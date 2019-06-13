Пожар в Измайловском кремле потушенРоссийская газета 16:33

Пожарным удалось ликвидировать возгорание на территории Измайловского кремля на востоке столицы, сообщили в пресс-службе московского ГУ МЧС. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Горело одно из нескольких деревянных зданий музейного комплекса.

Происшествия Защита обжалует квалификацию обвинения сестрам Хачатурян Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции сёстрам Хачатурян в убийстве отца по предварительному сговору, несмотря на установленный факт о спровоцировавших их действиях умершего, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Паршин, пообещав направить в прокуратуру жалобу, поскольку не согласен с квалификацией.

Экономика Минфин предложил разрешить онлайн-продажу алкоголя с 2020 года Согласно тексту документа (есть у РБК), онлайн-торговля алкоголем начнется 1 января 2020 года.

Авто Volvo и Uber представили серийный беспилотник Компании Volvo Cars и Uber представили совместно разработанный серийный беспилотный автомобиль, построенный на базе модели XC90.

Политика Путин уволил двух генералов полиции из-за дела журналиста Голунова Президент России Владимир Путин уволил глав двух управлений ГУ МВД по Москве после прекращения дела журналиста Ивана Голунова.

Экономика Козак поручил подготовить проекты об ограничении экспорта металлолома Вице-премьер Дмитрий Козак поручил министерствам и ведомствам подготовить проекты постановлений правительства, ограничивающих экспорт лома чёрных и цветных металлов из России, сообщается на сайте кабмина.

Кино Зачем Альмодовар проплыл по волнам усталой памяти На наши экраны выходит 22-й по счету фильм Альмодовара. Киноманам не надо объяснять, кто такой Педро Альмодовар Кабальеро.

Политика В Иране отвергли обвинения США в причастности к «атаке» на танкеры Иран категорически отвергает обвинения США в причастности к нападениям на танкеры в Оманском заливе.

Происшествия Мошенник обманул семью Алибасова на 800 тысяч, вернув не того кота Мошенник обманул близких Бари Алибасова, отдав им вместо сбежавшего сфинкса по кличке Чуча другого кота.

Армия и оружие В Германии восхищаются российской противоракетой ПРС-1М Особое восхищение немецкого издания вызвала российская противоракета ПРС-1М. Журнал назвал ее оружием Судного дня.

Интернет Google урезал функционал приложений «Яндекса» и «Касперского» В разработанных «Яндексом» и «Лабораторией Касперского» мобильных приложениях для Android (операционная система Google) перестала работать часть функций, сообщает РБК со ссылкой на жалобы пользователей.

Политика Володин рассказал об условиях России для возвращения в ПАСЕ Совет Госдумы на заседании 19 июня рассмотрит вопрос о подаче российской делегацией заявки на участие в очередной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Хоккей «Сент-Луис» выиграл Кубок Стэнли впервые в истории "Сент-Луис" получил первый в истории клуба Кубок Стэнли. В финальной серии ему удалось обыграть "Бостон" со счетом 4:3.

Культура В Санкт-Петербурге умер скульптор Александр Пальмин Заслуженный художник РФ скульптор Александр Пальмин скончался в Санкт-Петербурге после продолжительной болезни.

Происшествия Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.

Политика Соловьев ответил на слова Дуды о превосходстве поляков над русскими Ведущий Владимир Соловьев отреагировал на слова президента Польши Анджея Дуды о том, что он считает поляков более смелыми, чем русские, сообщает "Взгляд".

Гаджеты Realme решила завоевать российский рынок смартфонов низкими ценами «Отпочковавшаяся» в прошлом году от OPPO, компания Realme решила выйти на российский рынок с тремя моделями: Realme 3 Pro, Realme 3 и Realme C2.

Происшествия Новозеландский стрелок не признал вину в нападении на мечети Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в совершении терактов в мечетях Новой Зеландии, не признал свою вину, процесс по его делу начнется 4 мая 2020 года, сообщает портал Stuff.

Гаджеты Xiaomi представила самый «умный» дверной замок Mijia Smart Door Lock Дверной замок Mijia Smart Door Lock получил датчик NFC и несколько других способов защиты.

Политика Украина отказалась посылать корабли в Керченский пролив Киев решил не совершать проход военных кораблей через Керченский пролив.

Происшествия В Кабардино-Балкарии задержали общественника с 263 граммами марихуаны Руководитель общественной организации "Хабзэ" Мартин Кочесоко заключен под стражу по уголовному делу о покупке 263 граммов марихуаны и уже признал вину, говорится в ответе МВД по Кабардино-Балкарии на запрос РИА Новости.

Наука Российские ученые раскрыли тайну найденных на Камчатке алмазов Российские ученые после проведения исследования раскрыли тайну необычных алмазов, найденных на Камчатке.

Происшествия Суд оштрафовал на 150 тыс. руб. участника марша в Москве Таганский суд Москвы оштрафовал Вячеслава Стеблина, участника несогласованной акции в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова, на 150 тыс. руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Общество Малышева назвала больных детей «кретинами» и «идиотами» Телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово" на Первом канале назвала больных детей "кретинами".

Авто АвтоВАЗ сообщил сроки появления новой Lada 4x4 В целом в рамках дальнейшего обновления модельного ряда LADA до 2026 года АвтоВАЗ планирует выпустить 8 новых моделей и 9 фейслифтов.

Экономика Минстрой опроверг информацию о переносе перехода на эскроу-счета В СМИ появилась информация, что переход на проектное финансирование может быть отложен до 1 октября.