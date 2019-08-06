Происшествия
Пожар на военном складе под Ачинском ликвидированМосква 24 04:00
Пожар на артиллерийском складе в Ачинском районе Красноярского края ликвидирован, сообщили в Минобороны РФ.
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Политика
В Киеве нашли способ компенсировать дефицит российского дизтоплива
Украине не грозит дефицит дизельного топлива после введения спецпошлин на ввоз российских товаров — заместить его планируется поставками из Белоруссии и Евросоюза, заявил представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус.
Обновлено в 07:29
Общество
Жена Никиты Белых сообщила о разводе с ним
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Для сравнения - флагман Xiaomi Mi 9 продается на официально сайте компании за 29990 рублей, Huawei P30 можно приобрести за 39990 рублей.
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СК подтвердил гибель одного человека в результате взрывов в Ачинске
В результате взрывов боеприпасов в городе Ачинске Красноярского края погиб один человек, восемь получили телесные повреждения различной степени тяжести, сообщает Следственный комитет России.
Обновлено в 08:40
Происшествия
В России ужесточили ответственность за непропуск скорой помощи
Сегодня, шестого августа, вступают в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях и в Уголовный кодекс, которые направлены на обеспечение гарантий своевременного оказания медицинской помощи и защиты жизни и здоровья как пациентов, так и медицинских работников.
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Политика
Пушков прокомментировал заявления генсека НАТО о Крыме
Своими заявления о Крыме генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг признал, что «США и страны НАТО имели виды на Крым и на Севастополь».
Обновлено в 08:55
Авто
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Транспорт
«Победа» закрыла продажу билетов в армянский Гюмри на зиму
«Победа» приостанавливает до марта (зимнее расписание) продажу билетов на рейсы из Москвы в армянский Гюмри.
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Шоу-бизнес
Убивший авиадиспетчера Виталий Калоев показал фото подросших двойняшек
Российский архитектор Виталий Калоев, который в 2002 году убил швейцарского авиадиспетчера Питера Нильсена, решив, что его семья погибла в катастрофе над Боденским озером именно по вине мужчины, показал подросших двойняшек.
Обновлено в 06:41
Экономика
Чистая прибыль «Полюс» по МСФО за I полугодие выросла почти в три раза
Чистая прибыль золотодобывающей компании "Полюс" в январе-июне 2019 года увеличилась по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,8 раза и достигла 61,6 млрд рублей, следует из отчета "Полюса".
Обновлено в 06:26
Армия и оружие
Новую противолодочную управляемую ракету получит ВМФ России
Российский ВМФ вскоре получит новейшую противолодочную управляемую ракету (ПЛУР), которая способна уничтожать субмарины противника на значительном расстоянии от места боевых действий.
Обновлено в 01:19
Экономика
Волковский вошёл в список самых богатых театров Минкульта
Ярославский театр имени Волкова вошёл в список Forbes — как театр, находящийся в федеральном подчинении у Минкульта, на бюджете, и заработавший достаточно много в прошлом году.
Обновлено в 05:04
Происшествия
В Татарстане убили девятимесячную девочку
Следователи возбудили уголовное дело после убийства девятимесячной девочки в Казани, сообщило во вторник управления СК по Татарстану.
Обновлено в 08:36
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за один день
В понедельник, 5 августа, 500 богатейших людей Земли потеряли 2,1% от суммы своего капитала из-за снижения цен на американские акции.
Обновлено в 08:19
Армия и оружие
В Донбассе за день погибли четверо украинских военных
Обновлено в 08:28
Футбол
«Локомотив» договорился о трансфере Комличенко
Московский "Локомотив" достиг соглашения с чешской "Младой Болеслав" о переходе российского нападающего и лучшего бомбардира чемпионата Чехии-2019 Николая Комличенко.
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Дело о поездке Порошенко на Мальдивы завели на Украине
Госбюро расследований Украины зарегистрировало уголовное дело по возможной поездке экс-президента страны Петра Порошенко на Мальдивы, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:07
Авто
Volkswagen Touareg получил новые опции в России
Компания Volkswagen расширила набор стандартного и опционального оборудования кроссовера Volkswagen Touareg 2020 модельного года в России.
Обновлено в 06:28
Происшествия
Массовая драка произошла в Москве
Обновлено в 05:29
Политика
На Украине предложили провести референдум по реинтеграции Донбасса
Вопрос реинтеграции неподконтрольной Киеву части Донбасса нужно вынести на референдум, считает депутат партии "Слуга народа", журналист телеканала "1+1" Александр Дубинский.
Обновлено в 03:27
Путешествия
Объяснена страсть россиян к очередям в аэропортах
41 процент опрошенных пассажиров заявили, что встают в очередь, так как хотят первыми разместить свои сумки на полках и переживают, что не смогут положить ручную кладь над своим креслом.
Обновлено в 08:18
Политика
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Политика
Коломойский рассказал о «вирусе президентства» у команды Зеленского
Идея участвовать в выборах президента Украины пришла в голову самому Владимиру Зеленскому, когда тот «задумывал снимать сериал и писался сценарий», приблизительно в 2013/2014 году, заявил олигарх Игорь Коломойский в интервью РБК.
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Патрушев объяснил выход США из ДРСМД желанием достичь превосходства
США стремятся обеспечить своё превосходство в мире, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев, комментируя решение Вашингтона выйти из Договора РСМД.
Обновлено в 08:06
Происшествия
На Аляске найдена пропавшая 80 лет назад подводная лодка
Исследователи океана из научно-изыскательского проекта Lost 52 Project, целью которого является поиск 52 пропавших подводных лодок времен Второй мировой войны, обнаружили у побережья Алеутских островов на Аляске пропавшую около 80 лет назад субмарину.
Обновлено в 07:08
Энергетика
Одесса может остаться без отопления зимой из-за долгов
25 июня часть украинского города Полтавы осталась без воды из-за накопившихся у компании «Полтававодоканал» долгов за электроэнергию.
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Происшествия
В Севастополе утонули чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу
Чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу утонули в Севастополе во время шторма.
Обновлено вчера в 06:28