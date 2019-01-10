Происшествия
На заводе в Оренбургской области ликвидировано открытое горение
На заводе в Оренбургской области ликвидировано открытое горениеИзвестия13:19
В результате работы пожарных расчетов на заводе промышленного цинкования в Оренбургской области было ликвидировано открытое горение в цехе горячего цинкования.
Известия13:19
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Армия и оружие
В США сообщили о гибели российского военного спутника
Обновлено в 21:08
Общество
Богатейший человек в мире Джефф Безос разводится с женой
В марте 2018 года глава и совладелец Amazon занял первую строчку ежегодного рейтинга богатейших людей мира, оставив позади основателя компании Microsoft Билла Гейтса.
Обновлено в 13:46
Общество
В Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за обрушения сопки в реку
Обновлено в 22:17
Политика
Посла Японии вызвали в МИД России после заявлений Токио о Курилах
Как отмечается, вызов в ведомство был связан с заявлениями японской стороны по вопросу о "переходе территориальной принадлежности [Курильских] островов к Японии" и об "отказе от требования выплаты Россией компенсаций" в пользу Японии и бывших японских жителей за "послевоенную оккупацию островов".
Обновлено в 11:37
Происшествия
В МВД прокомментировали похороны криминального авторитета в Амурске
Руководитель районной полиции не присутствовал на похоронах криминального авторитета в Амурске в Хабаровском крае, а дорожные инспекторы не позволяли участникам процессии перекрывать улица и выписывали штрафы, сообщила РИА Новости в четверг начальник пресс-службы регионального главка МВД Ирина Щеголева.
Обновлено в 19:54
Финансы
Центробанк перевел часть резервов в юани, иены и евро
Наиболее высокую доходность среди фактических портфелей валютных активов за июнь 2017 года - июнь 2018 года показал юань - 3,2% годовых, доходность доллара США составила 0,35% годовых.
Обновлено в 15:35
Армия и оружие
Politico: Временный глава Пентагона нецензурно отозвался об F-35
Временно исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан на совещаниях в министерстве обороны резко критиковал программу корпорации Lockheed Martin по производству истребителя F-35.
Обновлено в 21:00
Политика
Россия направит делегацию в ПАСЕ после выполнения своих условий
В октябре 2018 года Россия поставила организации условие: она не вернется в ПАСЕ, пока в регламент не внесут поправку, запрещающую лишать национальные делегации права голоса во время сессий.
Обновлено в 10:16
Армия и оружие
Киев нашёл способ «победить» Москву в Керченском проливе
Ранее News.ru писал о том, что депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет напомнил, что украинские военные корабли в случае новой попытки несанкционированного прохода через Керченский пролив будут задержаны.
Обновлено в 18:08
Происшествия
Мутко рассказал о компенсациях пострадавшим при ЧП в Магнитогорске
Пострадавшие в результате обрушения подъезда в жилом доме в Магнитогорске получат единовременные выплаты для покупки жилья из расчёта 31,725 тыс. руб. за 1 кв. м. общей площади утраченного жилого помещения.
Обновлено в 18:54
Происшествия
На заводе в Оренбургской области ликвидировано открытое горение
В результате работы пожарных расчетов на заводе промышленного цинкования в Оренбургской области было ликвидировано открытое горение в цехе горячего цинкования.
Обновлено в 13:19
Политика
Fiat выплатит в США $700 млн для урегулирования исков по «дизельгейту»
Итало-американский автопроизводитель Fiat Chrysler выплатит в США более $700 млн для урегулирования судебных исков по так называемому «дизельному скандалу» («дизельгейту»).
Обновлено в 21:44
Происшествия
Участник хакерской группировки «Шалтай-Болтай» вышел на свободу по УДО
Член хакерской группировки «Анонимный интернационал» («Шалтай-Болтай») Константин Тепляков условно-досрочно освобожден из колонии.
Обновлено в 05:40
Политика
Умер последний глава Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов
Последний в истории председатель Верховного Совета СССР, бывший депутат Госдумы Анатолий Лукьянов умер в среду в возрасте 88 лет.
Обновлено в 12:30
Культура
Лукьяненко заявил о завершении серии книг о «дозорах»
Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко сообщил о начале работы над седьмой книгой серии «Дозоров», она станет последней в цикле об Антоне Городецком.
Обновлено в 21:39
Политика
Ким Чен Ын пообещал постараться на встрече с Трампом
Первая встреча Трампа и Ким Чен Ына состоялась в Сингапуре 12 июня 2018 года.
Обновлено в 20:51
Политика
Трамп назвал встречу с демократами тратой времени
Президент США Дональд Трамп назвал встречу с лидерами демократов в конгрессе США тратой времени.
Обновлено в 19:00
Энергетика
Украинцев обрекли на замерзание, заявили в Раде
Правительство Украины, повышая тарифы на отопление, обрекает население страны на замерзание, об этом в своем Facebook написал депутат Верховной рады от "Оппозиционного блока" Вадим Рабинович.
Обновлено в 16:53
Политика
СМИ сообщили о проблемах у российского лайнера МС-21 из-за санкций США
Обновлено в 21:16
Энергетика
В России снова подорожал бензин
Ранее в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что удорожание бензина в России в 2018 году объясняется ростом цен на нефть.
Обновлено в 08:51
Происшествия
В отеле в Пхукете найдена мертвой российская туристка
Обновлено в 12:22
Общество
Пенсионный фонд назвал сроки выхода на пенсию россиян разных возрастов
Пенсионный фонд озвучил сроки выхода на заслуженный отдых для россиян разных возрастов с учетом реализуемой пенсионной реформы.
Обновлено в 08:07
Общество
Кот британского искусствоведа испортил картину XVII века
Кот британского искусствоведа Бендона Гросвенора серьезно повредил картину XVII века стоимостью более £5 тыс. (441 тыс. рублей), пишет The Telegraph.
Обновлено в 19:02
Происшествия
Посольство России в Австралии не получало подозрительных пакетов
Посольство России в Канберре работает в обычном режиме на фоне сообщений о рассылке подозрительных пакетов в посольства и консульства в Австралии, сообщили РИА Новости в дипмиссии.
Обновлено в 00:59
Политика
Президент Южной Кореи заявил о скорой встрече Ким Чен Ына и Трампа
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время обращения к нации заявил, что встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа состоится в ближайшее время.
Обновлено в 22:02
Космос
На телескопе Hubble сломалась широкоугольная камера
Как сообщили сотрудники NASA, на орбитальном телескопе Hubble произошла поломка широкоугольной камеры.
Обновлено в 22:23
Экономика
Apple сократит производство новых iPhone
Компания Apple снизит производство новых моделей iPhone приблизительно на 10% в I квартале 2019 года, сообщает Nikkei Asian Review, ссылаясь на осведомленные источники.
Обновлено в 03:52
Экономика
В России начали действовать новые тарифы ОСАГО
Со среды вступает в силу указание Центробанка России о расширении тарифного коридора в ОСАГО на 20% вверх и вниз - диапазон ставок базового тарифа для легковых автомобилей физических лиц отныне составляет 2746-4942 рублей вместо ранее действовавшего коридора 3432-4118 рублей.
Обновлено вчера в 16:11
Интернет
Массовый сбой произошел в работе Google
Пользователи по всему миру сообщили о сбое в работе поисковой системы Google.
Обновлено в 20:13
Политика
В Госдуме поддержали законопроект об ответственности СМИ за фейки
В среду, 9 января, комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержал законопроект, приравнивающий распространение недостоверной общественно значимой информации к призывам к экстремизму.
Обновлено в 15:22