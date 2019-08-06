Происшествия

Пожар на военном складе под Ачинском ликвидированBFM.ru 04:08

Пожар, произошедший в понедельник днем на военном складе в Ачинском районе Красноярского края, полностью ликвидирован, сообщает Минобороны России.
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Ликвидирован пожар на арсенале в Красноярском крае

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Пожар на военном складе под Ачинском полностью потушили

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Пожар на военном складе в Ачинском районе ликвидирован

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Пожар на военном складе под Ачинском полностью ликвидирован

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Происшествия

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