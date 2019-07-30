Происшествия

В Самаре локализовали крупный пожар в частных домахРоссийская газета 14:03

Пожарным удалось локализовать крупное возгорание в Железнодорожном районе Самары. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ. По данным ведомства, огонь охватил три жилых здания и пять нежилых построек на улице Волгина.
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