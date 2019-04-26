Происшествия
Пожар на территории «Красмаша» не затронул ракетный заводИзвестия 12:45
Пожар на территории предприятия «Красмаш» в Красноярске произошел на частном заводе. Об этом в пятницу, 26 апреля, сообщили в «Роскосмосе». Как отметили в госкорпорации, для того, чтобы огонь не перекинулся на сам ракетный завод, приняты исчерпывающие меры.
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В Красноярске на территории оборонного завода «Красмаш» бушует пожар
Городские новости. Красноярск10:20
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Политика
«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»
Возбуждено уголовное дело о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба", сообщил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
Обновлено в 11:43
Происшествия
Трех полковников ФСБ арестовали по делу о коррупции
Басманный суд Москвы арестовал экс-сотрудника управления "К" ФСБ полковника Андрея Васильева по обвинению в хищении, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 10:21
Транспорт
Завтра в Екатеринбурге пройдет первая репетиция парада военной техники
Уже завтра, в пятницу, 26 апреля, в центре Екатеринбурга пройдет первая репетиция военной техники в рамках подготовки к предстоящему параду войск екатеринбургского гарнизона.
Обновлено вчера в 05:58
Политика
Путин назвал провалом Порошенко итоги выборов в Украине
Владимир Путин прокомментировал победу Владимира Зеленского на президентских выборах в Украине, назвав происходящее провалом политики Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 06:38
Общество
Писатель Аствацатуров возглавил музей Набокова в Петербурге
Писатель, литературовед, заведующий кафедрой междисциплинарных исследований в области языков и литературы Санкт-Петербургского государственного университета Андрей Аствацатуров стал директором Музея В. В. Набокова СПбГУ.
Обновлено в 12:09
Политика
В США Марию Бутину приговорили к 18 месяцам тюрьмы
Обновлено в 11:11
Автоспорт
Даниил Квят разбил болид перед гонкой «Формулы-1»
Даниил Квят попал в аварию во время пятничной тренировки на Гран-при Азербайджана в Баку — четвертом этапе чемпионате мира «Формулы-1».
Обновлено в 13:02
Политика
В ЛНР рассказали об очередях за российскими паспортами
Многие жители Луганской республики выразили желание получить российские паспорта, рассказал глава региона Леонид Пасечник в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено в 09:32
Футбол
Руководство «Спартака» обновится
Вице-президент московского «Спартака» Наиль Измайлов и спортивный директор клуба Сергей Родионов покинут свои должности по окончании сезона-2018/2019.
Обновлено в 08:39
Путешествия
Турецкие отели попросят туристов ограничить порции еды
В присоединившихся к проекту отелях отдыхающих попросят накладывать на тарелки такие порции, которые они смогут съесть.
Обновлено в 06:33
Кино
Ушла из жизни актриса Элина Быстрицкая
В Москве на 92-м году жизни скончалась народная артистка СССР Элина Быстрицкая.
Обновлено в 06:31
Политика
Стало известно об отказе Зеленского встретиться с Путиным один на один
«Зеленский сказал нам, что не хочет говорить с Путиным один на один, а начать переговоры с ним в рамках "нормандского формата", то есть вместе с канцлером Германии и президентом Франции», — сказал Квасьневский.
Обновлено в 11:05
Кино
Горбачева экстренно госпитализировали
Экс-президент СССР Михаил Горбачев оказался в больнице.
Обновлено вчера в 14:46
Политика
США отказали в визе эксперту по химоружию РФ для выступления в СБ ООН
«Посольство США отказало в визе эксперту-консультанту генерального секретаря ООН от России доктору биологических наук Дмитрию Поклонскому»,— рассказал источник.
Обновлено в 13:01
Политика
Жители Донбасса не получат пенсии от России
Жители Донецкой и Луганской Народных Республик не смогут получать пенсии от России, пока не переедут на территорию РФ.
Обновлено в 04:24
Происшествия
В Уфе полицейские ищут семью из пяти человек
Заявление о пропаже пяти человек поступило в полицию в апреле, тогда как, по неподтвержденной информации, семья пропала в декабре 2018 года, отмечает в пятницу, 26 апреля, «РИА Новости».
Обновлено в 12:33
Авто
Новый кроссовер Honda BR-V представлен официально
Японский автомобильный бренд Honda представил на автосалоне в Джакарте новую модификацию кроссовера Honda BR-V.
Обновлено вчера в 11:11
Футбол
Уткин: «Если в „Спартаке“ дно ещё не достигнуто, можно пригласить главным тренером Шалимова, а затем и Газзаева, сына»
Известный журналист Василий Уткин иронично прокомментировал слухи о возможном назначении Игоря Шалимова на пост главного тренера "Спартака".
Обновлено в 12:59
Политика
Зеленский на два дня улетел в Турцию
Обновлено в 01:56
Политика
США выходят из Международного договора о торговле оружием
Президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединённых Штатов из Международного договора о торговле оружием.
Обновлено в 13:00
Происшествия
После отравления наркотиками в «Матросской Тишине» возбудили дело
Дело возбуждено по факту злоупотребления сотрудниками изолятора должностными полномочиями, которые повлекли за собой тяжкие последствия, а также по статьям о халатности и незаконном сбыте наркотиков в СИЗО.
Обновлено в 12:27
Гаджеты
«Яндекс» опубликовал свои доходы от продажи гаджетов
По результатам января-марта нынешнего года российская интернет-компания «Яндекс» имеет доход в 222 миллиона рублей от реализаций электронных девайсов.
Обновлено в 08:46
Происшествия
Суд изменил меру пресечения фигуранту дела об изнасиловании в Уфе
Районный суд Уфы изменил меру пресечения фигуранту дела о групповом изнасиловании девушки-дознавателя, экс-полицейскому Павлу Яромчуку, на домашний арест.
Обновлено в 14:20
Политика
Россияне смогут пребывать в Черногории без визы до 90 дней
В МИД России сообщили, что граждане страны в период с 15 апреля по 31 октября 2019 года смогут без оформления визы посетить Черногорию.
Обновлено в 13:34
Политика
Daimler не смог объяснить наличие лимузинов Mercedes у Ким Чен Ына
В германском концерне Daimler удивились, узнав о люксовых автомобилях Mercedes в автопарке главы КНДР Ким Чен Ына.
Обновлено в 13:08
Шоу-бизнес
В 37 лет умерла звезда сериала «Мост»
Обновлено в 05:27
Наука
В хлебе обнаружена опасная добавка
Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено вчера в 23:00