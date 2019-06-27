Происшествия
Пожар на складе на северо-востоке Москвы потушенRT на русском 15:54
В тушении возгорания были задействованы 52 сотрудника пожарно-спасательной службы, 25 единиц техники и пожарный поезд. Ранее сообщалось, что пожару на складе на Ярославском шоссе в Москве присвоили высший ранг сложности.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 19:36, Ашберн
Космос
Скотт Уоринг заявил о летающем НЛО возле МКС
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия
Передачу Малахова про сестер Хачатурян сняли с эфира
Телеканал "Россия 1" снял с эфира передачу, которую ведет телеведущий Андрей Малахов, про сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца.
Обновлено в 17:17
Армия и оружие
Группа журналистов попала под обстрел ВСУ на окраине Донецка
«Группа журналистов, в состав которой входили представители News Front, РИА Новости и независимые журналисты, совместно с представителями пресс-службы Народной милиции ДНР попали под миномётный обстрел со стороны вооружённых формирований Украины в посёлке Александровка», — сообщили РИА Новости.
Обновлено в 16:20
Общество
Представитель Алибасова пояснил свои слова о «спектакле» с отравлением
Представитель продюсера Бари Алибасова Вадим Горжанкин уточнил, что имел в виду все происходящее в жизни, когда говорил о спектакле в связи с отравлением Алибасова.
Обновлено в 13:50
Происшествия
Пассажирский Ан-24 врезался в очистные сооружения аэропорта
Пассажирский Ан-24 врезался в очистные сооружения аэропорта В четверг, 27 июня, в аэропорту Нижнеангарска (Бурятия) совершил аварийную посадку Ан-24 АО «Авиакомпания "Ангара"», на борту которого находились 47 человек.
Обновлено в 16:43
Авто
Audi тестирует новую версию A5 Sportback
Новая версия Audi A5 Sportback проходит дорожные испытания.
Обновлено в 08:42
Шоу-бизнес
В Москве простились с Аллой Покровской
Проститься с Покровской пришли председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, худрук МХТ Сергей Женовач, худрук Театра Пушкина Евгений Писарев, актеры Евгений Миронов, Владимир Машков, режиссер Кирилл Серебренников, актриса Лия Ахеджакова и многие другие.
Обновлено в 06:03
Армия и оружие
Украинские саперы начали разминирование территории у Станицы Луганской
Обновлено в 09:20
Политика
Врач прокомментировал сообщения о самочувствии Меркель
Диагноз канцлеру Германии Ангеле Меркель, которой за последнее время дважды становилось плохо на официальных встречах, должны поставить специалисты при детальном осмотре.
Обновлено в 09:18
Кино
Хелена Бонем Картер сыграет мать Шерлока Холмса
Обновлено в 17:05
Интернет
Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото
На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.
Обновлено в 09:50
Гаджеты
«Ведомости»: производителей обяжут устанавливать российские приложения
Минкомсвязь планирует обязать производителей устанавливать российские приложения на смартфоны и планшеты, которые продаются на территории страны, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на копию проекта законодательных поправок.
Обновлено в 16:02
Кино
Умер актер Макс Райт из сериала «Альф»
Обновлено в 03:04
Культура
Кикабидзе пообещал спеть в Москве после примирения с Грузией
Актер, певец и режиссер Вахтанг Кикабидзе пообещал дать концерт в Москве, если Россия и Грузия помирятся.
Обновлено в 14:03
Армия и оружие
Очки виртуальной реальности для военных впервые показали журналистам
Первые очки виртуальной реальности для подготовки военнослужащих представил заместитель исполнительного директора Рязанского радиозавода (входит в «Росэлектронику») Игорь Чернышов в студии «Звезды» на юбилейном форуме «Армия-2019».
Обновлено в 11:08
Общество
Forbes составил рейтинг лучших вузов России
Журнал Forbes подготовил свой новый рейтинг российских высших учебных заведений, в котором попытался оценить не только качество российского образования, но и выяснить, какие университеты выпускают специалистов с предпринимательским потенциалом, которые могли бы в будущем пополнить список Forbes.
Обновлено в 04:03
Футбол
«Краснодар» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии
Обновлено в 14:20
Финансы
Россия и Китай отказались от расчетов в долларах
Межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах — рублях и юанях — заключили Россия и Китай.
Обновлено в 18:10
Транспорт
Почти 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
В аэропортах Москвы отменили и задержали 39 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписание".
Обновлено вчера в 18:13
Технологии
Посекундно свысока: о проблемах на борту сообщат по интернету
Качественная интернет-связь с землей поможет эффективнее обслуживать технику, позволит предупреждать пилотов об опасных ситуациях прямо во время полета и решит проблему потери черных ящиков в случае, если катастрофа всё же произошла.
Обновлено в 17:02
Происшествия
В салонах автодилера «Рольф» проходят обыски
Автодилер "Рольф" заявил, что в его подразделениях в Москве и Петербурге проходят следственные действия.
Обновлено в 06:40
Финансы
Госдума приняла поправки к бюджету 2019 года на 265,5 млрд рублей
Расходная часть бюджета 2019 года увеличится на 256,5 млрд руб. Соответствующее решение в третьем чтении приняли депутаты Госдумы.
Обновлено в 06:40
Политика
Путин: если бы США приняли российский план по ПРО, мир был бы другим
Владимир Путин в своем интервью Financial Times заявил, что если бы США приняли российский план по противоракетной обороне, сегодняшний мир был бы другим.
Обновлено в 16:45
Политика
В Чечне похвалили представившегося в ПАСЕ Кадыровым депутата
Министр Чечни по национальной политике Джамбулат Умаров заявил, что российский депутат Шамсаил Саралиев, который в разговоре с литовским коллегой Эмануэлисом Зингерисом в ПАСЕ представился Рамзаном Кадыровым, поступил «совершенно правильно».
Обновлено в 11:52
Космос
Впервые определен источник отдельного быстрого радиовсплеска
Астрономам удалось определить галактику, в которой находился источник быстрого радиовсплеска FRB 180924.
Обновлено в 15:14
Политика
Бахрейн отозвал посла из Ирака после нападения на посольство в Багдаде
МИД Бахрейна принял решение об отзыве для консультация посла в Ираке Салаха аль-Малики после нападения на посольство королевства в Багдаде.
Обновлено в 19:30
Армия и оружие
В Идлибе при обстреле пункта ВС Турции погиб военный
При обстреле наблюдательного пункта Вооружённых сил Турции в сирийском Идлибе погиб турецкий военнослужащий, ещё трое получили ранения, сообщили в Министерстве обороны страны.
Обновлено в 16:55