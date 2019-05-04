Происшествия
Пожар в автосалоне в Кемерове полностью ликвидированRT на русском 12:28
Пожар в здании одного из автосалонов Кемерова на Октябрьском проспекте полностью ликвидирован. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Кузбассу.
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Сгоревший автосалон в Кемерове штрафовали за нарушения пожарной безопасности
Комсомольская правда - Кемерово20:10
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Больше миллиона разочарованных фанатов подписали петицию с требованием переснять заключительный сезон «Игры престолов».
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Сегодня утром в жилом доме поселка нашли тело директора ООО «Газпромтранс-Оренбург» Андрея Бахарева, его супруги и водителя.
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Экс-депутат: досрочные выборы в Раду вернут к власти Порошенко
ЧИтайте Как сообщает телеканал NewsOne, экс-депутат Верховной рады Украины Кирилл Куликов, комментируя решение нового главы государства Владимира Зеленского о досрочном роспуске национального парламента, заявил, что это решение, как и последующие выборы, способны вернуть к власти команду Петра Порошенко.
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Bloomberg: Порошенко потерял статус миллиардера за время президентства
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В Китае не показали финал «Игры престолов» из-за торговых споров с США
Заключительную серию саги «Игра престолов» не показали в Китае из-за торговых споров с Америкой.
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В Башкирии сотрудница Роспотребнадзора покончила с собой
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Экономика
В Турции предупредили россиян о росте цен на отдых
В новом сезоне цены на отдых в Турции для граждан Российской Федерации могут вырасти.
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Актеры «Игры престолов» попрощались со зрителями и своими героями
После выхода последнего эпизода многие участники сериала написали в соцсетях прощальный пост под общей фотографией со съемок.
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Космос
Жители России смогут наблюдать полет МКС в небе
Начался период видимости Международной космической станции (МКС) над большей частью России.
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Общество
Забор на месте строительства храма в Екатеринбурге оставят
В Екатеринбурге забор на месте строительства храма Святой Екатерины будет сохранён.
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Диетологи назвали самые полезные продукты на Земле
Специалисты в сфере диетологии из разных стран мира рассказали, какие продукты являются самыми полезными.
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Хоккей
Сборная Швеции обыграла команду Латвии в матче чемпионата мира
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Льоренте покинет «Тоттенхэм» летом
Нападающий «Тоттенхэма» Фернандо Льоренте покинет команду предстоящим летом.
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Зеленский и Ляшко устроили перепалку во время инаугурации
Президент Украины Владимир Зеленский вступил в словесную перепалку с депутатом Олегом Ляшко во время своей инаугурации.
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Общество
Первая леди Украины: жена Зеленского надела на инаугурацию элегантный наряд
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Елена Степаненко загнала Евгения Петросяна в долги
Из-за Елены Степаненко Евгений Петросян погряз в долгах. Об этом изданию «СтарХит» рассказал адвокат Петросяна Сергей Жорин.
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Политика
Белоруссия и РФ согласовали порядок восстановления транзита нефти
Белоруссия и Россия полностью согласовали порядок реализации "дорожной карты" по восстановлению транзита кондиционной российской нефти в страны Европы, но пока сохраняются "нюансы технического характера", заявил председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков по итогам прошедших в понедельник в Москве переговоров по нефтяной тематике.
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Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ практически без пробега с новыми шинами и аккумуляторами выставлены на продажу на популярном портале частных объявлений.
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Руководитель штаба Общенационального движения по защите государственности Абхазии Теймураз Хишба заявил, что оппозиция республики начинает бессрочную акцию протеста.
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Экономика
Эксперты Avito выяснили, где в России продаются самые дешевые велосипеды
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Муж Леры Кудрявцевой впервые показал лицо девятимесячной дочери
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«Спартак» купит вратаря «Арсенала»
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На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях
Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
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В Архангельске оштрафовали еще двоих активистов за участие в антимусорном шествии 7 апреля
В Архангельске оштрафовали еще двух архангелогородок, пришедших на несогласованную акцию протеста против ввоза московского мусора в регион 7 апреля.
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Интернет
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Еще 12 мая администратор OGusers объяснял участникам, что из-за сбоя жесткого диска были стерты за несколько месяцев личные сообщения, сообщения на форуме и очки престижа, и что он восстановил резервную копию с января 2019 года, но более ранней нет.
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