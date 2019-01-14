Происшествия
Пожар в Киево-Печерской лавре потушен
Пожар в Киево-Печерской лавре потушенBFM.ru13:36
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины ликвидировала пожар в здании, которое находится в ведении заповедника Киево-Печерской лавры, передает ТАСС.
BFM.ru13:36
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