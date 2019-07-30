Происшествия
В Самаре локализовали крупный пожар в частных домахРоссийская газета 14:03
Пожарным удалось локализовать крупное возгорание в Железнодорожном районе Самары. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ. По данным ведомства, огонь охватил три жилых здания и пять нежилых построек на улице Волгина.
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Футбол
«Зенит» намерен объявить о трансфере Малкома в ближайшее время
В Telegram-канале петербургского клуба появилась информация, что уже 30 июля клуб планирует официально объявить о трансфере 22-летнего нападающего «Барселоны» Малкома Филипе Силва де Оливейра более известного, как просто Малком.
Обновлено вчера в 16:02
Культура
Более 150 архивных фотографий покажут на выставке на ВДНХ
Обновлено в 09:01
Политика
Суд закрыл дело Демпартии США против России
Федеральный суд в Нью-Йорке прекратил рассмотрение иска, поданного Национальным комитетом Демократической партии (DNC) против России, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 18:17
Экономика
Росстат опубликовал данные о росте бедности в России
Доходы ниже прожиточного минимума (уровень бедности) в I квартале текущего года имеют 14,3% россиян, то есть 20,9 млн человек, сообщает Росстат.
Обновлено вчера в 10:33
Гаджеты
Представлен игровой смартфон Black Shark 2 Pro
Обновлено в 07:07
Происшествия
Силовики задержали главу приморского уголовного розыска
Начальник Управления уголовного розыска Приморского края Андрей Миляев был задержан по подозрению в совершении преступления.
Обновлено в 01:09
Футбол
Фернандо обратился к болельщикам «Спартака»
Полузащитник Лукас Фернандо, перешедший из «Спартака» в китайский клуб «Бэйцзин Гоань», обратился к болельщикам московского клуба.
Обновлено в 14:41
Экономика
В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине
Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.
Обновлено в 17:35
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил 11 метров
Уровень воды в реке Ия в городе Тулуне Иркутской области 30 июля значительно превысил критическую отметку и составил 11,09 метра.
Обновлено в 11:23
Политика
Минобороны добилось отмены выплаты вдове погибшего в Сирии военного
Восточно-Сибирский окружной военный суд отменил решение о выплате наградных вдове старшего лейтенанта Сергея Елина, погибшего в Сирии.
Обновлено в 10:13
Политика
Путин встретился с главой Сахалинской области
Сегодня в Кремле прошла встреча Владимира Путина с главой Сахалинской области Валерием Лимаренко.
Обновлено в 15:02
Происшествия
На Коломяжском проспекте насмерть сбили человека
Очевидцы утверждают, что черный «Форд фокус» ехал с явным превышением скорости и сбил на пешеходном переходе молодого человека, которому на вид около 23 лет.
Обновлено в 18:53
Армия и оружие
В Храме Благовещения Пресвятой Богородицы освятили икону Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск
В Москве в храме Благовещения Пресвятой Богородицы состоялось освящение Главной иконы Святого пророка Божия Илии – покровителя Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск.
Обновлено в 14:17
Политика
Кличко обвинил команду Зеленского в непрофессионализме
24 мюля сообщалось о планах президента Украины Владимира Зеленского уволить Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), после чего разделить полномочия по управлению городом между этой должностью и позицией мэра Киева.
Обновлено в 18:43
Шоу-бизнес
Леди Гагу заметили на свидании со звукорежиссером
Певица Леди Гаги, которая, по некоторым данным, состоит в отношениях с голливудским актером Брэдли Купером, была замечена со звукорежиссером Дэном Хортоном.
Обновлено в 12:38
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено в 13:37
Экономика
Совет директоров «Эталона» одобрил покупку 49% акций «Лидер-Инвест»
Совет директоров группы "Эталон" одобрил покупку оставшихся 49% акций девелопера "Лидер-Инвест", входящего в АФК "Система", за 14,6 млрд руб. Таким образом, в случае закрытия этой сделки доля "Эталона" в "Лидер-Инвест" увеличится до 100%, говорится в сообщении группы во вторник.
Обновлено в 12:18
Общество
Четверть россиян заметила ухудшение материального положения
Почти четверть (24%) россиян констатировала ухудшение в материальном положении своей семьи за последние месяцы.
Обновлено в 09:59
Космос
NASA пропустило «город НЛО» на Луне
Обновлено в 08:07
Политика
Генпрокуратура начинает массовые проверки пенсионных фондов
Уже в августе Генеральная прокуратура России начнёт проводить массовые проверки в пенсионных фондах страны.
Обновлено в 08:51
Авто
Корейцы расширяют географию продаж бюджетного KIA Rio
Корейская компания KIA Motors расширяет географию продаж одной из модификаций своего топового автомобиля.
Обновлено в 19:00
Происшествия
В Петербурге задержали избившего пешехода водителя Rolls-Royce
В Санкт-Петербурге полиция задержала водителя автомобиля Rolls-Royce, который напал на сделавшего ему замечание пешехода.
Обновлено в 15:53
Кино
Создатель «Чипа и Дейла» и «Черного Плаща» приедет на Comic Con Russia
Американский аниматор, режиссер, сценарист и продюсер Тэд Стоунс, создатель, помимо прочего, мультфильмов "Чип и Дейл спешат на помощь", "Мишки Гамми" и "Черный плащ", посетит осенью Москву, став гостем фестиваль Comic-Con Russia.
Обновлено в 05:55
Происшествия
В Подмосковье под колесами электрички погибли двое детей
Вблизи станции "Шатурторф" в Московской области под колесами электрички погибли двое детей, передает РИА Новости сообщение транспортной полиции по Центральному федеральному округу.
Обновлено в 16:53
Армия и оружие
В Рыбинске на воду спустили третий катер для охраны Крымского моста
На судостроительном заводе в Рыбинске состоялся торжественный спуск на воду третьего катера специального назначения "Грачонок" для Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.
Обновлено в 09:41
Шоу-бизнес
Наталья Бардо поделилась редким фото с сыном
31 мая 2016 года Наталья Бардо впервые стала мамой: на свет появился ее сын Эрик от режиссера Марюса Вайсберга.
Обновлено в 15:00
Происшествия
Мужчина с топором напал на сотрудников кредитной организации
В Санкт-Петербурге мужчина напал с топором на сотрудников кредитной организации.
Обновлено в 11:04