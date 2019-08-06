Происшествия
Пожар на военном складе под Ачинском ликвидированBFM.ru 04:08
Пожар, произошедший в понедельник днем на военном складе в Ачинском районе Красноярского края, полностью ликвидирован, сообщает Минобороны России.
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Происшествия
Обвиняемого в разбое офицера ФСБ отпустили под домашний арест
Московский гарнизонный военный суд отпустил из СИЗО под домашний арест сотрудника управления "К" ФСБ Александра Карелина, который обвиняется в разбойном хищении 136 млн руб. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на секретаря суда Валерию Гудзенко.
Обновлено в 09:02
Экономика
В РФ резко снизилась численность рабочей силы из-за старения населения
В первом квартале 2019 года в России ускорились темпы снижения численности рабочей силы.
Обновлено в 07:25
Футбол
ПСЖ предложил трём клубам арендовать Неймара
Обновлено в 08:49
Транспорт
В Донбасс вернутся украинские поезда
В «Украинских железных дорогах» (ПАО «Укрзализниця») приняли решение о восстановлении движения пригородных поездов в Донбассе.
Обновлено в 05:59
Политика
Коломойский рассказал о шутливой переписке с Зеленским
Обновлено в 08:32
Общество
Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер скончалась, сообщила РБК бывший главный редактор российского Vogue Алена Долецкая, не уточнив, где и при каких обстоятельствах это произошло.
Обновлено в 10:18
Политика
Индийский парламент одобрил отмену особого статуса Кашмира
Обновлено в 09:51
Шоу-бизнес
Дочь Федосеевой-Шукшиной потребовала развода матери с Алибасовым
Младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга крайне негативно относится к браку матери с продюсером Бари Алибасовым и требует развода пары.
Обновлено в 07:49
Финансы
Украине придется выплатить $6,6 млрд по долгам до конца года
«До конца 2019 года на погашение и обслуживание внутреннего и внешнего государственного долга нужно направить в эквиваленте гривны 169 млрд гривен», — цитирует ТАСС отчет ведомства.
Обновлено вчера в 15:35
Шоу-бизнес
Глюкоза прокомментировала слухи о разводе
Практически две недели Глюкоза держала поклонников в неведении, совершенно не реагируя на разговоры о ее расставании с Александром Чистяковым спустя 13 лет брака.
Обновлено в 10:06
Гаджеты
В Сети появились качественные изображения Huawei Mate 30
Изображения подтвердили круглый основной блок камеры Huawei Mate 30, который включает в себя сразу три датчика изображения и светодиодную вспышку.
Обновлено в 05:46
Политика
Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Общество
Госслужащим попросили увеличить размер командировочных
Повысить размер суточных выплат при служебных командировках попросил общероссийский профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ.
Обновлено в 03:35
Политика
В Госдуме оценили слова генсека НАТО о воссоединении Крыма с Россией
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что присоединение Крыма к России стало следствием усиления конкуренции между великими державами.
Обновлено в 04:29
Общество
Жена осужденного Никиты Белых объявила о разводе
Обновлено в 09:16
Финансы
Народный банк КНР ответил на обвинения США в валютных манипуляциях
По мнению Пекина, решение США признать Китай страной, манипулирующей валютным курсом, является необдуманной политикой односторонних действий и проявлением протекционизма, которое крайне негативно повлияет на мировую экономику и финансы.
Обновлено в 08:28
Спорт
Фролова и Ганенко стартовали с победы на ЧЕ по пляжному волейболу
Россиянки Анастасия Фролова и Александра Ганенко выиграли первый матч группового этапа чемпионата Европы по пляжному волейболу в Москве.
Обновлено в 06:54
Авто
Ford показал роскошный аналог Ford Mondeo
Taurus создан на той же платформе, что и Ford Mondeo, продававшийся в России, но имеет более роскошный вид, который еще улучшился после рестайлинга.
Обновлено в 07:33
Политика
Патрушев прокомментировал выход США из ДРСМД
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что выходом из договоров об ограничении вооружений США пытаются добиться доминирования в любой точке мира, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:31
Общество
Ректор МГУ посоветовал студентам быть аккуратней с участием в митингах
Ректор МГУ Виктор Садовничий высказался по поводу участия студентов в акциях протеста.
Обновлено в 08:07
Политика
Рабочая группа ЦИК рекомендовала отклонить жалобу Гудкова
Рабочая группа ЦИК рекомендовала отказать в удовлетворении жалобы Дмитрия Гудкова.
Обновлено в 10:17
Происшествия
Неизвестный избил девушку в центре Москвы
В Москве на улице Бутырский вал в районе дома № 5 неизвестный избил девушку и скрылся, пострадавшей была оказана медицинская помощь, проводится проверка, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД по столице.
Обновлено в 08:56
Футбол
«Ювентус» представил резервную форму голубого цвета
Туринский "Ювентус" презентовал резервную форму на сезон-2019/20. Третий комплект экипировки выполнен в голубом цвете.
Обновлено в 06:13