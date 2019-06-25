Происшествия

Пожар произошел на яхте с Кличко в Средиземном мореФАН 05:05

Отмечается, что 43-летний Кличко находился на яхте с родственниками и друзьями, все они были спасены испанской береговой охраной. По предварительной версии, пишет таблоид, пожар на яхте начался в машинном отделении.
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На яхте Кличко в Испании случился пожар. Боксера и его семью спасли

Спорт-Экспресс04:45

В Сети появилось видео угрожавшего жизни Кличко пожара

Газета.Ru08:36

Кличко показал видео своего спасения с горящей яхты у берегов Испании

Life.ru07:01

СМИ сообщили о спасении Владимира Кличко с горящей яхты в Испании

РБК04:57

Появилось видео спасения Владимира Кличко с горящей яхты

Lenta.ru09:53

Владимира Кличко и его семью спасли с горящей яхты в Испании, сообщили СМИ

РИА Новости04:44

DPA: Владимира Кличко спасли с горящей яхты в Средиземном море

ТАСС03:56
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 14:12, Вашингтон
Транспорт

«Аэрофлот» откроет рейсы из Красноярска в шесть городов в 2020 году

Обновлено в 12:31
Здоровье

В Челябинске выросла заболеваемость описторхозом

По данным Роспотребнадзора за 5 месяцев 2019 года на территории Челябинска отмечен рост заболеваемости описторхозом.
Обновлено в 10:19
Экономика

Бибикова рассказала о новом порядке индексации пенсий

С января 2019 года в России введён новый порядок индексации пенсий.
Обновлено в 08:36
Армия и оружие

В ОАК рассказали о работе над созданием истребителя шестого поколения

Российская наука и промышленность работают над созданием задела по истребителям шестого поколения, сообщил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.
Обновлено в 08:02
Политика

В Госдуме ответили на оскорбления украинских депутатов в ПАСЕ

Ругань и оскорбления сыпались из уст украинских депутатов в ответ на решение Парламентской ассамблеи Совета Европы вернуть Россию в качестве полноправного члена.
Обновлено в 10:41
Армия и оружие

Пять соединений общевойсковой армии ВВО в Бурятии подняты по тревоге

Пять соединений общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Бурятии подняты по тревоге в рамках внезапной проверки боеготовности, они приступили к маршу в заданные районы, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия

Убивший пациентку в Воронеже лучевой аппарат работал нелегально 14 лет

Выяснилось, что чешский гамма-терапевтический аппарат Teragam K-01 работал нелегально на протяжении 14 лет.
Обновлено в 09:23
Театры

Скандал в Доронинском МХАТе дошел до Кремля

В МХАТ имени Горького отреагировали на претензии о качестве спектаклей, высказанные в открытом обращении артистов и зрителей к президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 09:58
Авто

Кроссовер Geely Boyue Pro показал, каким станет новый Geely Atlas

Компания Geely официально представит модернизированный кроссовер Boyue Pro 3 июля текущего года.
Обновлено в 02:01
Общество

Старые долги по ЖКХ попросили признать безнадежными к взысканию

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, которым предлагается признавать задолженность за услуги ЖКХ с истекшим сроком исковой давности безнадежной к взысканию.
Обновлено в 05:31
Авто

В Новосибирске продают губернаторскую «Волгу» с мотором от Toyota

В Новосибирске выставили на продажу «губернаторскую» ГАЗ-3111 «Волга» с 2,7-литровым мотором Toyota.
Обновлено вчера в 12:42
Футбол

Жена Риксена поблагодарила фанатов «Зенита» за поддержку

Вероника Риксен, жена смертельно больного экс-полузащитника «Зенита» Фернандо Риксена, поблагодарила за поддержку фанатов петербургского клуба.
Обновлено в 12:38
Экономика

Орешкин предсказал затяжной характер следующего глобального кризиса

Следующий глобальный кризис в экономике может оказаться затяжным, но не принесет обвалов финансовых рынков.
Обновлено в 12:48
Политика

Борис Джонсон оценил реакцию Запада на инцидент в Солсбери

Экс-глава Форин оффиса и фаворит борьбы за пост британского премьер-министра Борис Джонсон заявил, что Лондон не ожидал такой солидарности западных стран на дело бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
Обновлено в 02:25
Энергетика

В Независимом топливном союзе оценили риски от свободных цен на бензин

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Сергея Хестанова отказ от продления заморозки цен на топливо после 1 июля, если такое решение примет правительство, не вызовет резкого роста цен на бензин.
Обновлено в 12:29
Гаджеты

Apple выпустила публичную бета-версию iOS 13 и iPad OS

В бета-версиях iOS 13 и iPadOS появилось большое количество новых функций, а также темная тема. iPadOS теперь больше имеет сходства с операционной системой macOS.
Обновлено в 02:52
Происшествия

Экс-министр Михаил Абызов останется под арестом

Мосгорсуд признал законным продление ареста до 25 июля бывшему министру РФ по делам Открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому в организации преступного сообщества и особо крупном мошенничестве.
Обновлено в 12:46
Здоровье

Врачи заподозрили Алибасова в инсценировке отравления

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев заявил, что продюсер Бари Алибасов инсценировал свое отравление.
Обновлено вчера в 17:26
Происшествия

В Москве произошел крупный природный пожар

Обновлено в 14:02
Политика

Президент Эстонии сочла позором возвращение России в ПАСЕ

Кальюлайд написала в Twitter, что «принятое прошлой ночью решение вернуть Россию за стол переговоров с помощью процедурных жестов является позорным для ПАСЕ».
Обновлено в 06:20
Футбол

Тетрадзе: антироссийские акции грузинских игроков — это трагедия

Бывший защитник сборных СССР и России Омари Тетрадзе поделился мнением об акции футболистов грузинских клубов, которые на матч национального чемпионата надели майки с антироссийскими лозунгами.
Обновлено в 11:57
Происшествия

На отравителя газировкой в Москве завели уголовное дело

Полиция Москвы возбудила уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Кабардино-Балкарии, который обвиняется в нескольких отравлениях прохожих в центре столицы.
Обновлено в 12:03
Политика

Задержанные украинские катера исчезли в Керчи

В России под арестом остаются 24 украинских моряка, задержанных во время инцидента в Керченском проливе, когда корабль ФСБ навалом остановил один из украинских катеров, следующих в территориальных водах России, которые в Киеве не признают.
Обновлено в 10:26
Политика

Украина запретила ввоз еще двух книг из России

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины (Госкомтелерадио) запретил ввоз на территорию страны еще двух книг из России, усмотрев в них "признаки пропаганды", сообщила в вторник пресс-служба ведомства.
Обновлено в 12:33
Политика

Госдума уточняет правила демонстрации нацистской символики

Законопроект, уточняющий использование нацистской символики, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июня.
Обновлено в 09:10
Путешествия

Сергей Иванов предложил ограничить поездки туристов на Байкал

«Байкал вызывает все больше беспокойства», – признался специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на Всероссийском водном конгрессе.
Обновлено в 10:05
Транспорт

Верховный суд объяснил автомобилистам новые правила лишения прав

Верховный суд разработал новую инструкцию, которая разъясняет нижестоящим судам, в каком случае водителей следует лишать прав управления транспортным средством.
Обновлено вчера в 09:05
Футбол

Гол Азмуна с пенальти принес «Зениту» победу над «Левски»

Обновлено в 14:06
Армия и оружие

Военные ДНР сбили украинский беспилотник

По словам Басурина, с помощью БПЛА киевские силовики корректировали огонь при обстреле Горловки 23 июня, в результате которого были повреждены шесть объектов гражданской инфраструктуры.
Обновлено в 11:16
Авто

Дизайн нового Land Rover Defender раскрыли в наборе Lego

В последние месяцы в Сети начали появляться шпионские снимки нового внедорожника Land Rover Defender, но на всех них автомобиль покрыт тщательной маскировкой, поэтому разглядеть детали его внешнего вида крайне сложно.
Обновлено в 05:20
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Владимир Кличко
Украинский боксёр
Украинский боксёр-профессионал, выступавший в тяжёлой весовой категории. Чемпион XXVI Олимпийских игр в весовой категории свыше 91 кг. Чемпион мира среди военнослужащих.
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