Возгорание на военных складах под городом Ачинском в Красноярском крае после взрывов боеприпасов ликвидировано. Об этом в воскресенье, 11 августа, сообщил глава ГУ МЧС по региону Игорь Лисин.

Пожарные ликвидировали горение на военных складах под Ачинском

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