Происшествия

Пожар уничтожил 45 тысяч бочек бурбонаГазета.Ru вчера в 22:58

Пожар на складе крупной компании по производству виски в штате Кентукки уничтожил около 40 тысяч бочек бурбона, сообщает ТАСС. Общая сумма ущерба составила до $300 млн, однако в компании обрадовались, что напиток был еще молодой.
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Пожар на складе Jim Beam в Кентукки уничтожил 45 тысяч бочек виски

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РЕН ТВвчера в 10:03

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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
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