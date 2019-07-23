Происшествия
Пожар в детском лагере в Хабаровском крае ликвидировалиТК Звезда вчера в 19:12
В детском палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае потушили пожар, в результате которого погибла девочка 2008 года рождения и еще четверо детей пострадали. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
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Один ребёнок погиб, трое в реанимации после пожара в палаточном лагере на «Холдоми»
AmurMedia.ruвчера в 17:28
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 09:08, Вашингтон
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