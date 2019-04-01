Происшествия
Пожар на складе на северо-западе Москвы потушенИзвестия 00:54
Пожар разгорелся в неэксплуатируемом здании по адресу: 3-я Хорошевская улица, дом 19, корп. 3. Возгорание началось приблизительно в 3:09 мск, огнем было охвачено около 1,5 тыс. кв. м. По предварительным данным, загорелась кровля, которая впоследствии полностью обрушилась.
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Пожар в административно-складском здании на северо-западе Москвы ликвидирован
Агентство Москвавчера в 22:28
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