Пожар произошел на яхте с Кличко в Средиземном мореФАН 05:05

Отмечается, что 43-летний Кличко находился на яхте с родственниками и друзьями, все они были спасены испанской береговой охраной. По предварительной версии, пишет таблоид, пожар на яхте начался в машинном отделении.

Пожар произошел на яхте с Кличко в Средиземном море

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