Происшествия

Пожар охватил 20 домов в дагестанском селеRT на русском 14:49

Пожар распространился на 20 домов в селе Тисси-Ахитли Цумадинского района Дагестана. Об этом сообщил глава сельского поселения Тинди, куда входит данное село, Сайгидгусен Магомедов.
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В дагестанском селе горят 20 домов

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Южного военного округа, военнослужащие соединений, дислоцированных в Дагестане, готовы оказать помощь в тушении пожара. В новость были внесены изменения (23:00 мск) - добавлен комментарии МЧС и властей
ТАСС15:17

Подробнее о событии

Власти назвали причину пожара в дагестанском селе

РБК19:46

В высокогорном дагестанском селе сгорело более 30 строений

Взгляд.ру18:22

В Дагестане потушили крупный пожар в селе в Цумандинском районе

Говорит Москва22:22

В дагестанском селе загорелись 15 домов

Интерфакс14:41

Более 20 человек остались без жилья после пожара в дагестанском селе Тисси-Ахитли

RT на русском19:19

В дагестанском селе полностью ликвидировали пожар

РИА Новости18:00

Более 20 человек остались без жилья после пожара в дагестанском селе

ТАСС18:34
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 23:15, Ашберн
Политика

ЕС запретил Польше строить канал под Калининградом

Евросоюз запретил Польше приступать к строительству канала на балтийском побережье без одобрения Европейской комиссии, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 22:56
Шоу-бизнес

В сети ответили экс-жене депутата Госдумы после слов о «нищебродах»

В сети резко раскритиковали бывшую жену депутата Госдумы Виталия Южилина Илону Столье после ее высказывании о "нищебродах" в дорогих ресторанах, передает РИА "Новости".
Обновлено в 22:33
Происшествия

В Кирове более тысячи медиков написали заявление об увольнении

Как сообщает местное издание Newsler.ru, таким образом они встали на защиту заведующей детской поликлиникой, которую задержали по делу о гибели трехлетней девочки.
Обновлено в 05:07
Происшествия

Предшественника Арашукова в Совфеде отпустили из СИЗО

Обновлено в 08:03
Происшествия

Во Флориде самолет врезался в многоэтажный жилой дом

Небольшой самолет врезался в многоэтажное здание в городе Форт-Лодердейл в штате Флорида, в результате чего погиб пилот, передает телеканал CBS4 Miami.
Обновлено в 19:11
Хоккей

Гол Овечкина принес победу «Вашингтону» в матче НХЛ против «Айлендерс»

"Вашингтон" обыграл "Нью-Йорк Айлендерс" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 3:1. Победную шайбу во встрече забросил капитан столичного клуба Александр Овечкин.
Обновлено в 22:10
Происшествия

Генерал-майор в отставке попался на сотне «мертвых душ»

Начальник ЦНИИ войск воздушно-космической обороны (ВКО) Минобороны генерал-майор в отставке Сергей Ягольников, арестованный по обвинению в особо крупном мошенничестве, содержал при институте больше ста «мертвых душ».
Обновлено в 23:02
Политика

Канада начала процесс экстрадиции финдиректора Huawei

Министерство юстиции Канады официально начало процесс экстрадиции финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу, сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте МИД Канады.
Обновлено в 13:50
Политика

Украинский политик рассказал, почему Киеву не удалось сохранить Крым

Украина не смогла сохранить Крым, потому что власти страны не имели нужной позиции, заявил лидер Социалистической партии Украины, кандидат в президенты Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено в 19:51
Армия и оружие

Генконструктор назвал стоимость создания ракетного комплекса «Ангара»

Обновлено в 19:08
Происшествия

Опубликовано видео задержания Александра Емельяненко в Кисловодске

Появились кадры задержания в Кисловодске человека, похожего на бойца ММА Александра Емельяненко. Видео опубликовал телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 12:38
Политика

Трамп попросил Китай немедленно отменить пошлины на сельхозпродукцию

Трамп написал в Twitter, что обратился к Китаю с просьбой немедленно отменить все пошлины на сельскохозяйственную продукцию (включая говядину, свинину) "основываясь на том факте, что мы идем к соглашению по торговле в рамках дискуссий, и я не повысил пошлины в рамках второго пакета до 25% первого марта", - цитирует Трампа РИА Новости.
Обновлено в 21:18
Шоу-бизнес

Джонни Депп подал в суд на Эмбер Херд за клевету

Голливудский актер Джонни Депп подал в суд на свою бывшую супругу, актрису Эмбер Херд, передает Deadline.
Обновлено в 19:12
Политика

Варфоломей отказался от всеправославного обсуждения церкви на Украине

Константинопольский патриарх Варфоломей отказался обсуждать вопрос об Украинской православной церкви (ПЦУ) на всеправославном уровне.
Обновлено в 16:53
Происшествия

Божена Рынска госпитализирована после смерти Малашенко

За пару недель до смерти Рынска сообщила о том, что Малашенко госпитализирован после скандала с бывшей женой Еленой Пивоваровой.
Обновлено в 16:05
Энергетика

Глава австрийской OMV объяснил, почему Европа выбирает российский газ

Глава австрийского концерна OMV, участвующего в реализации проекта Nord Stream 2, Райнер Зеле в интервью Neue Zürcher Zeitung рассказал, почему Европа предпочитает покупать газ у России вместо США.
Обновлено в 20:21
Политика

Венесуэла назвала условие открытия пограничных переходов с Колумбией

Ранее вице-президент Венесуэлы Делси Родригес сообщила, что власти Боливарианской Республики приняли решение о временном закрытии трех мостовых переходов в Колумбию в связи с «серьезными и незаконными угрозами».
Обновлено в 23:03
Общество

Горбачёв намерен отметить 88-летие в кругу друзей

Обновлено в 19:56
Культура

Умерла актриса из «Страха и ненависти в Лас-Вегасе»

Обновлено в 22:26
Происшествия

Более 100 человек эвакуировали из-за пожара в Барнауле

Обновлено в 22:43
Политика

Чиновники-коррупционеры могут лишить Украину прав на безвиз с ЕС

Организация Transparency International потребовала от Киева отменить решение Конституционного суда Украины, исключившего из уголовного кодекса статью о незаконном обогащении чиновников.
Обновлено в 22:56
Происшествия

Стали известны подробности боя 6 роты в Аргунском ущелье

Обновлено в 06:25
Политика

Трамп признал ответственность КНДР за смерть американского студента

Президент США Дональд Трамп признал ответственность КНДР за смерть 22-летнего американца Отто Уормбиера.
Обновлено в 23:08
Кино

Кинотеатры России поставили Минкультуры ультиматум из-за мультика

Как говорится в обращении, премьера «Королевского корги» должна была состояться 7 марта, однако 1 марта Минкультуры выдало фильму прокатное удостоверение, согласно которому дата показа переносится на конец месяца или начало апреля.
Обновлено в 10:37
Культура

Лоза пожаловался, что ему не дали ЗАСРАКа

Музыкант Юрий Лоза прокомментировал слова Леонида Агутина о том, что ему не дали "Народного артиста" из-за политики Минкультуры, передает НСН.
Обновлено в 20:55
Политика

Россия отказалась признать решение Гаагского суда по иску «Нафтогаза»

Судьи рассматривали иск о возмещении ущерба, который якобы был нанесен "Нафтогазу" Россией в связи с "незаконной экспроприацией активов группы в Крыму".
Обновлено в 12:43
Религия

Во Владивостоке обсуждают установку гигантской статуи Иисуса Христа

Во Владивостоке хотят построить 68-метровую статую Иисуса Христа, такая информация появилась на сайте духовно-православного центра Вятского Посада.
Обновлено в 04:41
Авто

Названы марки автомобилей с самыми агрессивными водителями

Чтобы вы заранее знали, от каких машин стоит держаться подальше, эксперты журнала «За рулем» опросили автовладельцев и назвали марки автомобилей с самыми агрессивными водителями.
Обновлено в 05:59
Единоборства

Крокоп, перенесший инсульт после боя с Нельсоном, завершил карьеру

Обновлено в 17:17
Политика

Лукашенко объяснил отказ признать независимость Абзахии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в свое время готов был подписать указ о признании независимости Абхазии, однако вынужден был отказаться от этой идеи из-за возможной международной изоляции страны.
Обновлено в 16:59
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