Происшествия
Пожар уничтожил 45 тысяч бочек бурбонаГазета.Ru вчера в 22:58
Пожар на складе крупной компании по производству виски в штате Кентукки уничтожил около 40 тысяч бочек бурбона, сообщает ТАСС. Общая сумма ущерба составила до $300 млн, однако в компании обрадовались, что напиток был еще молодой.
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Политика
В ПАСЕ прокомментировали отзыв Украиной приглашений наблюдателям
Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье оценила решение Украины отозвать приглашение наблюдателям на выборах в Верховную раду 21 июля.
Обновлено вчера в 08:55
Происшествия
В США двенадцать человек пострадали при падении мусоровоза с эстакады
Двенадцать человек пострадали в результате падения мусоровоза с эстакады перед туннелем Линкольна в Нью-Джерси, сообщает телеканал CBS.
Обновлено вчера в 23:02
Экономика
Эксперты сообщили о росте желания россиян продать свой бизнес
Общероссийское падение цен произошло одновременно с ростом числа объявлений о продаже.
Обновлено в 01:00
Политика
Новый глава Европарламента высказался по санкциям против России
Новый председатель Европейского парламента Давид Сассоли считает, что на сегодняшний день нет предпосылок для изменения санкционного режима России, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 09:25
Политика
Премьер Италии пообещал Путину показать свое гостеприимство
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте пообещал, что встретит президента России Владимира Путина с тем же гостеприимством, какое было оказано ему самому во время визита в Москву в 2018 году, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:16
Общество
Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН
Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.
Обновлено вчера в 17:28
Происшествия
Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировали на западе Канады
Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировали у западных берегов Канады, информирует Геологическая служба США.
Обновлено в 01:15
Происшествия
В Минске во время салюта погибла женщина
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия
Восстановлена хронология аварии на «Лошарике»
Пожар на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» мог произойти из-за короткого замыкания в одном из распределительных щитов.
Обновлено вчера в 19:03
Происшествия
Домашний кот спас жизни хозяев, подравшись с коброй в Индии
Как гласит описание к видеоролику, хозяин смелого кота, наблюдавший за дракой, немедленно обратился к змеелову.
Обновлено в 00:19
Авто
«АвтоВАЗ» приостановил производство: причины и последствия
Обновлено вчера в 05:09
Происшествия
Число смертей в скорой помощи увеличилось в России
В Минздраве рост числа умерших в скорых связали с тем, что медицинские автомобили стали быстрее приезжать к пациентам.
Обновлено в 00:14
Культура
В Москве пройдут гастроли Норильского Заполярного театра драмы
Обновлено 02 июля в 07:16
Политика
Путин ответил на вопрос о своих планах после 2024 года
Российский лидер Владимир Путин назвал преждевременным вопрос корреспондента итальянской газеты Corriere della Sera о том, планирует ли он остаться в политике после 2024 года.
Обновлено в 00:24
Происшествия
Лодка с пятью пассажирами перевернулась на Волге под Саратовом
Обновлено вчера в 15:37
Политика
ЦИК Украины отменила регистрацию Клюева и Шария на выборы в Раду
Центральная избирательная комиссия Украины отменила регистрацию на выборы в Верховную раду бывшего главы администрации президента страны Виктора Януковича Андрея Клюева и видеоблогера Анатолия Шария.
Обновлено вчера в 17:14
Наука
Новая модель воссоздает потерянные континенты ранней Земли
Ученые из Университета Аделаиды опубликовали два исследования по модели радиоактивности горных пород в течение миллиардов лет, которые обнаружили, что континентальная кора Земли, возможно, была толще, чем предполагают современные модели, с континентами, возможно, присутствующими еще четыре миллиарда лет.
Обновлено 01 июля в 09:22
Спорт
Всемирная летняя Универсиада в Неаполе объявлена открытой
Всемирная летняя Универсиада в итальянском Неаполе объявлена открытой.
Обновлено вчера в 17:30
Футбол
Сборная Перу обыграла Чили и вышла в финал Кубка Америки
В финале перуанцы сыграют со сборной Бразилией, которая накануне обыграла команду Аргентины со счетом 2:0.
Обновлено вчера в 22:26
Происшествия
В Краснодаре горит склад на площади свыше тысячи квадратных метров
Склад горит в Краснодаре на площади 1,2 тысячи квадратных метров, возгорание уже удалось локализовать, сообщили РИА Новости в четверг в МЧС РФ.
Обновлено в 00:18
Космос
Локализован второй за неделю источник мощного радиосигнала из космоса
Обновлено 02 июля в 13:19
Происшествия
ТАСС опубликовал фото аварийно всплывшей в Баренцевом море подлодки
Как следует из подписи к фотографиям, это спасательный буксир Северного флота, а сама подлодка — атомная подводная лодка спецназначения проекта 09786 «Оренбург», носитель глубоководной станции проекта 10831.
Обновлено вчера в 13:48
Политика
Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией
Президент России Владимир Путин поручил считать наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального характера и установить особый уровень реагирования.
Обновлено вчера в 12:08
Здоровье
Почти 11 тыс. человек привито против гепатита в Иркутской области
Сотрудники Роспотребнадзора провели вакцинацию почти 11 тыс. человек против гепатита в паводковой зоне Иркутской области.
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия
В торговом центре в Тюмени открыли стрельбу
Обновлено вчера в 06:39
Политика
Глава ЛНР присоединился к акции блогеров, требующих от Зеленского признать выбор Донбасса
Жители Донбасса - участники, начавшейся в мае акции #ЗеленскийПризнайВыборДонбасса, - требуют от нового президента Украины Владимира Зеленского прекратить войну, выплатить замороженные уже почти пять лет пенсии и отменить задекларированные планы ввода на территорию ЛНР и ДНР международных миротворческих миссий.
Обновлено вчера в 07:28
Путешествия
Афинский Акрополь закроют для туристов из-за жары
Обновлено в 00:11
Происшествия
Стали известны имена некоторых погибших на «Лошарике» подводников
Обновлено вчера в 09:49