Происшествия
Пожар в барнаульской пятиэтажке ликвидированКП - Барнаул вчера в 12:33
В 23:10 часов пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю сообщила, что пожарные ликвидировали возгорание в пятиэтажном доме Барнаула. Напоминаем, пожар произошел на последнем этаже пятиэтажного жилого дома по адресу Северный Власихинский проезд, 60.
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Чудом живы. Что происходило на месте пожара в барнаульской многоэтажке?
Аргументы и Факты - Алтай04:08
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