Один человек погиб и 14 пострадали в результате пожара на ТЭЦ-27 «Мосэнерго» в подмосковных Мытищах. Об этом агентству «Интерфакс» сообщили в региональном главке МЧС.

Один человек погиб при пожаре на ТЭЦ в Мытищах

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