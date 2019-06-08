Происшествия
Пожар в исправительной колонии в Свердловской области потушенКоммерсантъ 06:50
Пожарные ликвидировали последний очаг возгорания в исправительной колонии в поселке Гари Свердловской области. Ведется проливка помещений, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе регионального управления ФСИН. По данным ведомства, возгоранию могла поспособствовать сухая ветреная погода.
Читать в источнике
Оценить22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 08:41, Ашберн
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары
В нескольких регионах России установилась аномально жаркая погода. В Москве и Подмосковье объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.
Обновлено в 04:46
Армия и оружие
Украинские военные пошли против Зеленского
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил запретить военным стрелять по ополченцам.
Обновлено в 02:20
Армия и оружие
Стало известно об отступлении российских военных в Сирии
Российским военнослужащим пришлось отступить с военной базы в Таль-Сальбе на севере сирийской провинции Хама после того, как боевики группировки «Хайат Тахрир-аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») нанесли по их позициям несколько артиллерийских ударов.
Обновлено вчера в 11:13
Наука
Медики назвали простой способ понизить артериальное давление
Врачи назвали самый простой способ понизить артериальное давление.
Обновлено в 06:37
Политика
Делегация из ЕС посетила Крымский мост
Сообщается, что в рамках поездки члены делегации, среди которых граждане Польши, Греции, Бельгии, Франции, Италии и Люксембурга, также встретились со строителями Крымского моста.
Обновлено в 07:37
Происшествия
Журналиста Голунова отправили в больницу
Находившемуся в изоляторе временного содержания журналисту Ивану Голунову была вызвана скорая медицинская помощь, и по результатам осмотра врачи приняли решение направить его в больницу, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.
Обновлено в 08:01
Происшествия
Журналиста Голунова госпитализировали
Журналиста "Медузы" Ивана Голунова госпитализировали, передает ТАСС со ссылкой на главного редактора "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова.
Обновлено в 07:43
Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено 06 июня в 16:20
Политика
Додон ответил на требования Демпартии уйти в отставку
Президент Молдавии Игорь Додон ответил на требования Демпартии уйти в отставку, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:27
Происшествия
Ребенок и двое взрослых погибли в ДТП под Новосибирском
ДТП со смертельным исходом произошло в Новосибирской области, на трассе Новосибирск — Юрга в Тогучинском районе столкнулись автомобили Nissan Qashqai и Toyota Premio, сообщается на сайте регионального главка МВД России.
Обновлено в 05:39
Происшествия
Аэропорт на Гоа закрыли из-за истребителя МиГ-29К
Международный аэропорт Даболим закрыли на несколько часов из-за истребителя МиГ-29К.
Обновлено в 06:31
Армия и оружие
ВМС США прокомментировали инцидент с российским кораблём
Ранее пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) сообщила, что утром 7 июня в Восточно-Китайском море американский Chancellorsville внезапно пересёк курс большому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено вчера в 06:46
Культура
Константин Эрнст поведал о дальнейшей судьбе программы «Голос. Дети»
На днях генеральный директор Первого канала Константин Эрнст рассказал о дальнейшей судьбе телешоу.
Обновлено в 07:51
Экономика
Минтруд связал падение рождаемости в РФ с низким доходом семей
Падение уровня рождаемости на территории России может иметь связь с низким доходом семей.
Обновлено в 07:40
Здоровье
Зеленая аптека: какие аналоги антибиотиков есть у природы
Обновлено в 02:19
Политика
Кудрин рассказал, как победить триллионную коррупцию в РФ
Справиться с коррупцией в России можно только путём внедрения лучших практик по открытости органов государственной власти, которые применяются во всём мире, заявил глава Счётной палаты (СП) Алексей Кудрин.
Обновлено в 08:23
Общество
В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности
Обновлено в 04:45
Игры
Xbox объявила большую распродажу в честь E3 2019
Обновлено в 05:52
Шоу-бизнес
Бузова приехала на вручение премии «Муз-ТВ» на верблюдах
Участница скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова заявилась на церемонию вручения премии «Муз-ТВ» верхом на верблюдах, сообщает 8 июня корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 01:46
Политика
На ПМЭФ-2019 заключили соглашения на 3,1 трлн рублей
На ПМЭФ-2019 было заключено 650 соглашений на сумму 3,1 трлн рублей, заявил журналистам на итоговой пресс-конференции советник президента РФ, зампред оргкомитета форума Антон Кобяков.
Обновлено в 08:35
Шоу-бизнес
Меган Маркл впервые вышла в свет после родов
Герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые появилась на публике с момента рождения сына — принца Арчи.
Обновлено в 08:27
Политика
Зеленский провел неформальную встречу с журналистами
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу провел неформальную встречу с журналистами, сообщила глава наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Светлана Остапа.
Обновлено в 05:14
Происшествия
Симоньян сказала, как надо поступить с Голуновым
Главный редактор телеканала RT и МИ «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что подозреваемого в попытке сбыта наркотиков корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова следует отпустить под домашний арест.
Обновлено в 06:28
Происшествия
Массовое отравление произошло во время торжества в Дзержинске
Массовое отравление произошло в загородном клубе «Ранчо 636» в городе Дзержинске Нижегородской области.
Обновлено в 06:21
Футбол
Российские клубы могут остаться без Лиги чемпионов
Представитель Ла Лиги в России Даниэль Серехидо заявил, что из-за нового формата Лиги чемпионов Россия может остаться без турнира.
Обновлено в 05:20
Футбол
Сборная Украины разгромила команду Сербии в отборе ЧЕ–2020
Матч группового этапа отборочного цикла чемпионата Европы–2020 между Украиной и Сербией завершился победой украинских футболистов.
Обновлено вчера в 16:53
Происшествия
В Москве задержан корреспондент отдела расследований «Медузы»
В Москве 6 июня задержали специального корреспондента интернет-издания "Медузы" Ивана Голунова, его обвиняют в попытке продать наркотики.
Обновлено вчера в 04:02
Хоккей
Хоккеист Юньков подписал контракт со «Спартаком»
Нападающий Михаил Юньков подписал контракт с московским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак".
Обновлено в 07:47