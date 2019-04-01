Происшествия

На северо-западе Москвы полыхает крупный пожарВести.Ru вчера в 21:28

В здании склада, расположенного на 3-й Хорошевской улице на северо-западе Москвы, возник крупный пожар.
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На северо-западе Москвы загорелся склад

РБКвчера в 21:55

Спасатели ликвидировали пожар на складе на северо-западе Москвы

ТАССвчера в 22:25

В Москве загорелось здание на площади около трех тысяч «квадратов»

РИА Новостивчера в 21:43

На северо-западе Москвы загорелся склад

Коммерсантъвчера в 21:35

Крупный пожар произошел на складе на северо-западе Москвы

Москва 24вчера в 21:53

Сотрудники МЧС потушили пожар в здании на северо-западе Москвы

Вечерняя Москвавчера в 23:01

Пожар в административно-складском здании на севере-западе Москвы ликвидирован

Агентство Москвавчера в 22:28
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Экономика

На напитки с сахаром могут удвоить ставку НДС

На напитки с сахаром могут удвоить ставку НДС Альтернативой дополнительному налогу на напитки с высоким содержанием сахара может стать исключение части подобных продуктов из перечня товаров, на которые действует льготная ставка НДС в размере 10%.
Обновлено вчера в 18:59
Политика

На Украине объявили о первых результатах выборов президента

Следом за актером идет действующий президент Украины Петр Порошенко, который имеет по промежуточным данным ЦИК 17,31%.
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия

По протестующим в Венесуэле открыли огонь

Группа людей обстреляла протестующих в Каракасе.
Обновлено вчера в 19:44
Общество

Электронные сигареты рекомендовано приравнять к обычным

Профильным министерствам поручено обеспечить появление в федеральном законе об охране здоровья от влияния табачного дыма запрета на использование несовершеннолетними электронных сигарет.
Обновлено вчера в 08:10
Общество

Роспотребнадзор запустил Единый консультационный центр

Роспотребнадзор с 1 апреля запустил Единый консультационный центр (ЕКЦ), который будет работать круглосуточно и без выходных, сообщается в понедельник на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:38
Политика

Зеленский рассказал, о чем бы говорил с Путиным при встрече

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, который лидирует в первом туре выборов, рассказал о том, какой первый вопрос задал бы Владимиру Путину в случае встречи.
Обновлено вчера в 17:55
Футбол

Гол Мбаппе принёс победу «ПСЖ» в матче с «Тулузой»

В матче 30-го тура чемпионата Франции "ПСЖ" обыграл "Тулузу" со счётом 1:0. Встреча состоялась в Тулузе на стадионе "Мунисипал".
Обновлено вчера в 16:53
Происшествия

Новосибирский университет учредит стипендию в честь Наталии Филевой

Ассоциация выпускников Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) намерена учредить стипендию на факультете летательных аппаратов в честь погибшей накануне акционера S7 Наталии Филевой, сообщил в понедельник ТАСС президент ассоциации выпускников НГТУ Владимир Пономарев.
Обновлено в 01:23
Происшествия

В Лос-Анджелесе застрелили рэпера Nipsey Hussle

Обновлено вчера в 21:23
Музыка

Сергей Шнуров высмеял экстремизм в песнях Наташи Королевой

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал матерное стихотворение о «русской термоядерной попсе».
Обновлено вчера в 09:48
Кино

Умерла сыгравшая девушку Бонда британская актриса Таня Мале

Картина получила премию «Оскар» за звуковые эффекты. Мале начала карьеру модели в 16 лет.
Обновлено вчера в 23:35
Авто

Инсайдер: Mitsubishi купил у «АвтоВАЗа» лицензию на «Весту»

Компания Mitsubishi скоро выпустит новую модель, построенную на базе отечественного седана LADA Vesta – лицензия на использование платформы «Весты» у «АвтоВАЗа» уже куплена.
Обновлено в 01:06
Культура

В Москве начинают отмечать 210-летие Гоголя

Столичные библиотеки подготовили праздничную программу к 210-летию со дня рождения Николая Васильевича Гоголя, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Обновлено в 01:14
Здоровье

В Москве разработан уникальный клей для лечения ран и ожогов

Обновлено в 00:50
Интернет

Цукерберг предложил госорганам участвовать в регулировании интернета

По словам Цукерберга, государству следует активно участвовать в регулировании интернет-площадок, разрабатывая новые решения в сфере защиты личной информации пользователей.
Обновлено вчера в 03:33
Общество

Жилые комплексы планируют оснастить системой распознавания лиц

Жилые комплексы могут оснастить биометрическими системами распознавания лиц.
Обновлено вчера в 18:57
Экономика

Социальные пенсии в России увеличились

Средний размер социальной пенсии увеличится на 182 рубля и после повышения составит 9 266 рублей.
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия

Более 2 млн рублей похитили из квартиры пенсионера в Новой Москве

Злоумышленник похитил более 2 млн рублей из квартиры пенсионера, расположенной в поселке Минзаг в Новой Москве, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе главка московской полиции.
Обновлено в 01:37
Политика

Порошенко стал лидером голосования в Антарктиде

После обработки 73,26% протоколов с зарубежных участков, за пределами Украины больше всего голосуют за Порошенко (36,55%), на втором месте Зеленский (26,87%), отмечает «Интерфакс-Украина».
Обновлено вчера в 22:45
Путешествия

Названы самые популярные у иностранцев города России

Самыми популярными российскими городами у иностранных путешественников стали Москва и Санкт-Петербург.
Обновлено вчера в 17:29
Происшествия

Опубликовано видео с места крушения самолета совладельца S7

Обновлено вчера в 19:32
Экономика

ФНС взыскала с АСВ 6 млн руб. за премии юристам

ФНС взыскала с АСВ 6 млн руб. за премии юристам Арбитражный суд Московского округа 28 марта опубликовал решение о взыскании с АСВ 6 млн руб. убытков по иску МИФНС № 50 по Москве в рамках дела о банкротстве банка "Холдинг-кредит".
Обновлено вчера в 18:59
Экономика

Доходы Порошенко за год выросли в 95 раз

Доходы действующего президента Украины Петра Порошенко в 2018 году выросли более чем в 95 раз по сравнению с 2017 годом.
Обновлено вчера в 23:04
Политика

Зеленский ответил на слова Порошенко о «марионетке Коломойского»

По данным ЦИК Украины, после подсчета 24,4 тыс. голосов Зеленский, набравший 28,51%, лидирует на выборах, затем идет лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (18,03%).
Обновлено вчера в 16:25
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов намекнул на проблемы в браке с Анастасией Костенко

Футболист пообещал жене исправиться. Анастасия Костенко отпраздновала в столичном ресторане накануне своё 25-летие.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия

В Новосибирске два человека пойдут под суд за избиение полицейского

Мужчина и женщина – владельцы собаки бойцовой породы – в Новосибирске пойдут под суд за оскорбление и избиение полицейского, который сделал им замечание, что пес гуляет без намордника, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ по региону.
Обновлено вчера в 22:43
Политика

Порошенко рассчитывает на «серьёзных» избирателей — представитель штаба

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский проиграет во втором туре президентских выборов действующему президенту Петру Порошенко, поскольку большинство избирателей будут голосовать «не по приколу», заявил представитель избирательного штаба Порошенко Олег Медведев, сообщило 1 марта информационное агентство «Укринформ».
Обновлено в 01:37
Политика

Профильный комитет Думы рекомендовал не признавать выборы на Украине

Комитет Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками рекомендовал депутатам принять заявление о непризнании результатов выборов президента Украины.
Обновлено в 00:54
Происшествия

Свердловский город вторые сутки остается без воды

Обновлено в 00:12
Политика

Внучка Муссолини раскритиковала Джима Керри за рисунок

Евродепутат Алессандра Муссолини, внучка итальянского диктатора Бенито Муссолини, раскритиковала актера Джима Керри за рисунок, который тот опубликовал в своем Twitter.
Обновлено вчера в 22:44
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