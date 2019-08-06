Происшествия
Пожар на военном складе под Ачинском полностью ликвидированRT на русском 04:02
Пожар на военном складе в Ачинском районе Красноярского края полностью ликвидирован. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны России.
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Экономика
Испанские фермеры рассказали о проблемах из-за российского продэмбарго
Многие испанские производители сельскохозяйственной продукции, особенно косточковых фруктов, не смогли за пять лет, прошедших с момента введения российскими властями запрета на ее ввоз, найти альтернативные рынки; намного лучше обстоит ситуация с экспортом изделий из свинины - российский рынок заменил китайский, рассказали РИА Новости фермеры.
Обновлено в 02:59
Общество
Госслужащим попросили увеличить размер командировочных
Повысить размер суточных выплат при служебных командировках попросил общероссийский профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ.
Обновлено в 03:35
Политика
Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Происшествия
В Красноярском крае в воинской части горит склад с боеприпасами
По информации источника информагентства, запланировано эвакуировать население из трех населенных пунктов, находящихся ближе всего к воинской части.
Обновлено вчера в 07:58
Общество
Паводок в Магаданской области стал рекордным за 80 лет
Обновлено в 05:02
Технологии
Структура ФСБ получила право требовать блокировок сайтов
Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) ФСБ 30 июля получил право инициировать разделегирование доменов сайтов за нарушения закона, что позволит полностью их блокировать, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 02:20
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом под Рязанью погибли 7 человек
По предварительным данным, из-за аварии погибли семь человек, еще семь пострадали.
Обновлено вчера в 23:36
Политика
Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым
Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1».
Обновлено в 05:39
Финансы
ЦБ КНР оценил решение США признать Китай валютным манипулятором
В Китае прокомментировали решение США признать страну валютным манипулятором.
Обновлено в 04:31
Политика
Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Политика
Дело о поездке Порошенко на Мальдивы завели на Украине
Госбюро расследований Украины зарегистрировало уголовное дело по возможной поездке экс-президента страны Петра Порошенко на Мальдивы, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:07
Происшествия
Найдена исчезнувшая 80 лет назад подводная лодка
Американские исследователи обнаружили нос подводной лодки USS Grunion, которая затонула во время выполнения своего первого боевого задания в водах Тихого океана во время Второй мировой войны.
Обновлено в 00:36
Кино
Джемма Чан может появиться в «Вечных» студии Marvel
Джемма Чан («Безумно богатые азиаты») может присоединиться к актёрскому составу «Вечных» студии Marvel.
Обновлено в 02:18
Армия и оружие
Новую противолодочную управляемую ракету получит ВМФ России
Российский ВМФ вскоре получит новейшую противолодочную управляемую ракету (ПЛУР), которая способна уничтожать субмарины противника на значительном расстоянии от места боевых действий.
Обновлено в 01:19
Экономика
Российской экономике прогнозируют рецессию в 2019 году
О наступлении рецессии в 2021 году говорил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, выступая в рамках Петербургского международного экономического форума.
Обновлено вчера в 03:08
Экономика
Россия столкнулась с дефицитом рабочей силы
В начале 2019 года в России ускорились темпы снижения численности рабочей силы, следует из мониторинга Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено вчера в 19:00
Экономика
Акции «Уралкалия» выросли почти на 17%
Акции «Уралкалия» на Московской бирже по состоянию на 10:13 выросли на 16,83%, до 117,28 руб. за бумагу.
Обновлено в 03:31
Армия и оружие
ВЦИОМ: более половины россиян опасаются ядерной войны
Больше половины россиян опасаются наступления ядерной войны, следует из результатов опроса, который провел Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 05:52
Происшествия
Генпрокуратура: Власти регионов искажали статистику о лесных пожарах
Обновлено вчера в 08:00
Экономика
Названы самые популярные сладости у россиян
В июле 2019 года самыми популярными сладостями у россиян стали печенье, вафли и пряники.
Обновлено в 00:56
Общество
Бренду Coca-Cola грозит бойкот в Венгрии из-за рекламы с геями
Власти Венгрии предложили бойкотировать продукцию Coca-Cola — из-за новой рекламы компании с представителями секс-меньшинств.
Обновлено в 03:08
Здоровье
В девяти регионах РФ работают менее 20 врачей-онкологов
Число врачей-онкологов в государственных клиниках девяти российских регионов не превышает двадцати.
Обновлено в 03:35
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 5 копеек — до 65,32 рубля. Курс евро увеличился на 14 копеек и составил 72,62 рубля.
Обновлено вчера в 03:11
Происшествия
Член Курганского отделения «Единой России» решила выйти из партии после задержания ее мужа на акции протеста в Москве
Член Курганского отделения "Единой России" Наталья Тельминова решила выйти из партии после задержания ее мужа на акции протеста в центре Москвы.
Обновлено в 04:30
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40
Кино
Хоррор «Сквозь горизонт» станет сериалом
Компании Amazon и Paramount Television превратят в сериал фильм ужасов 1997 года "Сквозь горизонт", передает Variety.
Обновлено в 05:49
Кино
Анна Исаева требует остановить съемки фильма о Юлии Началовой
Пресс-секретарь покойной певицы Юлии Началовой Анна Исаева выступила с требованием остановить съемки фильма об артистке и прекратить наживаться на ее имени.
Обновлено вчера в 11:09