Происшествия

Пожар в крупном автосалоне в Кемерово потушилиКоммерсантъ вчера в 12:41

Сотрудники МЧС за полтора часа потушили пожар в двухэтажном торговом центре на пересечении Притомского и Октябрьского проспектов в Кемерово. В здании находятся автоцентр «Славия», официальный дилер марки Skoda, и салон Hyundai.
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В МЧС допускают две версии возникновения пожара в кемеровском автосалоне

Московский комсомолец Кузбассвчера в 21:56

В Кемерово ликвидировали пожар в автосалоне Hyundai

РИА Новостивчера в 12:04

Пожар в кемеровском автосалоне сняли с квадрокоптера

Газета Кемеровавчера в 21:49

Пожар в кемеровском автоцентре Hyundai потушен

Интерфаксвчера в 12:14

Горящий автоцентр в Кемерове сняли с высоты птичьего полета

Комсомольская правда - Кемерововчера в 23:13

Пожар в кемеровском автосалоне сняли на видео с высоты птичьего полёта

Сибдеповчера в 21:30

Причиной пожара в кемеровском автосалоне мог стать поджог — источник

VSE42 Новостивчера в 22:39
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Авто

Новые ЗИЛ-133 появились в продаже

Обновлено в 00:51
Музыка

Опубликованы подробные результаты голосования на Евровидении

Зрители 11 стран отдали Сергею Лазареву максимальные 12 баллов в голосовании на финале песенного конкурса Евровидение.
Обновлено вчера в 13:49
Политика

В Киеве призвали не дать РФ вернуться в ПАСЕ

Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба призвал не допустить возвращения России в ПАСЕ. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:18
Происшествия

В США потерпел крушение самолет морской пехоты

Обновлено вчера в 20:58
Кино

Исполнителя роли Брана в «Игре престолов» удивила судьба его персонажа

Обновлено вчера в 13:29
Автоспорт

Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда

Скончался австрийский гонщик, трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда, сообщили в его семье, пишет газета The Guardian со ссылкой на агентство APA.
Обновлено вчера в 22:01
Армия и оружие

Глава СБУ и командующий ССО не отдали честь Зеленскому на инаугурации

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и командующий Сил специальных операций ВС Украины Игорь Лунев не отдали честь новому президенту Украины Владимиру Зеленскому во время торжественной части церемонии инаугурации главы государства.
Обновлено вчера в 10:46
Политика

О «поражении» Запада на Украине заявил экс-глава спецслужбы Израиля

Бывший глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми заявил, что планы Запада по ослаблению Москвы на украинском направлении провалились.
Обновлено вчера в 22:16
Политика

Зеленский призвал США ужесточить санкции против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский попросил власти США усилить антироссийские санкции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия

В Москве задержали соратника Навального Леонида Волкова

В Москве задержали Леонида Волкова, соратника и бывшего руководителя предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального.
Обновлено в 00:57
Политика

Поклонская прокомментировала заявление Зеленского о Крыме

Обновлено в 01:00
Экономика

В России увеличат минимальный размер оплаты труда

Минимальный размер оплаты труда будет увеличен в России в связи с пересмотром потребительской корзины с 1 января 2021 года, сообщил в понедельник глава Минтруда Максим Топилин на Х общероссийском съезде Федерации независимых профсоюзов России.
Обновлено вчера в 06:43
Происшествия

Прокуратура обжаловала приговор Кокорину и Мамаеву

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, сообщил, что прокуратура обжаловала приговор в отношении его подзащитного, а также нападающего «Зенита» Александра Кокорина.
Обновлено вчера в 08:07
Происшествия

МВД раскрыло сеть фиктивных медицинских клиник

МВД раскрыло группу лжеврачей, которые обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Обновлено в 00:42
Музыка

Виктор Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»

Композитор и продюсер Виктор Дробыш (кстати, автор конкурсной песни белорусской певицы Зены) сообщил, что подаст в суд на организаторов "Евровидения" - Европейский вещательный союз.
Обновлено вчера в 10:10
Происшествия

Под Томском 17 часов тушили крупный пожар на пилораме

Пожарным потребовалось 17 часов, чтобы полностью потушить крупный пожар на территории лесоперерабатывающей организации в Томской области, сейчас возгорание ликвидировано, сообщает во вторник ГУМЧС по региону.
Обновлено вчера в 22:52
Общество

Здание Госдумы могут признать аварийным

Обновлено в 00:32
Музыка

Итоги «Евровидения» могут аннулировать из-за скандала с победителем

Получается, что окончательное решение по вопросу аннулирования победы Нидерландов сейчас стоит за контрольной группой конкурса, которая может также и оставить в силе результаты голосования и 1-ое место Лоуренса.
Обновлено вчера в 06:06
Футбол

Месси обошёл Роналду по количеству голов на клубном уровне

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отметился двумя голами в заключительном матче сезона испанской Примеры с «Эйбаром» (2:2). В этой встрече аргентинец записал на свой счёт 601-й и 602-й голы на клубном уровне.
Обновлено в 00:10
Происшествия

Депутата городской думы в Иркутской области задержали пьяным за рулем

Против депутата думы города Нижнеудинск Иркутской области возбудили уголовное дело за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, передает пресс-служба СУ СК России по региону.
Обновлено вчера в 23:09
Кино

Эмилия Кларк трогательно попрощалась с «Игрой престолов»

Британская актриса театра и кино Эмилия Кларк, запомнившаяся многочисленным зрителям исполнением роли Дейенерис Таргариен в фэнтезийной драме «Игра престолов», трогательно попрощалась с культовым сериалом.
Обновлено вчера в 04:34
Политика

Казус на инаугурации: удостоверение президента Зеленского упало на пол

Обновлено вчера в 05:52
Происшествия

Лось бегал по улицам Междуреченска

Обновлено в 00:24
Происшествия

В Башкирии сотрудница Роспотребнадзора покончила с собой

Обновлено вчера в 06:04
Общество

Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 20 по 24 мая

«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 20 по 24 мая 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Полезно сосредоточиться на решении серьезных финансовых проблем.
Обновлено 19 мая в 20:50
Экономика

Росстат: низкий рост ВВП не оправдал ожидания Минэкономразвития

Индекс физического объёма ВВП остановился на 0,5% г / г. В свою очередь, по данным Минэкономразвития, в 1 квартале показатель равен 0,8% г / г. Росстат привёл данные, согласно которым объём роста ВВП в 1 квартале ниже, чем оценка объема роста показателя согласно данным Минэкономразвития.
Обновлено 18 мая в 02:57
Гаджеты

Huawei назовет свою операционную систему Hongmeng

Китайская компания Huawei сообщила, что разрабатывает свою операционную систему, которую планирует назвать Hongmeng.
Обновлено вчера в 14:29
Происшествия

Три человека погибли при взрыве на АЗС в Серпухове

Обновлено вчера в 09:39
Политика

Чиновникам Кремля и Белого дома вернули урезанные из-за кризиса зарплаты

С 1 января 2019 года чиновники стали получать зарплату в том же объеме, в котором получали до этого «антикризисного» решения, уточнили источники РБК.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие

Замминистра обороны рассказал о ходе очистки Арктики от мусора

В этом году силами МТО планируется убрать четыре тысячи тонн металлолома За последние четыре года силами министерства обороны РФ в Арктике было собрано 18,5 тысячи тонн металлолома.
Обновлено в 00:02
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