Происшествия

Пожар на складе на северо-востоке Москвы потушенRT на русском 15:54

В тушении возгорания были задействованы 52 сотрудника пожарно-спасательной службы, 25 единиц техники и пожарный поезд. Ранее сообщалось, что пожару на складе на Ярославском шоссе в Москве присвоили высший ранг сложности.
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На складе в Москве на Ярославском шоссе произошел крупный пожар

РБК15:58

Пожар на складе на востоке Москвы полностью ликвидировали

ТАСС16:02

Пожар в ангаре на Ярославском шоссе ликвидирован

Москва 2415:50

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на московском складе

Вечерняя Москва15:52

На северо-востоке Москвы ликвидировали пожар на складе

РИА Новости15:48

Пожар на складе на северо-востоке столицы ликвидирован

Агентство Москва15:52

Пожар на складе на северо-востоке Москвы потушен

RT на русском15:54
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 22:36, Вашингтон
Политика

Путин прибыл на саммит G20 в Японию

Обновлено в 20:05
Политика

Климкин обнародовал ноты России и Украины

27 июня президент Украины Владимир Зеленский провел короткий брифинг, в ходе которого потребовал от МИД объяснить, почему ведомство не согласовало с ним ответ на ноту по украинским морякам, задержанным в Керченском проливе в прошлом году.
Обновлено в 19:43
Шоу-бизнес

Елена Темникова рассказала о романе Фадеева и Серябкиной

Певица откровенно рассказала о причинах ухода из группы «Серебро» и о эмоциях по этому поводу, а также рассекретила отношения между Максом Фадеевым и Ольгой Серябкиной.
Обновлено в 09:08
Происшествия

Ошибка экипажа стала причиной крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний»

Ошибочные действия экипажа стали причиной крушения пассажирского самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье в феврале прошлого года.
Обновлено в 12:49
Общество

Пользователи сообщают о сбое в работе App Store

Неполадки в работе онлайн-магазина App Store наблюдаются в пятницу в ряде стран, сообщает сервис Downdetector.
Обновлено в 20:11
Политика

Трамп заявил, что в ситуации вокруг Ирана «нет никакой спешки»

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ситуации вокруг отношений США и Ирана "нет никакой спешки" и выразил надежду на положительный исход.
Обновлено в 21:09
Происшествия

В Москве задержан второй отравитель, притворявшийся полицейским

Задержанный отравитель проверяется на причастность к аналогичным преступлениям на территории Москвы, Подмосковья, Ленинградской, Тверской и Костромской областей.
Обновлено в 14:57
Шоу-бизнес

В столице простились с актрисой Аллой Покровской

Фото ©️ Сергей Авдуевский / Москва меняется Народная артистка РСФСР, театральный режиссер и педагог Школы-студии МХАТ Алла Покровская скончалась в московской больнице после продолжительной болезни в возрасте 81 года.
Обновлено в 10:12
Политика

Зеленский нашел виновных в возвращении России в ПАСЕ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вина за восстановление полноценных прав российской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) лежит на депутатах Верховной Рады и членах украинской делегации в организации.
Обновлено в 11:02
Авто

Паркетник Kia Seltos получил в Корее полный привод

В Южной Корее открылся приём заказов на компакт Kia Seltos по ценам от 19,3 до 26,7 млн вон (1,05–1,45 млн рублей).
Обновлено в 11:05
Происшествия

Основатель «Рольфа» прокомментировал обыски в компании

Обыски в офисах автодилера «Рольф» не стали неожиданностью для его основателя Сергея Петрова.
Обновлено в 06:28
Армия и оружие

Российских журналистов обстреляли в Донбассе

Обновлено в 18:07
Общество

Средней российской семье необходимо как минимум 58 тысяч: обзор прессы

Жизнь 43 пассажирам спасла бортпроводница при аварийной посадке Ан-2; за наркотики в России наказывают около 100 тысяч человек в год; на борьбу с бедностью обещают выделить триллион рублей.
Обновлено в 20:24
Политика

Меркель вновь стало плохо на официальной встрече

Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Транспорт

Главная федеральная трасса в Иркутской области перекрыта из-за паводка

Федеральная трасса Р-255 «Сибирь» в Иркутской области из-за паводка временно закрыта.
Обновлено в 22:08
Шоу-бизнес

Светлана Лобода собралась замуж

Популярная певица Светлана Лобода заинтриговала пользователей Сети известием о скорой свадьбе, однако не уточнила имен жениха и невесты.
Обновлено в 22:25
Авто

В «АвтоВАЗе» раскрыли правду о качестве экспортных Lada

Официальные представители крупнейшего российского автопроизводителя «АвтоВАЗ» прокомментировали популярные в народе слухи о том, что экспортные автомобили LADA в своё время были более качественными, нежели представленные на отечественном рынке модели.
Обновлено в 08:07
Финансы

Россия заняла у иностранцев ₽220 млрд за месяц. Это новый рекорд

За весь месяц иностранцы потратили на российские гособлигации ₽220 млрд. Это абсолютный рекорд за всю историю долгового рынка России.
Обновлено в 14:23
Политика

Путин пошутил над журналистом Financial Times

Президент России Владимир Путин пошутил над журналистом издания Financial Times, который брал у него интервью.
Обновлено в 17:37
Интернет

Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото

На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.
Обновлено в 09:50
Армия и оружие

Министр обороны Латвии нашел на карте Европы новый «Западный Берлин»

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс сравнил прибалтийские государства с "современным Западным Берлином", на котором Россия, по его мнению, пытается проверить степень готовности и решимости НАТО к реальным действиям.
Обновлено в 18:50
Шоу-бизнес

Азиза бросила жениха перед свадьбой

Перед свадьбой Азиза поставила жениху ультиматум. Она потребовала, чтобы Бескровный бросил курить.
Обновлено в 15:46
Гаджеты

Главный дизайнер Apple Джони Айв покинет компанию в этом году

Главный дизайнер американской компании Apple Джонатан Айв покинет ее в течение 2019 года, сообщает в четверг газета Financial Times.
Обновлено в 18:09
Финансы

Россия и Китай отказались от расчетов в долларах

Межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах — рублях и юанях — заключили Россия и Китай.
Обновлено в 18:10
Футбол

«Зенит» получил wild card для участия в Евролиге

«Зенит» получил wild card для выступления в Евролиге в сезоне-2019/20. Петербургский клуб впервые выступит на этом турнире.
Обновлено в 14:30
Недвижимость

Дальневосточники получат ипотеку под 2% годовых

Полпред подчеркнул, что кредит будет выдаваться на срок до 20 лет, без первоначального взноса и под 2% годовых.
Обновлено 25 июня в 05:55
Футбол

Отец Хамеса рассказал, какой клуб больше всего подходит сыну

Уилсон Родригес, отец полузащитника мадридского «Реала» и национальной команды Колумбии Хамеса Родригеса, рассказал о ситуации вокруг сына, который этим летом может сменить клуб.
Обновлено в 17:57
Экономика

Минэкономразвития предложило ввести контроль расходов россиян

Минэкономразвития изучает идею системного контроля доходов и расходов физических лиц для борьбы с теневой экономикой.
Обновлено в 09:57
Политика

Депутат Рады назвала украинские ультиматумы в ПАСЕ неработоспособными

Первый заместитель руководителя делегации Украины в ПАСЕ, депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юлия Лёвочкина сообщила, что тактика ультиматумов, радикальных призывов и уклонения от переговоров больше не будут работать в ассамблее.
Обновлено в 22:26
Общество

Структуру мэрии Биробиджана вернули в состояние до 2014 года

Важные изменения внесены в решение городской Думы Биробиджана от 14.12.2018 №597 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
Обновлено в 22:00
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