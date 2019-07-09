Происшествия
Пожар в Музыкальном театре Ростова потушенБлокнот Ростов-на-Дону 13:10
Пожарные смогли потушить пожар, возникший вечером 9 июля на крыше Ростовского Музыкального театра. Общапя площадь возгорания составила 350 кв.м. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
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Происшествия
В Сирии семеро детей погибли при взрыве мины
Обновлено в 18:03
Происшествия
Петербуржец угрожал поджечь чиновников при сносе нелегального кафе
Днем 9 июля сотрудники комитета по контролю за имуществом прибыли в Южно-Приморский парк для сноса незаконного летнего кафе, сообщил 78.ru в пресс-службе ККИ.
Обновлено в 11:06
Политика
Путин заявил, что сближение России и Украины неизбежно
Сближение России и Украины неизбежно, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью Оливеру Стоуну.
Обновлено в 11:13
Наука
Палеонтологам удалось восстановить древний морской путь
В результате был восстановлен доисторический Транссахарский морской путь, который существовал около 50-100 млн лет назад, передает Bulletin of the American Museum of Natural History.
Обновлено в 16:54
Происшествия
В Приморье на крупной стройке произошел обвал
В районе игорной зоны в Артеме произошло ЧП на стройке, сообщает РИА VladNews.По словам очевидцев, 9 июля около 16:00 обвалилась часть конструкции строящегося здания.
Обновлено в 03:17
Политика
«Коммерсантъ» сообщил о готовности Москвы к улучшению отношений с Грузией
Источники «Коммерсанта» сообщили, что до антироссийских протестов в Тбилиси указ о отмене виз с Грузией был проработан, а в Москве ждали позитивного момента, чтобы документ подписал президент Путин.
Обновлено в 18:00
Политика
Стала известна реакция матери журналиста «Рустави 2» на его выходку
Член "Союза грузин России" Игорь Гвритишвили рассказал "МК" о том, как мать грузинского журналиста Георгия Габунии Джульетта Вашакмадзе отреагировала на скандал вокруг его нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина.
Обновлено в 15:24
Здоровье
Самый высокий уровень природной радиации в стране обнаружили на Алтае
Исследования специалистов Роспотребнадзора, проводившиеся в период с 2001 по 2017 годы, показали, что самый высокий уровень природной радиации в стране был зафиксирован в Республике Алтай.
Обновлено в 06:26
Космос
Конец света 12 июля: конспирологов вновь испугала Нибиру
Неназванные «специалисты», на которые ссылаются dni.ru и другие средства массовой информации, утверждают, что Нибиру находится в центре Земли, а 12 июля «вылупится», тем самым уничтожив человечество и превратив Землю в « небесное тело, игнорирующее небесную механику».
Обновлено в 06:00
Общество
5 чиновников и депутатов Татарстана попали в рейтинг Forbes
Обновлено в 05:51
Происшествия
Сотрудников ФСБ проверят на причастность к краже денег Захарченко
Арестованных по делу о разбое сотрудников спецподразделений ФСБ проверят на причастность к краже денег, которые были изъяты у полковника МВД России Дмитрия Захарченко, передает ТАСС со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:00
Транспорт
Турбоперекрестки с подсказками могут появиться в России
В России разработали новый стандарт, который предполагает введение новых правил кругового движения и установку квадратных светофоров.
Обновлено в 18:29
Армия и оружие
Появилось видео уничтожения позиций ВСУ в Донбассе из «Горыныча»
В свою очередь бойцы самопровозглашенной ДНР заявили, что атаковали позиции ВСУ в ответ на непрекращающиеся обстрелы мирных жителей Донбасса.
Обновлено в 09:04
Энергетика
«Роснефть» ограничила добычу нефти из-за «Транснефти»
«Вынужденное снижение добычи связано с сокращением «Транснефтью» приема нефти в систему магистральных нефтепроводов, которые в настоящее время забиты большими объемами суррогатной нефти, препятствующей стабильным поставкам сырья потребителям», — заявил РБК представитель «Роснефти».
Обновлено в 07:14
Политика
Зеленский отменил военный парад в честь Дня независимости Украины
В уже ставшей для всех привычной манере, через Facebook, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о своем решении отменить военный парад по случаю Дня независимости.
Обновлено в 12:20
Происшествия
Раскрыта возможная причина аварии на «Лошарике»
Пожар на глубоководном аппарате в Баренцевом море мог начаться из-за взрыва литиевого аккумулятора. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".
Обновлено в 16:12
Происшествия
Судьбу похищенных кассиршей более 20 млн рублей выяснили СМИ
Обновлено вчера в 16:25
Политика
Саакашвили назвал Путина играющим с Грузией котом
Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сравнил российского лидера Владимира Путина с котом, который играет с Грузией как с мышью.
Обновлено в 17:50
Общество
Бывший сенатор похвалил порноактрису-транссексуала и был осмеян
Бывший член Совета Федерации Александр Торшин поблагодарил американскую транссексуальную порноактрису Бэйли Джей Грейнджер (Bailey Jay Granger).
Обновлено в 12:17
Общество
Электронные паспорта могут появиться в России в 2022 году
Переход на электронные паспорта в России может произойти в 2022 году, но окончательное решение относительно сроков еще не принято.
Обновлено в 13:34
Политика
СМИ узнали детали дела подозреваемого в госизмене помощника полпреда
Арестованный помощник полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Александр Воробьев мог передавать за границу данные с заседаний Совета безопасности — при обыске у него нашли документы Совбеза.
Обновлено в 14:09
Шоу-бизнес
СМИ: у Максима Виторгана и Нино Нинидзе роман
Обновлено в 18:14
Происшествия
В Калифорнии землетрясение создало разлом, который видно из космоса
Произошедшее в пятницу землетрясение в американском штате Калифорния оставило в земле разлом, который заметен из космоса, сообщает портал SFGATE.com.
Обновлено в 10:20
Технологии
Сайт Московской кольцевой железной дороги был заражен вирусом
Сайт Московской кольцевой железной дороги был заражен вирусом.
Обновлено в 10:03
Политика
Грузинские депутаты «Альянса патриотов» посетят Москву
Депутаты оппозиционной фракции парламента Грузии «Альянс патриотов» намерены посетить Москву в ближайшие дни, заявила лидер партии Ирма Инашвили.
Обновлено в 17:57
Футбол
Кикнадзе: «Локомотив» не готов повторить Гилерме предложение другого клуба из Москвы
Обновлено в 16:58
Происшествия
Судившегося с IKEA бизнесмена посадили на восемь лет
Обновлено в 10:27
Происшествия
Замначальника отдела Ростехнадзора арестован по делу о взятке
О затруднениях стало известно заместителю начальника отдела Ростехнадзора, и он предложил директору и фактическому руководителю проектной организации выступить посредниками в получении им взятки.
Обновлено в 14:26
Политика
На Украине может не остаться предпринимателей, считает Бойко
Депутат Верховной рады, лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко считает, что действия властей Украины могут привести к тому, что в стране не останется ни предпринимателей, ни людей, которые хотят и умеют работать.
Обновлено в 16:15