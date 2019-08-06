Пожар, произошедший в понедельник днем на военном складе в Ачинском районе Красноярского края, полностью ликвидирован, сообщает Минобороны России.

Пожар на военном складе под Ачинском ликвидирован

Происшествия Обвиняемого в разбое офицера ФСБ отпустили под домашний арест Московский гарнизонный военный суд отпустил из СИЗО под домашний арест сотрудника управления "К" ФСБ Александра Карелина, который обвиняется в разбойном хищении 136 млн руб. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на секретаря суда Валерию Гудзенко.

Экономика В РФ резко снизилась численность рабочей силы из-за старения населения В первом квартале 2019 года в России ускорились темпы снижения численности рабочей силы.

Транспорт В Донбасс вернутся украинские поезда В «Украинских железных дорогах» (ПАО «Укрзализниця») приняли решение о восстановлении движения пригородных поездов в Донбассе.

Общество Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер скончалась, сообщила РБК бывший главный редактор российского Vogue Алена Долецкая, не уточнив, где и при каких обстоятельствах это произошло.

Шоу-бизнес Дочь Федосеевой-Шукшиной потребовала развода матери с Алибасовым Младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга крайне негативно относится к браку матери с продюсером Бари Алибасовым и требует развода пары.

Финансы Украине придется выплатить $6,6 млрд по долгам до конца года «До конца 2019 года на погашение и обслуживание внутреннего и внешнего государственного долга нужно направить в эквиваленте гривны 169 млрд гривен», — цитирует ТАСС отчет ведомства.

Шоу-бизнес Глюкоза прокомментировала слухи о разводе Практически две недели Глюкоза держала поклонников в неведении, совершенно не реагируя на разговоры о ее расставании с Александром Чистяковым спустя 13 лет брака.

Гаджеты В Сети появились качественные изображения Huawei Mate 30 Изображения подтвердили круглый основной блок камеры Huawei Mate 30, который включает в себя сразу три датчика изображения и светодиодную вспышку.

Политика Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.

Общество Госслужащим попросили увеличить размер командировочных Повысить размер суточных выплат при служебных командировках попросил общероссийский профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ.

Политика В Госдуме оценили слова генсека НАТО о воссоединении Крыма с Россией Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что присоединение Крыма к России стало следствием усиления конкуренции между великими державами.

Финансы Народный банк КНР ответил на обвинения США в валютных манипуляциях По мнению Пекина, решение США признать Китай страной, манипулирующей валютным курсом, является необдуманной политикой односторонних действий и проявлением протекционизма, которое крайне негативно повлияет на мировую экономику и финансы.

Спорт Фролова и Ганенко стартовали с победы на ЧЕ по пляжному волейболу Россиянки Анастасия Фролова и Александра Ганенко выиграли первый матч группового этапа чемпионата Европы по пляжному волейболу в Москве.

Авто Ford показал роскошный аналог Ford Mondeo Taurus создан на той же платформе, что и Ford Mondeo, продававшийся в России, но имеет более роскошный вид, который еще улучшился после рестайлинга.

Политика Патрушев прокомментировал выход США из ДРСМД Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что выходом из договоров об ограничении вооружений США пытаются добиться доминирования в любой точке мира, сообщает РИА "Новости".

Общество Ректор МГУ посоветовал студентам быть аккуратней с участием в митингах Ректор МГУ Виктор Садовничий высказался по поводу участия студентов в акциях протеста.

Политика Рабочая группа ЦИК рекомендовала отклонить жалобу Гудкова Рабочая группа ЦИК рекомендовала отказать в удовлетворении жалобы Дмитрия Гудкова.

Происшествия Неизвестный избил девушку в центре Москвы В Москве на улице Бутырский вал в районе дома № 5 неизвестный избил девушку и скрылся, пострадавшей была оказана медицинская помощь, проводится проверка, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД по столице.