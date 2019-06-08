Происшествия
Пожар в исправительной колонии в Свердловской области потушенКоммерсантъ 06:50
Пожарные ликвидировали последний очаг возгорания в исправительной колонии в поселке Гари Свердловской области. Ведется проливка помещений, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе регионального управления ФСИН. По данным ведомства, возгоранию могла поспособствовать сухая ветреная погода.
Читать в источнике
Оценить24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 10:18, Ашберн
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после родов
Обновлено в 08:27
Политика
Санкции против Крыма назвали ошибкой в ЕС
Глава делегации общественников из стран Евросоюза Татьяна Говорова-Генард выразила сожаление по поводу введения ограничительных мер в отношении Крыма.
Обновлено в 08:03
Политика
Кудрин отказался войти в общественный совет Росстата
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин отказался войти в общественный совет Росстата из-за конфликта интересов, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:36
Наука
Медики назвали простой способ понизить артериальное давление
Врачи назвали самый простой способ понизить артериальное давление.
Обновлено в 06:37
Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено 06 июня в 16:20
Транспорт
В правительстве РФ оценили ход строительства скоростной трассы М-11
Вице-премьер России Максим Акимов в ходе посещения стройплощадки VIII комплекса платной трассы М-11 «Москва — Санкт-Петербург» в субботу, 8 июня, заявил, что недоволен исполнением графика работ на объекте.
Обновлено в 09:10
Политика
Спикер Рады оценил шансы Украины вступить в ЕС с 2025 года
Украина имеет высокие шансы стать членов Европейского Союза в 2025-2027 годах, когда в Совете ЕС будут председательствовать Польша и Литва, заявил спикер Верховной рады Андрей Парубий.
Обновлено в 08:36
Происшествия
Журналиста Голунова доставили в больницу
Обновлено в 08:42
Политика
Кудрин назвал рецепт борьбы с «триллионной» коррупцией в России
Справиться с "триллионной" коррупцией в России как минимум наполовину позволит внедрение лучших практик по открытости органов государственной власти, для этого надо сделать три шага, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на ПМЭФ.
Обновлено в 06:01
Политика
Китайские СМИ объяснили, почему США не хотят отдавать золото
США весьма своеобразно относятся к выполнению своих обязательств в отношении отдельных стран и международных организаций, руководствуясь лишь собственными мотивами, пишут китайские СМИ.
Обновлено в 03:15
Теннис
Джокович проиграл Тиму в полуфинале «Ролан Гаррос»
Обновлено в 10:11
Происшествия
В Москве задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова с мефедроном
Обновлено вчера в 04:22
Происшествия
Самолёт совершил экстренную посадку в Азербайджане из-за непогоды
Самолёт «Азербайджанских авиалиний» (AZAL), следовавший рейсом Баку — Нахчыван, совершил экстренную посадку в аэропорту Ленкорани на юго-востоке Азербайджана из-за неблагоприятных погодных условий.
Обновлено в 09:38
Футбол
Российские клубы могут остаться без Лиги чемпионов
Представитель Ла Лиги в России Даниэль Серехидо заявил, что из-за нового формата Лиги чемпионов Россия может остаться без турнира.
Обновлено в 05:20
Политика
В рамках ПМЭФ-2019 подписали соглашения на 3,1 трлн рублей
В ходе Петербургского международного экономического форума — 2019 заключено 650 соглашений на общую сумму 3,1 трлн рублей.
Обновлено в 07:18
Наука
75 тысяч частиц микропластика попадает в организм человека ежегодно
Канадские ученые выяснили, что около 70-75 тысяч микрочастиц пластика в среднем проглатывает каждый человек в течение одного года.
Обновлено 06 июня в 17:06
Происшествия
В машине главы московской компании при въезде на ПМЭФ нашли патроны
Как сообщил 78.ru источник в правоохранительных органах, 7 июня при въезде на территорию «Экспофорума», где проходит ПМЭФ, остановили Land Rover, за рулём которого сидел 55-летний москвич, президент компании «Интерпроком».
Обновлено в 04:43
Общество
В Петербурге появился огромный плакат про «сказочного» Путина
На плакате написан вопрос о том, реальный Путин или сказочный.
Обновлено в 06:32
Наука
Ученые узнали, почему организм перестает бороться со старением
Обновлено в 08:04
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал, как веселит детей и жену по утрам
Сегодня телеведущий решил порадовать публику утренним роликом о том, как иногда ему удается развеселить семью по утрам.
Обновлено в 05:30
Спорт
Фанат назвал Медведеву дьяволом и призвал убраться из Японии
Американский фигурист Джонни Вейр сообщил о записке, в которой один из фанатов оскорбляет Евгению Медведеву и призывает убраться из Японии.
Обновлено в 08:55
Происшествия
В Москве убили заступившегося за беременную мастера спорта по борьбе
Мастер спорта по греко-римской борьбе, заступившийся за беременную женщину, был убит в Москве в ночь на 8 июня.
Обновлено в 07:07
Армия и оружие
Стало известно об отступлении российских военных в Сирии
Российским военнослужащим пришлось отступить с военной базы в Таль-Сальбе на севере сирийской провинции Хама после того, как боевики группировки «Хайат Тахрир-аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») нанесли по их позициям несколько артиллерийских ударов.
Обновлено вчера в 11:13
Авто
В новых внедорожниках УАЗ появятся технологии Aurus
Ранее глава Sollers Вадим Швецов раскрыл некоторые детали нового внедорожника, производство которого может быть начато в 2020 или 2021 годах.
Обновлено вчера в 07:40
Технологии
NVIDIA о разработке автопилота: важно не количество пройденных миль, а их качество
Представители NVIDIA убеждены, что использование симулятора позволяет многократно ускорить разработку безопасных систем автоматического управления транспортными средствами.
Обновлено в 05:00
Здоровье
Елена Малышева назвала самую опасную болезнь XXI века
Самой опасной болезнью XXI века, по словам телеведущей Елены Малышевой, является болезнь Альцгеймера.
Обновлено вчера в 12:33
Шоу-бизнес
Анастасия Шубская показала трогательное фото с мужем и сыном
Сегодня Настасья опубликовала трогательное фото с мужем и сыном, которое всего за несколько часов спровоцировало ажиотаж среди ее подписчиков.
Обновлено в 09:28
Происшествия
Общественный совет при МВД взял под особый контроль дело Голунова
Общественный совет при МВД намерен проконтролировать расследование уголовного дела в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу совета Анатолия Кучерену.
Обновлено в 10:12
Политика
Пушков оценил выдвинутые «Нафтогазом» требования к России
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал требования в адрес России, которые касаются переговоров по поставкам газа на Украину, выдвинутые главой украинского "Нафтогаза" Андреем Коболевым.
Обновлено вчера в 20:33