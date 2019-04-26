Происшествия
Пожар начался в Институте нефти и газа имени ГубкинаГазета.Ru 07:51
Ранее сообщалось, что около 600 студентов эвакуировали из общежития РГСУ в Москве из-за пожара.
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