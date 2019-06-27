Происшествия
Пожар на складе на северо-востоке Москвы потушенRT на русском 15:54
В тушении возгорания были задействованы 52 сотрудника пожарно-спасательной службы, 25 единиц техники и пожарный поезд. Ранее сообщалось, что пожару на складе на Ярославском шоссе в Москве присвоили высший ранг сложности.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 18:03, Вашингтон
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Происшествия
Прокуратура запросила более 14 лет колонии для обвиняемого по делу «кубанских каннибалов»
Во время прений в Прикубанском районном суде Краснодара прокуратура запросила 14 лет и 3 месяца колонии строгого режима для обвиняемого по делу «кубанских канибалов» Дмитрия Бакшеева, рассказала «Медиазоне» юрист Юлия Федотова.
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Интернет
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Разработчики приложения DeepNude, которое удаляет одежду с людей на фотографиях при помощи нейросетей, объявили в твиттере о закрытии проекта.
Обновлено в 15:29
Политика
Глава ЦИК допустила отмену муниципальных выборов в Петербурге
Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова допустила возможность отмены муниципальных выборов в Санкт-Петербурге из-за многочисленных нарушений в ходе кампании.
Обновлено в 10:46
Политика
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Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
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Происшествия
Ошибка экипажа стала причиной крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний»
Ошибочные действия экипажа стали причиной крушения пассажирского самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье в феврале прошлого года.
Обновлено в 12:49
Армия и оружие
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Армия и оружие
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Судаков \: военная концепция России связана с обороной О значении форума, а также о кибербезопасности и киберугрозах рассказал политолог Сергей Судаков.
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Происшествия
Жители Выборга остались без света и холодной воды
В 21:55 в Выборге произошел сбой в работе электросети, что сказалось на подаче холодной воды в дома города.
Обновлено в 16:34
Космос
NASA готовит экспедицию на «золотой» астероид
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Технологии
«ВКонтакте» запустила игру о восприятии мира слепоглухими
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Зачем магаданцу Байкал?
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Политика
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Делегации Литвы и Грузии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) заявили, что продолжат работу до конца сессии, несмотря на несогласие с возвращением России полномочий.
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Основатель «Рольфа» прокомментировал обыски в компании
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Даниил Квят ждет ребенка от дочери трехкратного чемпиона мира
Просто российский гонщик уже пару лет встречается с Келли Пике, дочкой знаменитого бразильского гонщика Нельсона Пике, трехкратного чемпиона мира.
Обновлено в 16:00
Энергетика
Под Петербургом с цитатой Чехова открыли новый нефтяной терминал
Новый топливный терминал «Гладкое» запустили в Тосненском районе Ленинградской области в четверг, 27 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.
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