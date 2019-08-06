Происшествия

Пожар на военном складе под Ачинском ликвидированМосква 24 04:00

Пожар на артиллерийском складе в Ачинском районе Красноярского края ликвидирован, сообщили в Минобороны РФ.
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Ликвидирован пожар на арсенале в Красноярском крае

Интерфакс04:04

Пожар на складе Центра МТО в Красноярском крае полностью ликвидирован

ТК Звезда03:54

Пожар на военном складе под Ачинском полностью ликвидирован

RT на русском04:02

Пожар на военном складе под Ачинском полностью потушили

РБК04:00

Пожар на военном складе под Ачинском полностью потушили

Телеканал 360°03:57

В Минобороны планируют потушить пожар на военном складе в Красноярском крае до конца дня

ТАСС02:11

Пожар на военном складе в Ачинском районе ликвидирован

Газета.Ru04:16
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 09:09, Ашберн
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В понедельник, 5 августа, 500 богатейших людей Земли потеряли 2,1% от суммы своего капитала из-за снижения цен на американские акции.
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Компания Volkswagen расширила набор стандартного и опционального оборудования кроссовера Volkswagen Touareg 2020 модельного года в России.
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Взрывы на военных складах под АчинскомБольше новостей по теме
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