с чего всё началось

В монастырском комплексе Киево-Печерской лавры горит двухэтажное отдельно стоящее здание, площадь пожара составляет около 200 квадратных метров. Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

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