Пожарным удалось локализовать крупное возгорание в Железнодорожном районе Самары. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ. По данным ведомства, огонь охватил три жилых здания и пять нежилых построек на улице Волгина.

В Самаре локализовали крупный пожар в частных домах

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