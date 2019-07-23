Происшествия
Пожар в детском лагере в Хабаровском крае ликвидировалиТК Звезда вчера в 19:12
В детском палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае потушили пожар, в результате которого погибла девочка 2008 года рождения и еще четверо детей пострадали. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
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Один ребёнок погиб, трое в реанимации после пожара в палаточном лагере на «Холдоми»
AmurMedia.ruвчера в 17:28
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 12:12, Вашингтон
Экономика
Поток мигрантов в Россию признали аномальным
Миграционный прирост населения резко увеличился в первые месяцы 2019 года, с 57,1 тысячи человек в январе-апреле 2018 года до 98 тысяч в январе-апреле 2019 года, говорится в исследовании.
Обновлено в 06:00
Армия и оружие
Бомбардировщики РФ и КНР впервые осуществили совместное патрулирование
23 июля 2019 года ВКС России и ВВС НОАК провели первое совместное воздушное патрулирование самолетами дальней авиации в Азиатско-Тихоокеанском регионе - говорится в заявлении Минобороны.
Обновлено в 07:19
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено в 09:22
Происшествия
Житель Кубани посадил на цепь в сарае 10-летнего сына
Следственные органы на Кубани возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Белореченска, который посадил на цепь в сарае своего 10-летнего сына, сообщили журналистам в понедельник в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено вчера в 11:17
Политика
Соратник Ельцина прокомментировал возможность продажи Карелии
Россия не задумывалась о продаже Карелии, сообщил бывший госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис.
Обновлено вчера в 17:48
Происшествия
На Камчатке вездеход с геологами упал в ущелье
«При движении в сторону Агинского месторождения вездеход с пятью геологами упал в ущелье глубиной 100—140 метров», — сообщили в ведомстве.
Обновлено в 10:25
Экономика
Госдума разрешила ЦБ ограничивать комиссию за эквайринг
Госдума приняла в третьем чтении поправки к закону «О национальной платежной системе», наделяющие Центробанк правом вводить максимальные размеры платы за эквайринг.
Обновлено в 11:08
Армия и оружие
Российские С-300 подверглись атаке в Сирии впервые
Отмечается, что размещенные в районе С-300 впервые оказались под атакой.
Обновлено в 07:30
Политика
Борис Джонсон стал новым премьером Великобритании
Как ожидается, 24 июля, после последней для Мэй сессии ответов на вопросы парламентариев в парламенте, королева Елизавета II примет отставку Мэй и попросит нового премьера сформировать правительство.
Обновлено в 08:54
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» России и Украины
Фронтмен группы "Океан Эльзы" и лидер украинской партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил создать закон, регламентирующий отношения Москвы и Киева.
Обновлено вчера в 19:09
Шоу-бизнес
Александр Мясников рассказал о внебрачной дочери
Обновлено в 07:38
Политика
Памфилова заявила, что митинги не влияют на принятие решений ЦИК
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что митинги не влияют на принятие решений Центризбиркомом.
Обновлено в 07:25
Политика
Глава ФБР обвинил Россию в попытках вмешаться в выборы в США
Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй на слушаниях в сенате заявил, что Россия продолжает пытаться вмешиваться в избирательные процессы в Соединённых Штатах.
Обновлено в 11:57
Происшествия
В Петербурге инспектора отстранили от службы за взятки медом и яйцами
Суд временно запретил работать в органах власти инспектору администрации Петербурга Сергею Бутину, который при проверке нелегальных торговых точек брал взятки не только деньгами, но и продуктами, получив шесть десятков яиц, три банки масла и банку меда, сообщает во вторник объединенная пресс-служба городских судов.
Обновлено в 11:50
Происшествия
Туристов избили в Крыму за отказ платить за фото с орлом
В Крыму фотографы, предлагающие туристам снимки с животными, избили молодых людей за отказ заплатить за работу.
Обновлено в 06:40
Авто
Обновлённый внедорожник Suzuki XL6 рассекречен до премьеры
Компания Suzuki готовит к дебюту новый "внедорожник" Suzuki XL6. Модель выйдет в продажу 21 августа.
Обновлено вчера в 23:39
Игры
Mail.ru Group поучаствует в разработке гоночных игр
Как выяснили «Ведомости», эта компания договорилась купить одного из самых известных в мире создателей гоночных игр – Slightly Mad Studios (SMS).
Обновлено вчера в 18:09
Происшествия
В Адыгее потерпел крушение вертолет Ми-2
Вертолет Ми-2 рухнул в Тахтамукайском районе Адыгеи. Летчик получил травмы и был госпитализирован.
Обновлено в 06:19
Музыка
Лоза раскритиковал Metallica за исполнение «Группы крови»
Обновлено в 08:18
Культура
Минкультуры объявило конкурс концепций развития музея МХАТ
Очный этап конкурса состоится 6 сентября в Минкультуры. Музей МХАТ был создан в 1923 году в честь 25-летия со дня основания театра.
Обновлено в 06:50
Общество
Госдума приняла закон о реестре лишенных родительских прав
В реестр попадут и граждане, лишенные родительских прав. Таким образом, Госдума приняла закон, который предложил президент РФ в 2017 году.
Обновлено в 05:32
Экономика
Госдума проголосовала за повышение до 20% НДС на пальмовое масло
Госдума проголосовала за поправку об отмене льготной ставки НДС для пальмового масла и повышении ее до 20%.
Обновлено в 08:17
Общество
Минсельхоз не увидел рисков снижения урожайности из-за гибели пчел
В Минсельхозе России заявили, что риски снижения урожайности сельхозкультур в стране из-за гибели пчел отсутствуют.
Обновлено в 08:24
Политика
Аксёнов пообещал украинскому «Ощадбанку» «дырку от бублика»
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов пообещал отдать в качестве компенсаций "Ощадбанку" за крымские активы "дырку от бублика" вместо заявленного Киевским апелляционным судом 1 млрд долларов.
Обновлено в 09:17
Спорт
Ефимова завоевала серебро ЧМ на дистанции 100 м брассом
Россиянка Юлия Ефимова заняла второе место в заплыве на 100 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 09:05
Происшествия
В Австралии фургон с 273 кг наркотиков врезался в полицейскую машину
В Сиднее микроавтобус, перевозивший наркотики на сумму более 140 миллионов американских долларов, задел полицейскую машину, припаркованную около участка.
Обновлено в 06:35
Транспорт
В России могут сузить парковочные места
Как сообщает газета "Известия", по действующим стандартам минимальные размеры парковочного места для легковушки составляют 5,3 на 2,5 м. Согласно предварительному национальному стандарту, который в настоящее время проходит общественное обсуждение, размеры машино-места будут зависеть от того, под каким углом к проезжей части расположена парковка.
Обновлено вчера в 21:15