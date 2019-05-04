Происшествия
Пожар в автосалоне Кемерова ликвидировалиРоссийская газета 13:25
Пожар в автосалоне Huyndai на проспекте Октябрьском в Кемерове ликвидирован. Ведутся работы по проливке конструкций сгоревшего здания. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, на месте работают специалисты испытательной пожарной лаборатории.
Читать в источнике
Оценить57
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 17:50, Ашберн
Кино
Эмилия Кларк трогательно попрощалась с «Игрой престолов»
Обновлено в 04:34
Футбол
«Локомотив» покажет финал Кубка России на «РЖД Арене»
«Локомотив» сообщил, что покажет финальный матч Олимп-Кубка России на своем стадионе.
Обновлено в 12:56
Политика
Премьер-министр Украины объявил об отставке
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в среду подаст заявление об отставке.
Обновлено в 11:02
Музыка
Лазарев на «Евровидении» занял третье место
Обновлено 18 мая в 19:13
Общество
Майские заморозки ожидаются в некоторых регионах России
Глава отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра РФ Александр Голубев сообщил, что в мае в некоторых регионах России резко похолодает.
Обновлено в 03:11
Политика
Глава Минздрава Украины покинула страну после инаугурации Зеленского
Журналисты обнаружили и.о. главы Минздрава Украины Ульяну Супрун в аэропорту Борисполь в Киеве.
Обновлено в 13:41
Происшествия
В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»
«Урал56.Ру» со ссылкой на источники указывает, что речь идет о директоре оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» Андрее Бахареве.
Обновлено в 06:53
Политика
Лавров прокомментировал слова Зеленского о языковом расколе на Украине
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о преодолении языкового раскола.
Обновлено в 09:40
Здоровье
В Брянской области на борьбу с болезнями сердца потратят 1 млрд рублей
В Брянской области на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями потратят миллиард рублей в рамках региональной программы, рассчитанной на 2019 – 2024 годы.
Обновлено в 15:14
Наука
Учёные раскрыли тайну происхождения Бермудских островов
Образование Бермудских островов не подпадало ни под один из этих случаев.
Обновлено в 05:15
Политика
Постпред Британии прервал выступление Небензи в Совбезе ООН
Заместитель постоянного представителя Великобритании в Совете Безопасности ООН Джонатан Аллен прервал выступление постпреда России Василия Небензи выкриками с места.
Обновлено в 16:49
Армия и оружие
Названа вероятность перехвата С-400 гиперзвуковых целей
В октябре 2018 года заместитель министра обороны России Александр Фомин заявил, что российский зенитный ракетный комплекс С-400 по дальности, палитре и скорости уничтожаемых целей, а также количеству одновременно уничтожаемых целей превосходит американский Patriot PAC-3+, а также способен поражать «цели, еще не родившиеся сейчас, которые будут созданы в 2040-2050 годах».
Обновлено в 17:17
Политика
На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях
Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
Обновлено в 15:46
Общество
Наряд супруги Елены стал хитом инаугурации Зеленского
Золотые серьги Елены Зеленской тоже украинского бренда, создавались вручную по эскизу, разработанному специально для супруги шестого президента республики.
Обновлено в 12:37
Хоккей
Сборная Франции уступила команде Великобритании в матче ЧМ
Сборная Франции в овертайме уступила команде Великобритании и покинула элитный дивизион чемпионата мира по хоккею.
Обновлено в 12:49
Кино
Чем закончился сериал «Игра престолов»
Сегодня в эфир канала HBO вышел заключительный эпизод одного из самых популярных сериалов современности — «Игры престолов».
Обновлено в 04:13
Армия и оружие
Ядерный саркофаг США в Тихом океане пошел трещинами
Радиоактивные отходы от испытаний ядерного оружия, которые проводили США во времена холодной войны, могут попасть в Тихий океан, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.
Обновлено вчера в 20:58
Политика
Порошенко сообщил о переезде из администрации президента в офис БПП
Бывший украинский президент Пётр Порошенко в своём Twitter сообщил, что переехал из здания администрации главы государства в Киеве в офис Блока Петра Порошенко «Солидарность».
Обновлено в 14:57
Экономика
ЦБ прогнозирует инфляцию в этом году чуть выше 4 процентов
Центробанк ожидает, что к концу 2019 года инфляция немного превысит показатель в четыре процента, сообщила в Госдуме первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.
Обновлено в 07:54
Футбол
Льоренте покинет «Тоттенхэм» летом
Нападающий «Тоттенхэма» Фернандо Льоренте покинет команду предстоящим летом.
Обновлено в 14:56
Происшествия
В Башкирии сотрудница Роспотребнадзора покончила с собой
Обновлено в 06:04
Общество
Захар Прилепин избил поэта из Владивостока
Обновлено в 06:26
Политика
Путин помиловал четырех человек
Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании четырех человек, в том числе жителя Харькова, осужденного за кражу.
Обновлено в 11:23
Политика
Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко
Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Политика
Президент Зеленский подписал свой первый указ
Президент Украины Владимир Зеленский, вступивший в понедельник в должность, подписал первый указ, которым назначил себя Верховным главнокомандующим.
Обновлено в 16:30
Культура
Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала «Супер»
Журналист и телеведущая Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала «Супер».
Обновлено в 08:01
Авто
Volkswagen наладит в России производство кроссовера Volkswagen Tharu
Немецкий автопроизводитель намерен расширить ассортимент выпускаемых в России моделей — в Калуге начнется сборка компактного кроссовера Tharu.
Обновлено в 07:06
Космос
Выводы учёных: Вселенная может быть на миллиард лет моложе
К 2013 году подробные измерения космического излучения европейским космическим телескопом Планка, казалось, дали окончательный ответ на вопрос о возрасте известной нам Вселенной:13,8 миллиарда лет.
Обновлено 18 мая в 06:59
Авто
Mercedes-Benz представил самый безопасный автомобиль в мире
В случае возникновения аварии или поломки ESF 2019 в автоматическом режиме активирует два аварийных знака, первый из которых появляется на крыше автомобиля, а другой представляет собой мини-робота, который самостоятельно выезжает и располагается позади автомобиля.
Обновлено в 05:17