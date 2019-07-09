Происшествия
Пожар в Ростовском музыкальном театре потушен — МЧСREGNUM вчера в 13:18
Пожар, вспыхнувший в Ростовском Музыкальном театре, потушен. Огонь прошёлся по площади 350 квадратных метров. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС 9 июля.
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Происшествия
Девушка упала под поезд метро на станции «Тверская» из-за телефона
Обновлено вчера в 15:53
Происшествия
«Тяжелее всего было доставать детей»: самарский спасатель — об операции на затонувшей «Булгарии»
Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Татьяна Терешина показала поклонникам трогательное фото сына
Трогательное фото подросшего сына Арсения звезда показала на странице в Instagram.
Обновлено в 00:39
Общество
Жительница Бурятии 55 лет стояла в очереди на жилье и получила отказ
Прокурором Советского района Улан-Удэ оспорено в суде решение администрации города об исключении местной жительницы из числа нуждающихся в жилье.
Обновлено в 00:45
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа пересчитают пенсии
С 1 августа 2019 года произойдет автоматический перерасчёт страховой пенсии работавшим в 2018 году пенсионерам.
Обновлено 08 июля в 15:00
Происшествия
Раскрыта возможная причина аварии на «Лошарике»
Пожар на глубоководном аппарате в Баренцевом море мог начаться из-за взрыва литиевого аккумулятора. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".
Обновлено вчера в 16:12
Общество
Нисанов — РБК: «У нормального мужчины, бизнесмена, должны быть амбиции»
Из чего состоит бизнес Нисанова и его партнеров Нисанов — председатель совета директоров OOO "Киевская площадь".
Обновлено вчера в 17:00
Политика
МИД Китая отреагировал на планы Киева стать «арктическим игроком»
Китай положительно относится к развитию международного сотрудничества в Арктике, если оно строится на взаимной выгоде, уважении и открытости, заявили РИА Новости в министерстве иностранных дел Китая, отвечая на просьбу прокомментировать желание Киева стать активным "арктическим игроком".
Обновлено вчера в 23:03
Политика
Жители Грузии приветствовали решение Путина по санкциям
Жители Грузии оценили решение президента Владимира Путина, выступившего против введения антигрузинских санкций.
Обновлено вчера в 23:58
Политика
Министр ВМС США временно станет главой Пентагона
Главой Пентагона станет действующий министр Военно-морских сил США Ричард Спенсер на время рассмотрения кандидатуры нынешнего врио министра обороны Соединенных Штатов Марка Эспера в Сенате, сообщает газета Military Times со ссылкой на источник в американском военном ведомстве.
Обновлено вчера в 20:22
Происшествия
В Челябинской области два брата-подростка спрыгнули с моста и погибли
Обновлено вчера в 23:37
Музыка
Выступавшим в РФ детям запретили представлять Украину на «Евровидении»
Maruv, которая победила в нацотборе Евровидения-2019, но ехать туда отказалась из-за неприемлемых условий контракта, уже подвергалась критике со стороны подписчиков за гастроли в России.
Обновлено в 00:42
Происшествия
Муж Луизы Хайруллиной рассказал, где украденные деньги
Обновлено 08 июля в 15:47
Кино
Умер актер фильма «Люди в черном»
Обновлено в 00:34
Политика
Сергей Иванов: Россия опоздала с мусорной реформой на 40 лет
Спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что Россия опоздала с преобразованиями в сфере твердых коммунальных отходов на 40 лет.
Обновлено в 00:07
Происшествия
Сотрудники ФСБ проводят обыски у первого вице-премьера Якутии
Сотрудники ФСБ проводят обыски в кабинете первого вице-премьера Якутии Алексея Колодезникова.
Обновлено вчера в 22:30
Армия и оружие
Адмирал США заявил, что в Венесуэле находятся сотни российских военных
Глава Южного командования вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер считает, что в Венесуэле находятся сотни российских военнослужащих и военных подрядчиков.
Обновлено вчера в 18:20
Происшествия
Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова
Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 21:03
Происшествия
Около 450 человек госпитализированы в зоне паводка в Иркутской области
В зоне паводка в Иркутской области госпитализировано 442 человека, а всего за помощью к медикам обратилось более 3,2 тысячи человек.
Обновлено 07 июля в 22:01
Шоу-бизнес
Сергея Захарова похоронили спустя три месяца после смерти
Поклонники были уверены, что последний покой артист найдет на знаменитом Комаровском кладбище под Санкт-Петербургом: там покоятся все выдающиеся деятели Северной столицы.
Обновлено вчера в 12:52
Авто
Skoda начала производство нового кроссовера Kamiq
На главном заводе Skoda в чешском Млада-Болеславе стартовало серийное производство нового кроссовера Kamiq.
Обновлено вчера в 03:26
Гаджеты
Creative отмечает 30-летие звуковых карт Sound Blaster началом продаж моделей Sound Blaster AE-9 и Sound Blaster AE-7
Компания Creative Technology анонсировала продажи своих самых передовых на сегодняшний день звуковых карт с интерфейсом PCIe: Sound Blaster AE-9 и Sound Blaster AE-7.
Обновлено вчера в 23:22
Политика
Габуния спит с главой «Рустави 2», а речь ему писал Саакашвили
Оскорбивший Путина грузинский телеведущий Георгий Габуния - гомосексуал и состоит в отношениях с гендиректором "Рустави 2" Никой Гварамией.
Обновлено вчера в 07:27
Армия и оружие
В Германии потребовали сноса памятника погибшим в бою под Прохоровкой
Ведущий редактор исторического раздела немецкой газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофф призвал снести памятник Победы на Прохоровском поле, возведенный в память о погибших в танковом сражении в этом месте в июле 1943 года.
Обновлено вчера в 22:21
Происшествия
В Улан-Удэ столкнулись два автобуса с пассажирами
Обновлено вчера в 22:37
Экономика
Центробанк назвал основные способы кражи денег с карт россиян
Россияне чаще всего лишаются средств на счетах из-за низкой киберграмотности (29%), потери смартфона (27%) или в результате непосредственной кражи денег с карты (11%).
Обновлено вчера в 07:55
Происшествия
В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»
Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз.
Обновлено вчера в 10:26
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях в августе
В целом на европейской территории страны средняя температура августа ожидается близкой к норме, пояснил заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Владимир Тищенко.
Обновлено вчера в 22:00
Шоу-бизнес
Рита Дакота начала ремонт в квартире, купленной с Владом Соколовским
Певица начала приводить в порядок квартиру, которую они с Владом Соколовским приобретали в ипотеку, еще будучи в браке.
Обновлено вчера в 19:00
Кино
Джордж Мартин поделился подробностями приквела «Игры престолов»
Обновлено вчера в 15:22