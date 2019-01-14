Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины ликвидировала пожар в здании, которое находится в ведении заповедника Киево-Печерской лавры, передает ТАСС.

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