В Мытищах Московской области горит газовая станция высокого давления на северной ТЭЦ-27. По предварительной информации, причиной пожара мог стать взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.

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Хоккей КХЛ опубликовала календарь на новый сезон Календарь матчей был опубликован на официальном сайте лиги. Новый сезон будет открывать матч московского ЦСКА с омским "Авангардом".

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