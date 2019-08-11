Происшествия

Пожарные ликвидировали горение на военных складах под АчинскомИзвестия 01:34

Возгорание на военных складах под городом Ачинском в Красноярском крае после взрывов боеприпасов ликвидировано. Об этом в воскресенье, 11 августа, сообщил глава ГУ МЧС по региону Игорь Лисин.
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Пожарные ликвидировали горение на военных складах под городом Ачинск

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Пожарные ликвидировали горение на военных складах под Ачинском

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Аргументы и Факты02:46

Горение на военных складах в Красноярском крае ликвидировали

ТАСС01:09
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 11:28, Вашингтон
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Взрывы на военных складах под АчинскомБольше новостей по теме
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