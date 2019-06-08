Происшествия

Пожар в исправительной колонии в Свердловской области потушенКоммерсантъ 06:50

Пожарные ликвидировали последний очаг возгорания в исправительной колонии в поселке Гари Свердловской области. Ведется проливка помещений, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе регионального управления ФСИН. По данным ведомства, возгоранию могла поспособствовать сухая ветреная погода.
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Пожар в исправительной колонии в Свердловской области потушен

Коммерсантъ06:50

Заключенных после пожара в свердловской колонии распределят в другие учреждения

Интерфакс09:29

Площадь пожара в колонии на Урале составила 3 тыс. кв. м

ТАСС06:21

Появилось видео пожара в уральской колонии, откуда не выпускают заключенных

URA.Ru04:48

В Свердловской области загорелась исправительная колония

Znak.com02:42

Пожар в колонии в Свердловской области потушен

Газета.Ru07:27

Пожар в колонии на Урале ликвидировали

RT на русском06:13
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 10:18, Ашберн
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после родов

Обновлено в 08:27
Политика

Санкции против Крыма назвали ошибкой в ЕС

Глава делегации общественников из стран Евросоюза Татьяна Говорова-Генард выразила сожаление по поводу введения ограничительных мер в отношении Крыма.
Обновлено в 08:03
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Кудрин отказался войти в общественный совет Росстата

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин отказался войти в общественный совет Росстата из-за конфликта интересов, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:36
Наука

Медики назвали простой способ понизить артериальное давление

Врачи назвали самый простой способ понизить артериальное давление.
Обновлено в 06:37
Общество

Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»

Обновлено 06 июня в 16:20
Транспорт

В правительстве РФ оценили ход строительства скоростной трассы М-11

Вице-премьер России Максим Акимов в ходе посещения стройплощадки VIII комплекса платной трассы М-11 «Москва — Санкт-Петербург» в субботу, 8 июня, заявил, что недоволен исполнением графика работ на объекте.
Обновлено в 09:10
Политика

Спикер Рады оценил шансы Украины вступить в ЕС с 2025 года

Украина имеет высокие шансы стать членов Европейского Союза в 2025-2027 годах, когда в Совете ЕС будут председательствовать Польша и Литва, заявил спикер Верховной рады Андрей Парубий.
Обновлено в 08:36
Происшествия

Журналиста Голунова доставили в больницу

Обновлено в 08:42
Шоу-бизнес

Федосеева-Шукшина рассказала о самочувствии после отравления Алибасова

Обновлено в 07:37
Политика

Кудрин назвал рецепт борьбы с «триллионной» коррупцией в России

Справиться с "триллионной" коррупцией в России как минимум наполовину позволит внедрение лучших практик по открытости органов государственной власти, для этого надо сделать три шага, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на ПМЭФ.
Обновлено в 06:01
Политика

Китайские СМИ объяснили, почему США не хотят отдавать золото

США весьма своеобразно относятся к выполнению своих обязательств в отношении отдельных стран и международных организаций, руководствуясь лишь собственными мотивами, пишут китайские СМИ.
Обновлено в 03:15
Теннис

Джокович проиграл Тиму в полуфинале «Ролан Гаррос»

Обновлено в 10:11
Происшествия

В Москве задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова с мефедроном

Обновлено вчера в 04:22
Происшествия

Самолёт совершил экстренную посадку в Азербайджане из-за непогоды

Самолёт «Азербайджанских авиалиний» (AZAL), следовавший рейсом Баку — Нахчыван, совершил экстренную посадку в аэропорту Ленкорани на юго-востоке Азербайджана из-за неблагоприятных погодных условий.
Обновлено в 09:38
Футбол

Российские клубы могут остаться без Лиги чемпионов

Представитель Ла Лиги в России Даниэль Серехидо заявил, что из-за нового формата Лиги чемпионов Россия может остаться без турнира.
Обновлено в 05:20
Политика

В рамках ПМЭФ-2019 подписали соглашения на 3,1 трлн рублей

В ходе Петербургского международного экономического форума — 2019 заключено 650 соглашений на общую сумму 3,1 трлн рублей.
Обновлено в 07:18
Наука

75 тысяч частиц микропластика попадает в организм человека ежегодно

Канадские ученые выяснили, что около 70-75 тысяч микрочастиц пластика в среднем проглатывает каждый человек в течение одного года.
Обновлено 06 июня в 17:06
Происшествия

В машине главы московской компании при въезде на ПМЭФ нашли патроны

Как сообщил 78.ru источник в правоохранительных органах, 7 июня при въезде на территорию «Экспофорума», где проходит ПМЭФ, остановили Land Rover, за рулём которого сидел 55-летний москвич, президент компании «Интерпроком».
Обновлено в 04:43
Общество

В Петербурге появился огромный плакат про «сказочного» Путина

На плакате написан вопрос о том, реальный Путин или сказочный.
Обновлено в 06:32
Наука

Ученые узнали, почему организм перестает бороться со старением

Обновлено в 08:04
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал, как веселит детей и жену по утрам

Сегодня телеведущий решил порадовать публику утренним роликом о том, как иногда ему удается развеселить семью по утрам.
Обновлено в 05:30
Спорт

Фанат назвал Медведеву дьяволом и призвал убраться из Японии

Американский фигурист Джонни Вейр сообщил о записке, в которой один из фанатов оскорбляет Евгению Медведеву и призывает убраться из Японии.
Обновлено в 08:55
Происшествия

В Москве убили заступившегося за беременную мастера спорта по борьбе

Мастер спорта по греко-римской борьбе, заступившийся за беременную женщину, был убит в Москве в ночь на 8 июня.
Обновлено в 07:07
Армия и оружие

Стало известно об отступлении российских военных в Сирии

Российским военнослужащим пришлось отступить с военной базы в Таль-Сальбе на севере сирийской провинции Хама после того, как боевики группировки «Хайат Тахрир-аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») нанесли по их позициям несколько артиллерийских ударов.
Обновлено вчера в 11:13
Авто

В новых внедорожниках УАЗ появятся технологии Aurus

Ранее глава Sollers Вадим Швецов раскрыл некоторые детали нового внедорожника, производство которого может быть начато в 2020 или 2021 годах.
Обновлено вчера в 07:40
Технологии

NVIDIA о разработке автопилота: важно не количество пройденных миль, а их качество

Представители NVIDIA убеждены, что использование симулятора позволяет многократно ускорить разработку безопасных систем автоматического управления транспортными средствами.
Обновлено в 05:00
Здоровье

Елена Малышева назвала самую опасную болезнь XXI века

Самой опасной болезнью XXI века, по словам телеведущей Елены Малышевой, является болезнь Альцгеймера.
Обновлено вчера в 12:33
Шоу-бизнес

Анастасия Шубская показала трогательное фото с мужем и сыном

Сегодня Настасья опубликовала трогательное фото с мужем и сыном, которое всего за несколько часов спровоцировало ажиотаж среди ее подписчиков.
Обновлено в 09:28
Происшествия

Общественный совет при МВД взял под особый контроль дело Голунова

Общественный совет при МВД намерен проконтролировать расследование уголовного дела в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу совета Анатолия Кучерену.
Обновлено в 10:12
Политика

Пушков оценил выдвинутые «Нафтогазом» требования к России

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал требования в адрес России, которые касаются переговоров по поставкам газа на Украину, выдвинутые главой украинского "Нафтогаза" Андреем Коболевым.
Обновлено вчера в 20:33
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