сергею Лазареву максимальные 12 баллов в голосовании на финале песенного конкурса Евровидение.

Хоккей Хоккеист сборной Италии рассказал, в чем команда превзошла русских Голкипер сборной Италии Андреас Бернард уверен, что вместе с партнерами сможет превзойти сборную России в одном занятии, передает "Советский спорт".

Шоу-бизнес Влад Топалов: «Сын страшно бесит» Вероятно, Топалов и Тодоренко, как многие современные родители, с ранних лет прививают малышу любовь к плаванию.

Общество Забор в сквере на месте строительства храма в Екатеринбурге снесут Забор на месте строительства собора Святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга будет демонтирован.

Экономика В Венесуэле приняли решение отказаться от Visa и MasterCard ЦБ Венесуэлы и управление институтов банковского сектора страны (SUDEBAN) приняли решение отказаться от соглашений с Visa, MasterCard и Maestro к концу января, сообщает издание Banca y Negocios.

Шоу-бизнес Бузову затравили за жалобы на тяжелую работу и синяки Певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала в Instagram фото, на котором демонстрирует синяки и ссадины на ногах.

Шоу-бизнес Алена Апина осталась без любимой работы Эстрадная звезда Алена Апина в последние несколько лет работала ведущей на радио.

Армия и оружие США передали Украине контрбатарейные радары ВСУ получили от США два современных контрбатарейных радара класса AN/TPQ-36, сообщило Министерство обороны Украины.

Экономика Сбербанк упростит правила программы «Спасибо» Сбербанк сократит число заданий для сохранения «Уровней привилегий» в рамках программы лояльности «Спасибо от Сбербанка», а также упростит переход с одного уровня на другой с 1 июня, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Политика Основатель Huawei прокомментировал решение США по компании Основатель китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй отреагировал на решение США, временно разрешающее этой организации возобновить свою деятельность.

Происшествия В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс» «Урал56.Ру» со ссылкой на источники указывает, что речь идет о директоре оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» Андрее Бахареве.

Политика Канцлер Австрии предложил уволить министра внутренних дел Канцлер Австрии Себастьян Курц предложил президенту страны Александру Ван дер Беллену уволить министра внутренних дел Херберта Кикла, передает Reuters.

Армия и оружие Глава СБУ и командующий ССО не отдали честь Зеленскому на инаугурации Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и командующий Сил специальных операций ВС Украины Игорь Лунев не отдали честь новому президенту Украины Владимиру Зеленскому во время торжественной части церемонии инаугурации главы государства.

Политика В Киеве призвали не допустить возвращения России в ПАСЕ Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба в интервью Укринформу заявил о необходимости недопущения возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы.