Пожар на военном складе в Ачинском районе Красноярского края полностью ликвидирован. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны России.

Пожар на военном складе под Ачинском полностью ликвидирован

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