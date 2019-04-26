Происшествия

Пожар на заводе «Красмаш» локализованИзвестия 11:25

Пожар на территории завода «Красмаш» в Красноярске локализован на площади 20 тыс. кв. м. Об этом 26 апреля сообщает агентство «РИА Новости». Пожар возник ранее 26 апреля в складском помещении, где хранилось холодильное оборудование.
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Крупный пожар бушует на территории завода Красмаш

ДЕЛА.ru09:48

Пожар на территории завода «Красмаш». Главное

ТАСС11:29

Распространение пожара на территории «КрасМаша» в Красноярске остановили. Площадь составила 20 тысяч квадратов

Newslab.ru11:53

Опубликовано видео пожара в одном из цехов завода «Красмаш»

РИА Новости10:55

Пожар на заводе холодильников локализовали

НГС.Красноярск11:42

В километре от пожара на территории Красмаша находятся цеха сборки ракет

ТВК10:34

Пожар на «Красмаше» удалось локализовать

Интерфакс11:32
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Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

Обновлено в 03:51
Шоу-бизнес

Певица Слава вступилась за Бузову из-за критики Собчак

Напомним, что Ксения Собчак раскритиковала Бузову в своем выпуске на канале в YouTube.
Обновлено в 12:19
Общество

Выехать за границу на майские праздники не смогут около 3 млн россиян

Перед майскими праздниками выехать за границу не смогут около 3 млн россиян.
Обновлено вчера в 18:38
Происшествия

После отравления наркотиками в «Матросской тишине» возбудили дело

Дело возбуждено по факту злоупотребления сотрудниками изолятора должностными полномочиями, которые повлекли за собой тяжкие последствия, а также по статьям о халатности и незаконном сбыте наркотиков в СИЗО.
Обновлено в 12:27
Автоспорт

Квят попал в аварию во второй практике Гран-при Азербайджана

Вторая сессия свободных заездов на Гран-при Азербайджана "Формулы-1" приостановлена из-за аварии российского пилота "Торо Россо" Даниила Квята.
Обновлено в 10:38
Происшествия

На Шри-Ланке произошли три новых взрыва

Обновлено в 11:16
Политика

Украина остановила транзит российской нефти

Украина в ночь на пятницу, 26 апреля, остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба».
Обновлено вчера в 17:50
Футбол

Червиченко считает, что уход Измайлова и Родионова убьёт «Спартак»

26 апреля стало известно, что по окончании сезона «Спартак» покинут вице-президент Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов.
Обновлено в 11:25
Экономика

Убыток «Иркута» увеличился в 2018 году в 12 раз

"Иркут" входит в "Объединенную авиастроительную корпорацию", серийно производит многоцелевые истребители Су-30, учебно-боевые самолеты Як-130, является разработчиком семейства пассажирских самолетов МС-21.
Обновлено в 08:54
Политика

Юрист назвал приговор Бутиной результатом политического заказа

Юрист-международник, почётный адвокат России Валерий Ванин прокомментировал в беседе с RT решение американского суда приговорить россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюремного заключения.
Обновлено в 12:01
Шоу-бизнес

Актриса сериала «Мост» покончила с собой в 37 лет

Обновлено в 07:43
Авто

Lada 4x4 получит полностью независимую подвеску

Цены на модель начинаются от 518 900 рублей.
Обновлено в 06:03
Происшествия

Трех полковников ФСБ арестовали по делу о коррупции

Басманный суд Москвы арестовал экс-сотрудника управления "К" ФСБ полковника Андрея Васильева по обвинению в хищении, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 10:21
Политика

Путин упростил выдачу российских паспортов жителям ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено 24 апреля в 08:01
Авто

Составлен рейтинг главных проблем петербургских водителей

Обновлено в 12:41
Экономика

В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро

Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.
Обновлено в 12:28
Гаджеты

Показан новый смартфон с чёрно-белым экраном, как у электронных книг

Обновлено в 11:45
Происшествия

В Уфе полицейские ищут семью из пяти человек

Заявление о пропаже пяти человек поступило в полицию в апреле, тогда как, по неподтвержденной информации, семья пропала в декабре 2018 года, отмечает в пятницу, 26 апреля, «РИА Новости».
Обновлено в 12:33
Игры

Sony рассекретила, когда выйдет консоль PlayStation 5

Затяжка с объявлением сроков выпуска PlayStation 5 позволила чуть увеличить продажи (на 100 тысяч штук за первый календарный квартал 2019 года), но в целом на 2019 финансовый год Sony рассчитывает на реализацию 16 млн приставок 4-го поколения.
Обновлено в 12:32
Общество

Ликвидаторов аварии на ЧАЭС вспомнили в сквере Мужества

Обновлено в 05:51
Шоу-бизнес

Татьяна Навка пришла на кинофестиваль в платье от Herver Pierre

Татьяна Навка посетила закрытие 41-го международного Московского кинофестиваля. Она появилась на красной дорожке в платье от Herver Pierre.
Обновлено в 01:51
Гаджеты

«Яндекс» опубликовал свои доходы от продажи гаджетов

По результатам января-марта нынешнего года российская интернет-компания «Яндекс» имеет доход в 222 миллиона рублей от реализаций электронных девайсов.
Обновлено в 08:46
Политика

Зеленский и Гройсман провели неформальную встречу

Обновлено в 04:33
Экономика

ВВП США вырос на 3,2% в первом квартале

ВВП США вырос на 3,2% в первом квартале 2019 года. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено в 08:56
Политика

Майор запаса Скубак уже неделю держит сухую голодовку у здания Администрации президента РФ

Майор ракетных войск в отставке Владимир Скубак уже неделю держит сухую голодовку рядом со зданием Администрации президента РФ.
Обновлено в 11:55
Авто

Aston Martin выпустит спорткар Vantage на «механике»

Британский автомобильный бренд Aston Martin в скором времени выпустит новую модификацию спорткара Aston Martin Vantage, в котором применят механическую трансмиссию.
Обновлено в 11:24
Хоккей

Новую арену в Омске начнут строить в январе

Обновлено в 10:22
Энергетика

Трамп заявил, что призвал ОПЕК снизить цены на нефть

Президент США Дональд Трамп обратился к представителям ОПЕК с просьбой обеспечить снижение цен на нефть.
Обновлено в 10:44
Политика

Зеленский улетел отдыхать в Турцию

Победитель выборов президента на Украине Владимир Зеленский уехал на отдых в Турцию.
Обновлено в 02:07
Происшествия

СК предъявил обвинение избившим до смерти отца бойца ММА полицейским

Обновлено в 10:31
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