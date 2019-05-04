Пожар в автосалоне в Кемерове полностью ликвидированRT на русском 12:28

Пожар в здании одного из автосалонов Кемерова на Октябрьском проспекте полностью ликвидирован. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Кузбассу.

Пожар в автосалоне в Кемерове полностью ликвидирован

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