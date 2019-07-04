Происшествия
Пожар уничтожил 45 тысяч бочек бурбонаГазета.Ru вчера в 22:58
Пожар на складе крупной компании по производству виски в штате Кентукки уничтожил около 40 тысяч бочек бурбона, сообщает ТАСС. Общая сумма ущерба составила до $300 млн, однако в компании обрадовались, что напиток был еще молодой.
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Общество
Прозрачное бикини за 40 тысяч рублей возмутило пользователей соцсетей
Обновлено вчера в 17:18
Происшествия
В Италии при извержении вулкана погиб турист
Турист погиб при извержении вулкана на итальянском острове Стромболи около Сицилии.
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Армия и оружие
ВВС США выделяют $82 млн на модернизацию спутниковой связи в Арктике
Военно-воздушные силы США заключили контракт на $82 млн на модернизацию военной спутниковой связи в Арктике.
Обновлено вчера в 16:59
Политика
Путин рассказал о планах после президентского срока
Президент России Владимир Путин рассказал в интервью итальянской газете Corriere della Sera о своих планах по истечении президентского срока в 2024 году.
Обновлено вчера в 23:21
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова показала, как тренирует растяжку
Балерина Анастасия Волочкова показала подписчикам упражнения для тренировки растяжки, сообщает «Утро.ру».
Обновлено 02 июля в 08:36
Происшествия
Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области
Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.
Обновлено вчера в 07:52
Происшествия
В Минске во время салюта погибла женщина
Обновлено вчера в 17:59
Политика
Главу грузинского спецназа отстранили после беспорядков в Тбилиси
Полномочия главы департамента по особым поручениям МВД Грузии Георгия Какичашвили приостановлены на время расследования событий на проспекте Руставели в Тбилиси, сообщается на сайте министерства.
Обновлено вчера в 18:22
Политика
Опрос: почти половина американцев выступает за импичмент Трампа
Почти половина американцев считает, что президент США Дональд Трамп должен быть отстранен от занимаемой должности.
Обновлено вчера в 22:49
Происшествия
Лодка с пятью пассажирами перевернулась на Волге под Саратовом
Обновлено вчера в 15:37
Происшествия
Россияне стали чаще умирать в машинах скорой помощи
«Рост числа умерших в автомобиле скорой медицинской помощи связан с тем, что врачи стали быстрее доезжать до пациентов», — объясняют причину представители Минздрава RT.
Обновлено вчера в 23:29
Здоровье
Голикова заявила о катастрофической убыли населения России
Россия катастрофически теряет население, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.
Обновлено 02 июля в 14:05
Общество
Åbo Underrättelser (Финляндия): по рельсам через всю Сибирь (Åbo Underrättelser)
Отпраздновав Мидсоммар (праздник середины лета — прим. перев.) во Владивостоке, городе с поразительно европейской атмосферой и архитектурой, часть нашей группы отправляется домой через южнокорейский Сеул.
Обновлено вчера в 18:00
Политика
Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым
Призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, обращенный к Москве, удивил посольство России в Лондоне.
Обновлено вчера в 13:43
Происшествия
В Иркутской области за сутки подтоплено пять новых населенных пунктов
Обновлено вчера в 21:54
Общество
В Канске оценивают ущерб от подтопления
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия
Названа возможная причина аварии в Баренцевом море
Причиной аварии на глубоководном аппарате в Баренцевом море могло стать короткое замыкание в электроэнергетической системе корабля.
Обновлено вчера в 11:08
Экономика
Законопроект о полной компенсации советских вкладов внесли в Госдуму
Госдума РФ рассмотрит проект о полной компенсации дореформенных вкладов в Сбербанке.
Обновлено вчера в 19:59
Происшествия
В Нью-Джерси 12 человек пострадали при падении мусоровоза с эстакады
Обновлено вчера в 20:07
Происшествия
Появилось фото носителя «Лошарика» после гибели моряков
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Обновлено вчера в 17:03
Общество
Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН
Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.
Обновлено вчера в 17:28
Политика
На российскую семью совершено нападение в Грузии
Туристы из Санкт-Петербурга, путешествовавшие по Грузии на своем автомобиле, подверглись нападению со стороны украинских и грузинских радикалов.
Обновлено вчера в 07:13
Шоу-бизнес
Глюкоза поделилась с поклонниками фото без макияжа
Популярная певица Глюкоза поделилась с поклонниками в соцсетях фото без макияжа.
Обновлено вчера в 19:25
Футбол
«Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал» претендуют на Себальоса
Полузащитник «Реала» Дани Себальос может продолжить карьеру в АПЛ.
Обновлено вчера в 21:47
Футбол
Сборная Перу обыграла Чили и вышла в финал Кубка Америки
В финале перуанцы сыграют со сборной Бразилией, которая накануне обыграла команду Аргентины с тем же счетом.
Обновлено вчера в 22:26
Армия и оружие
В Черное море вошел французский корабль-разведчик
Разведывательный корабль Dupuy de Lôme ВМС Франции вошел в акваторию Черного моря.
Обновлено вчера в 23:09
Экономика
Банки нашли способ подключать платные услуги без ведома россиян
Финансовые организации начали подключать дополнительные платные услуги по СМС без прямого согласия клиентов.
Обновлено вчера в 22:55
Футбол
«Атлетико» приобрел Жоау Феликса из «Бенфики» за 126 млн евро
Обновлено вчера в 14:33
Происшествия
На Уралмаше убили экс-главу киргизской диаспоры
Обновлено 02 июля в 23:56
Кино
Умер актер и режиссер Василий Панин
Обновлено вчера в 09:15