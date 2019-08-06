Пожар на артиллерийском складе в Ачинском районе Красноярского края ликвидирован, сообщили в Минобороны РФ.

Пожар на военном складе под Ачинском ликвидирован

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