Пожар на заводе «Красмаш» локализованИзвестия 11:25

Пожар на территории завода «Красмаш» в Красноярске локализован на площади 20 тыс. кв. м. Об этом 26 апреля сообщает агентство «РИА Новости». Пожар возник ранее 26 апреля в складском помещении, где хранилось холодильное оборудование.

Политика Губернатор Хакасии увеличил зарплату себе и министрам в 4 раза Правительство Хакасии внесло поправки в региональный закон о начислении зарплат министрам и губернатору Валентину Коновалову.

Кино Умерла актриса Элина Быстрицкая Народная артистка СССР Элина Быстрицкая скончалась на 92-м году жизни. Об этом сообщили в Малом театре, где она служила с 1958 года.

Общество В Росгвардии выбрали самую красивую сотрудницу Всего в конкурсе приняли участие более тысячи женщин-военнослужащих и сотрудниц Росгвардии со всей России.

Политика Трамп высоко оценил заявления Путина по Северной Корее Президент США Дональд Трамп рассказал, что высоко оценивает заявления российского главы Владимира Путина о ситуации вокруг Северной Кореи.

Происшествия Три взрыва прогремели на Шри-Ланке Еще три взрыва произошли на Шри-Ланке, в восточной части острова, в городе Калмунай, сообщает «РИА Новости» в пятницу, 26 апреля.

Армия и оружие Под Калининградом развернули комплекс РЭБ «Мурманск-БН» Комплекс средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Мурманск-БН» развернут в Калининградской области. Об этом сообщили Главном штабе ВМФ РФ.

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП в Омске Два легковых автомобиля столкнулись в пятницу в Омске, в результате ДТП погибли четыре человека, еще четверо, включая ребенка, доставлены в больницу.

Происшествия Суд изменил меру пресечения фигуранту дела об изнасиловании в Уфе Районный суд Уфы изменил меру пресечения фигуранту дела о групповом изнасиловании девушки-дознавателя экс-полицейскому Павлу Яромчуку на домашний арест.

Происшествия В Красноярском крае воспитателей детсада осудили за пытки детей иглами "Следователям удалось установить, что в период с 2016 года по апрель 2017-го воспитатели неоднократно наносили уколы канцелярскими булавками в область языка, ягодиц, верхних и нижних конечностей и других частей тела малолетних детей, систематически причиняя тем самым физическую боль", - пояснили в ГСУ СК.

Политика Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.

Гаджеты Первый смартфон Huawei с выдвижной камерой показали в Сети У последней аппарат будет называться Huawei P Smart Z и сегодня в Сети опубликовали его рендер.

Армия и оружие Жители Пскова посетили передвижную выставку «Сирийский перелом» Жители Пскова собрались на железнодорожном вокзале, чтобы увидеть поезд, который состоял из 20 вагонов с трофейным вооружением и военной техникой, захваченными у сирийских террористов.

Музыка Московский Пасхальный фестиваль отправится по стране Мариинский оркестр под управлением Валерия Гергиева сыграют в Большом зале консерватории два концерта, а поздно вечером фестивальный поезд поедет с Казанского вокзала в пасхальный тур по России.

Армия и оружие США отказали в визе российскому эксперту по химоружию Российский эксперт по химическому оружию, консультант генсека ООН Дмитрий Поклонский не попал на заседание Совбеза в Нью-Йорке из-за того, что США не дали ему визу.

Наука Странные захоронения железного века в Оксфордшире В графстве Оксфордшир на юге Англии обнаружено поселение железного века со странными захоронениями.

Политика Глава МИД Венесуэлы прокомментировал новые санкции США Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что введённые против него санкции со стороны Министерства финансов США свидетельствуют о том, что Боливарианская Республика идёт по верному пути.

Шоу-бизнес Слава пристыдила Собчак за критику Бузовой Певица выдвинула смелое предположение В новом выпуске своего youtube-шоу Ксения Собчак раскритиковала Ольгу Бузову за выступления в небольших городах и старых ДК.