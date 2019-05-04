Происшествия

Пожар в автосалоне в Кемерове полностью ликвидированRT на русском 12:28

Пожар в здании одного из автосалонов Кемерова на Октябрьском проспекте полностью ликвидирован. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Кузбассу.
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МЧС ранее штрафовало сгоревший автосалон в Кемерово за нарушения пожарной безопасности

ТАСС16:53

Мэр Кемерова Илья Середюк рассказал о пожаре в автосалоне

Газета Кемерова12:08

Сгоревший автосалон в Кемерове штрафовали за нарушения пожарной безопасности

Комсомольская правда - Кемерово20:10

Сгоревший автосалон штрафовали за нарушение пожарной безопасности

Сибдепо20:41

В центре Кемерова горит здание автосалона возле АЗС

Вести Кузбасс10:48

В МЧС рассказали о нарушениях безопасности в сгоревшем автосалоне в Кемерове

VSE42 Новости19:19

В Кемерово ликвидировали пожар в автосалоне Hyundai

РИА Новости12:04
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Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 20:58, Ашберн
Кино

«Это оскорбление»: экранный Бран Старк осудил петицию против восьмого сезона «Игры престолов»

Больше миллиона разочарованных фанатов подписали петицию с требованием переснять заключительный сезон «Игры престолов».
Обновлено в 07:05
Происшествия

В Оренбурге убит директор филиала «Газпромтранс», его жена и водитель

Сегодня утром в жилом доме поселка нашли тело директора ООО «Газпромтранс-Оренбург» Андрея Бахарева, его супруги и водителя.
Обновлено в 05:33
Политика

Путин не поздравит Владимира Зеленского с инаугурацией

"С чистого листа": Зеленский после инаугурации распустил Верховную Раду "Президент Путин будет поздравлять президента Зеленского с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины, а также с первыми успехами в деле нормализации отношений с Россией", — сказал Песков, отметив, что на данный момент Кремль не имеет никаких контактов с новым руководством Незалежной.
Обновлено в 08:29
Космос

НПО имени Лавочкина до 1 июня начнет изготовление топливных баков для модуля «Наука»

Изготовление новых топливных баков для многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) "Наука", который должен отправиться к Международной космической станции в 2020 году, начнется в НПО им. С. А. Лавочкина до 1 июня.
Обновлено в 18:22
Политика

Зеленский попросил ЕС об усилении антироссийских санкций

Помимо санкций, Зеленский обсудил с Шефчовичем вопросы сотрудничества Украины и ЕС, противодействие «агрессии Кремля на Донбассе», перспективы «деоккупации Крыма», а также переговоры о договоре на транзит.
Обновлено в 20:17
Политика

Лавров прокомментировал слова Зеленского о языковом расколе на Украине

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о преодолении языкового раскола.
Обновлено в 09:40
Политика

Экс-депутат: досрочные выборы в Раду вернут к власти Порошенко

ЧИтайте Как сообщает телеканал NewsOne, экс-депутат Верховной рады Украины Кирилл Куликов, комментируя решение нового главы государства Владимира Зеленского о досрочном роспуске национального парламента, заявил, что это решение, как и последующие выборы, способны вернуть к власти команду Петра Порошенко.
Обновлено в 19:04
Политика

Bloomberg: Порошенко потерял статус миллиардера за время президентства

Бывший лидер Украины Пётр Порошенко потерял статус миллиардера за время президентства, информирует Bloomberg.
Обновлено в 14:10
Кино

В Китае не показали финал «Игры престолов» из-за торговых споров с США

Заключительную серию саги «Игра престолов» не показали в Китае из-за торговых споров с Америкой.
Обновлено в 12:59
Происшествия

В Башкирии сотрудница Роспотребнадзора покончила с собой

Обновлено в 06:04
Экономика

В Турции предупредили россиян о росте цен на отдых

В новом сезоне цены на отдых в Турции для граждан Российской Федерации могут вырасти.
Обновлено в 20:37
Кино

Актеры «Игры престолов» попрощались со зрителями и своими героями

После выхода последнего эпизода многие участники сериала написали в соцсетях прощальный пост под общей фотографией со съемок.
Обновлено в 01:23
Космос

Жители России смогут наблюдать полет МКС в небе

Начался период видимости Международной космической станции (МКС) над большей частью России.
Обновлено в 08:45
Общество

Забор на месте строительства храма в Екатеринбурге оставят

В Екатеринбурге забор на месте строительства храма Святой Екатерины будет сохранён.
Обновлено 18 мая в 09:22
Здоровье

Диетологи назвали самые полезные продукты на Земле

Специалисты в сфере диетологии из разных стран мира рассказали, какие продукты являются самыми полезными.
Обновлено вчера в 12:55
Хоккей

Сборная Швеции обыграла команду Латвии в матче чемпионата мира

Обновлено в 12:41
Культура

Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала «Супер»

Журналист и телеведущая Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала «Супер».
Обновлено в 08:01
Футбол

Льоренте покинет «Тоттенхэм» летом

Нападающий «Тоттенхэма» Фернандо Льоренте покинет команду предстоящим летом.
Обновлено в 14:56
Политика

Зеленский и Ляшко устроили перепалку во время инаугурации

Президент Украины Владимир Зеленский вступил в словесную перепалку с депутатом Олегом Ляшко во время своей инаугурации.
Обновлено в 06:46
Общество

Первая леди Украины: жена Зеленского надела на инаугурацию элегантный наряд

Обновлено в 12:58
Шоу-бизнес

Елена Степаненко загнала Евгения Петросяна в долги

Из-за Елены Степаненко Евгений Петросян погряз в долгах. Об этом изданию «СтарХит» рассказал адвокат Петросяна Сергей Жорин.
Обновлено в 04:47
Политика

Белоруссия и РФ согласовали порядок восстановления транзита нефти

Белоруссия и Россия полностью согласовали порядок реализации "дорожной карты" по восстановлению транзита кондиционной российской нефти в страны Европы, но пока сохраняются "нюансы технического характера", заявил председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков по итогам прошедших в понедельник в Москве переговоров по нефтяной тематике.
Обновлено в 15:18
Авто

Новые «Крокодилы» ЗИЛ-133 неожиданно появились в продаже

Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ практически без пробега с новыми шинами и аккумуляторами выставлены на продажу на популярном портале частных объявлений.
Обновлено в 18:43
Политика

Оппозиция в Абхазии объявила бессрочную акцию протеста

Руководитель штаба Общенационального движения по защите государственности Абхазии Теймураз Хишба заявил, что оппозиция республики начинает бессрочную акцию протеста.
Обновлено в 13:05
Экономика

Эксперты Avito выяснили, где в России продаются самые дешевые велосипеды

Велосипед в России за год стал на 3,3% доступнее, сейчас его средняя стоимость составляет 12,15 тысячи рублей, выяснили эксперты сервиса объявлений Avito в преддверии Всемирного дня велосипеда, отмечаемого 3 июня.
Обновлено в 20:16
Шоу-бизнес

Муж Леры Кудрявцевой впервые показал лицо девятимесячной дочери

Муж телеведущей Леры Кудрявцевой хоккеист Игорь Макаров показал подписчикам фотографию дочери, на которой видно лицо ребенка, сообщает Starhit.
Обновлено в 20:32
Футбол

«Спартак» купит вратаря «Арсенала»

Обновлено в 08:12
Политика

На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях

Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
Обновлено в 15:46
Происшествия

В Архангельске оштрафовали еще двоих активистов за участие в антимусорном шествии 7 апреля

В Архангельске оштрафовали еще двух архангелогородок, пришедших на несогласованную акцию протеста против ввоза московского мусора в регион 7 апреля.
Обновлено в 13:16
Интернет

Хакерский форум OGusers сам подвергся атаке

Еще 12 мая администратор OGusers объяснял участникам, что из-за сбоя жесткого диска были стерты за несколько месяцев личные сообщения, сообщения на форуме и очки престижа, и что он восстановил резервную копию с января 2019 года, но более ранней нет.
Обновлено в 05:57
Как работают Яндекс.Новости?
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