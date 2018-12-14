Пожар на складе на северо-востоке Москвы потушенRT на русском 15:54

В тушении возгорания были задействованы 52 сотрудника пожарно-спасательной службы, 25 единиц техники и пожарный поезд. Ранее сообщалось, что пожару на складе на Ярославском шоссе в Москве присвоили высший ранг сложности.

Пожар на складе на северо-востоке Москвы потушен

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