Происшествия
На северо-западе Москвы полыхает крупный пожарВести.Ru вчера в 21:28
В здании склада, расположенного на 3-й Хорошевской улице на северо-западе Москвы, возник крупный пожар.
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Пожар в административно-складском здании на севере-западе Москвы ликвидирован
Агентство Москвавчера в 22:28
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Экономика
На напитки с сахаром могут удвоить ставку НДС
На напитки с сахаром могут удвоить ставку НДС Альтернативой дополнительному налогу на напитки с высоким содержанием сахара может стать исключение части подобных продуктов из перечня товаров, на которые действует льготная ставка НДС в размере 10%.
Обновлено вчера в 18:59
Политика
На Украине объявили о первых результатах выборов президента
Следом за актером идет действующий президент Украины Петр Порошенко, который имеет по промежуточным данным ЦИК 17,31%.
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия
По протестующим в Венесуэле открыли огонь
Группа людей обстреляла протестующих в Каракасе.
Обновлено вчера в 19:44
Общество
Электронные сигареты рекомендовано приравнять к обычным
Профильным министерствам поручено обеспечить появление в федеральном законе об охране здоровья от влияния табачного дыма запрета на использование несовершеннолетними электронных сигарет.
Обновлено вчера в 08:10
Общество
Роспотребнадзор запустил Единый консультационный центр
Роспотребнадзор с 1 апреля запустил Единый консультационный центр (ЕКЦ), который будет работать круглосуточно и без выходных, сообщается в понедельник на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:38
Политика
Зеленский рассказал, о чем бы говорил с Путиным при встрече
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, который лидирует в первом туре выборов, рассказал о том, какой первый вопрос задал бы Владимиру Путину в случае встречи.
Обновлено вчера в 17:55
Футбол
Гол Мбаппе принёс победу «ПСЖ» в матче с «Тулузой»
В матче 30-го тура чемпионата Франции "ПСЖ" обыграл "Тулузу" со счётом 1:0. Встреча состоялась в Тулузе на стадионе "Мунисипал".
Обновлено вчера в 16:53
Происшествия
Новосибирский университет учредит стипендию в честь Наталии Филевой
Ассоциация выпускников Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) намерена учредить стипендию на факультете летательных аппаратов в честь погибшей накануне акционера S7 Наталии Филевой, сообщил в понедельник ТАСС президент ассоциации выпускников НГТУ Владимир Пономарев.
Обновлено в 01:23
Происшествия
В Лос-Анджелесе застрелили рэпера Nipsey Hussle
Обновлено вчера в 21:23
Музыка
Сергей Шнуров высмеял экстремизм в песнях Наташи Королевой
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал матерное стихотворение о «русской термоядерной попсе».
Обновлено вчера в 09:48
Кино
Умерла сыгравшая девушку Бонда британская актриса Таня Мале
Картина получила премию «Оскар» за звуковые эффекты. Мале начала карьеру модели в 16 лет.
Обновлено вчера в 23:35
Авто
Инсайдер: Mitsubishi купил у «АвтоВАЗа» лицензию на «Весту»
Компания Mitsubishi скоро выпустит новую модель, построенную на базе отечественного седана LADA Vesta – лицензия на использование платформы «Весты» у «АвтоВАЗа» уже куплена.
Обновлено в 01:06
Культура
В Москве начинают отмечать 210-летие Гоголя
Столичные библиотеки подготовили праздничную программу к 210-летию со дня рождения Николая Васильевича Гоголя, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Обновлено в 01:14
Здоровье
В Москве разработан уникальный клей для лечения ран и ожогов
Обновлено в 00:50
Интернет
Цукерберг предложил госорганам участвовать в регулировании интернета
По словам Цукерберга, государству следует активно участвовать в регулировании интернет-площадок, разрабатывая новые решения в сфере защиты личной информации пользователей.
Обновлено вчера в 03:33
Общество
Жилые комплексы планируют оснастить системой распознавания лиц
Жилые комплексы могут оснастить биометрическими системами распознавания лиц.
Обновлено вчера в 18:57
Экономика
Социальные пенсии в России увеличились
Средний размер социальной пенсии увеличится на 182 рубля и после повышения составит 9 266 рублей.
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия
Более 2 млн рублей похитили из квартиры пенсионера в Новой Москве
Злоумышленник похитил более 2 млн рублей из квартиры пенсионера, расположенной в поселке Минзаг в Новой Москве, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе главка московской полиции.
Обновлено в 01:37
Политика
Порошенко стал лидером голосования в Антарктиде
После обработки 73,26% протоколов с зарубежных участков, за пределами Украины больше всего голосуют за Порошенко (36,55%), на втором месте Зеленский (26,87%), отмечает «Интерфакс-Украина».
Обновлено вчера в 22:45
Путешествия
Названы самые популярные у иностранцев города России
Самыми популярными российскими городами у иностранных путешественников стали Москва и Санкт-Петербург.
Обновлено вчера в 17:29
Происшествия
Опубликовано видео с места крушения самолета совладельца S7
Обновлено вчера в 19:32
Экономика
ФНС взыскала с АСВ 6 млн руб. за премии юристам
ФНС взыскала с АСВ 6 млн руб. за премии юристам Арбитражный суд Московского округа 28 марта опубликовал решение о взыскании с АСВ 6 млн руб. убытков по иску МИФНС № 50 по Москве в рамках дела о банкротстве банка "Холдинг-кредит".
Обновлено вчера в 18:59
Экономика
Доходы Порошенко за год выросли в 95 раз
Доходы действующего президента Украины Петра Порошенко в 2018 году выросли более чем в 95 раз по сравнению с 2017 годом.
Обновлено вчера в 23:04
Политика
Зеленский ответил на слова Порошенко о «марионетке Коломойского»
По данным ЦИК Украины, после подсчета 24,4 тыс. голосов Зеленский, набравший 28,51%, лидирует на выборах, затем идет лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (18,03%).
Обновлено вчера в 16:25
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов намекнул на проблемы в браке с Анастасией Костенко
Футболист пообещал жене исправиться. Анастасия Костенко отпраздновала в столичном ресторане накануне своё 25-летие.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия
В Новосибирске два человека пойдут под суд за избиение полицейского
Мужчина и женщина – владельцы собаки бойцовой породы – в Новосибирске пойдут под суд за оскорбление и избиение полицейского, который сделал им замечание, что пес гуляет без намордника, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ по региону.
Обновлено вчера в 22:43
Политика
Порошенко рассчитывает на «серьёзных» избирателей — представитель штаба
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский проиграет во втором туре президентских выборов действующему президенту Петру Порошенко, поскольку большинство избирателей будут голосовать «не по приколу», заявил представитель избирательного штаба Порошенко Олег Медведев, сообщило 1 марта информационное агентство «Укринформ».
Обновлено в 01:37
Политика
Профильный комитет Думы рекомендовал не признавать выборы на Украине
Комитет Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками рекомендовал депутатам принять заявление о непризнании результатов выборов президента Украины.
Обновлено в 00:54
Происшествия
Свердловский город вторые сутки остается без воды
Обновлено в 00:12
Политика
Внучка Муссолини раскритиковала Джима Керри за рисунок
Евродепутат Алессандра Муссолини, внучка итальянского диктатора Бенито Муссолини, раскритиковала актера Джима Керри за рисунок, который тот опубликовал в своем Twitter.
Обновлено вчера в 22:44