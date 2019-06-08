Пожар в исправительной колонии в Свердловской области потушенКоммерсантъ 06:50

Пожарные ликвидировали последний очаг возгорания в исправительной колонии в поселке Гари Свердловской области. Ведется проливка помещений, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе регионального управления ФСИН. По данным ведомства, возгоранию могла поспособствовать сухая ветреная погода.

Пожар в исправительной колонии в Свердловской области потушен

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