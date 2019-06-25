Происшествия
Пожар произошел на яхте с Кличко в Средиземном мореФАН 05:05
Отмечается, что 43-летний Кличко находился на яхте с родственниками и друзьями, все они были спасены испанской береговой охраной. По предварительной версии, пишет таблоид, пожар на яхте начался в машинном отделении.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 14:12, Вашингтон
Здоровье
В Челябинске выросла заболеваемость описторхозом
По данным Роспотребнадзора за 5 месяцев 2019 года на территории Челябинска отмечен рост заболеваемости описторхозом.
Обновлено в 10:19
Экономика
Бибикова рассказала о новом порядке индексации пенсий
С января 2019 года в России введён новый порядок индексации пенсий.
Обновлено в 08:36
Армия и оружие
В ОАК рассказали о работе над созданием истребителя шестого поколения
Российская наука и промышленность работают над созданием задела по истребителям шестого поколения, сообщил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.
Обновлено в 08:02
Политика
В Госдуме ответили на оскорбления украинских депутатов в ПАСЕ
Ругань и оскорбления сыпались из уст украинских депутатов в ответ на решение Парламентской ассамблеи Совета Европы вернуть Россию в качестве полноправного члена.
Обновлено в 10:41
Армия и оружие
Пять соединений общевойсковой армии ВВО в Бурятии подняты по тревоге
Пять соединений общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Бурятии подняты по тревоге в рамках внезапной проверки боеготовности, они приступили к маршу в заданные районы, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия
Убивший пациентку в Воронеже лучевой аппарат работал нелегально 14 лет
Выяснилось, что чешский гамма-терапевтический аппарат Teragam K-01 работал нелегально на протяжении 14 лет.
Обновлено в 09:23
Театры
Скандал в Доронинском МХАТе дошел до Кремля
В МХАТ имени Горького отреагировали на претензии о качестве спектаклей, высказанные в открытом обращении артистов и зрителей к президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 09:58
Авто
Кроссовер Geely Boyue Pro показал, каким станет новый Geely Atlas
Компания Geely официально представит модернизированный кроссовер Boyue Pro 3 июля текущего года.
Обновлено в 02:01
Общество
Старые долги по ЖКХ попросили признать безнадежными к взысканию
Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, которым предлагается признавать задолженность за услуги ЖКХ с истекшим сроком исковой давности безнадежной к взысканию.
Обновлено в 05:31
Авто
В Новосибирске продают губернаторскую «Волгу» с мотором от Toyota
В Новосибирске выставили на продажу «губернаторскую» ГАЗ-3111 «Волга» с 2,7-литровым мотором Toyota.
Обновлено вчера в 12:42
Футбол
Жена Риксена поблагодарила фанатов «Зенита» за поддержку
Вероника Риксен, жена смертельно больного экс-полузащитника «Зенита» Фернандо Риксена, поблагодарила за поддержку фанатов петербургского клуба.
Обновлено в 12:38
Экономика
Орешкин предсказал затяжной характер следующего глобального кризиса
Следующий глобальный кризис в экономике может оказаться затяжным, но не принесет обвалов финансовых рынков.
Обновлено в 12:48
Политика
Борис Джонсон оценил реакцию Запада на инцидент в Солсбери
Экс-глава Форин оффиса и фаворит борьбы за пост британского премьер-министра Борис Джонсон заявил, что Лондон не ожидал такой солидарности западных стран на дело бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
Обновлено в 02:25
Энергетика
В Независимом топливном союзе оценили риски от свободных цен на бензин
Как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Сергея Хестанова отказ от продления заморозки цен на топливо после 1 июля, если такое решение примет правительство, не вызовет резкого роста цен на бензин.
Обновлено в 12:29
Гаджеты
Apple выпустила публичную бета-версию iOS 13 и iPad OS
В бета-версиях iOS 13 и iPadOS появилось большое количество новых функций, а также темная тема. iPadOS теперь больше имеет сходства с операционной системой macOS.
Обновлено в 02:52
Происшествия
Экс-министр Михаил Абызов останется под арестом
Мосгорсуд признал законным продление ареста до 25 июля бывшему министру РФ по делам Открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому в организации преступного сообщества и особо крупном мошенничестве.
Обновлено в 12:46
Здоровье
Врачи заподозрили Алибасова в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев заявил, что продюсер Бари Алибасов инсценировал свое отравление.
Обновлено вчера в 17:26
Происшествия
В Москве произошел крупный природный пожар
Обновлено в 14:02
Политика
Президент Эстонии сочла позором возвращение России в ПАСЕ
Кальюлайд написала в Twitter, что «принятое прошлой ночью решение вернуть Россию за стол переговоров с помощью процедурных жестов является позорным для ПАСЕ».
Обновлено в 06:20
Футбол
Тетрадзе: антироссийские акции грузинских игроков — это трагедия
Бывший защитник сборных СССР и России Омари Тетрадзе поделился мнением об акции футболистов грузинских клубов, которые на матч национального чемпионата надели майки с антироссийскими лозунгами.
Обновлено в 11:57
Происшествия
На отравителя газировкой в Москве завели уголовное дело
Полиция Москвы возбудила уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Кабардино-Балкарии, который обвиняется в нескольких отравлениях прохожих в центре столицы.
Обновлено в 12:03
Политика
Задержанные украинские катера исчезли в Керчи
В России под арестом остаются 24 украинских моряка, задержанных во время инцидента в Керченском проливе, когда корабль ФСБ навалом остановил один из украинских катеров, следующих в территориальных водах России, которые в Киеве не признают.
Обновлено в 10:26
Политика
Украина запретила ввоз еще двух книг из России
Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины (Госкомтелерадио) запретил ввоз на территорию страны еще двух книг из России, усмотрев в них "признаки пропаганды", сообщила в вторник пресс-служба ведомства.
Обновлено в 12:33
Политика
Госдума уточняет правила демонстрации нацистской символики
Законопроект, уточняющий использование нацистской символики, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июня.
Обновлено в 09:10
Путешествия
Сергей Иванов предложил ограничить поездки туристов на Байкал
«Байкал вызывает все больше беспокойства», – признался специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на Всероссийском водном конгрессе.
Обновлено в 10:05
Транспорт
Верховный суд объяснил автомобилистам новые правила лишения прав
Верховный суд разработал новую инструкцию, которая разъясняет нижестоящим судам, в каком случае водителей следует лишать прав управления транспортным средством.
Обновлено вчера в 09:05
Футбол
Гол Азмуна с пенальти принес «Зениту» победу над «Левски»
Обновлено в 14:06
Армия и оружие
Военные ДНР сбили украинский беспилотник
По словам Басурина, с помощью БПЛА киевские силовики корректировали огонь при обстреле Горловки 23 июня, в результате которого были повреждены шесть объектов гражданской инфраструктуры.
Обновлено в 11:16
Авто
Дизайн нового Land Rover Defender раскрыли в наборе Lego
В последние месяцы в Сети начали появляться шпионские снимки нового внедорожника Land Rover Defender, но на всех них автомобиль покрыт тщательной маскировкой, поэтому разглядеть детали его внешнего вида крайне сложно.
Обновлено в 05:20