Происшествия

Пожар в исправительной колонии в Свердловской области потушенКоммерсантъ 06:50

Пожарные ликвидировали последний очаг возгорания в исправительной колонии в поселке Гари Свердловской области. Ведется проливка помещений, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе регионального управления ФСИН. По данным ведомства, возгоранию могла поспособствовать сухая ветреная погода.
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В исправительной колонии в Свердловской области произошел крупный пожар

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Пожар в колонии в Свердловской области потушен

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ТАСС06:21
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«Командиры подразделений объединенных сил имеют и постоянно используют право применять оружие по противнику по своему решению в случае возникновения угрозы жизни личному составу и гражданскому населению, а также возникновения угрозы потери нашей территории», — говорится в коммюнике.
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