Происшествия
Пожарные ликвидировали горение на военных складах под АчинскомИзвестия 01:34
Возгорание на военных складах под городом Ачинском в Красноярском крае после взрывов боеприпасов ликвидировано. Об этом в воскресенье, 11 августа, сообщил глава ГУ МЧС по региону Игорь Лисин.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 11:28, Вашингтон
Армия и оружие
Применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал» показали на Армейских играх
В Подмосковье во время Армейских международных игр на конкурсе «Авиадартс» впервые был представлен в действии гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».
Обновлено вчера в 10:31
Политика
Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube
Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.
Обновлено в 08:08
Политика
Украинская прокуратура обыскала танкер из-за посещения Крыма
Созданная Киевом «прокуратура Автономной республики Крым» обыскала в порту Херсона танкер «Мария» по делу о поставке топлива в Севастополь.
Обновлено в 02:24
Финансы
Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам
За последние четыре года золотовалютные резервы РФ выросли на 45% и достигли $518 млрд в июне, в то время как показатели Саудовской Аравии снижаются и, по данным на июнь, составляют $527 млрд.
Обновлено в 06:33
Экономика
Омбудсмен Подмосковья поможет дворнику с долгом в 2 млрд рублей
Ранее СМИ сообщили, что судебные приставы пытаются взыскать почти 2 млрд рублей с дворника, которая работает на предприятии ЖКХ в подмосковном городе Воскресенске.
Обновлено в 10:19
Футбол
«Арсенал» обыграл «Ньюкасл» в первом туре АПЛ
Футболисты лондонского "Арсенала" на выезде обыграли "Ньюкасл" в матче первого тура чемпионата Англии.
Обновлено в 11:07
Политика
Медведев опубликовал видео с подаренным ему щенком алабая
Премьер-министр России Дмитрий Медведев опубликовал видео с щенком пятнистого алабая, которого ему подарил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
Обновлено в 08:08
Происшествия
Под Волгоградом из психбольницы сбежали двое осужденных
Обновлено в 04:17
Политика
Путин приехал на байк-шоу в Севастополе на мотоцикле «Урал»
Президент России Владимир Путин посетил в Севастополе мотошоу, куда прибыл за рулем мотоцикла «Урал» в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Обновлено вчера в 11:35
Здоровье
Названы последствия ежедневного употребления кофе
Обновлено вчера в 23:46
Армия и оружие
В Йемене сепаратисты захватили президентский дворец
Замглавы МИД Йемена Мухаммад аль-Хадрами назвал произошедшее переворотом Силы Южного переходного совета (ЮПС) Йемена после четырех дней боев захватили президентский дворец в городе Аден, передает РИА Новости, ссылаясь на военный источник.
Обновлено вчера в 15:22
Футбол
Рибери отклонил предложения из России, Нидерландов и Саудовской Аравии
Согласно информации источника, в подписании 36-летнего хавбека были заинтересованы клубы из России, Нидерландов и Саудовской Аравии.
Обновлено в 10:34
Общество
В Москве завершился митинг в поддержку независимых кандидатов
В конце акции представитель незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Ивана Жданова Борис Золотаревский призвал всех отправиться в «прогулку», за что был задержан.
Обновлено вчера в 10:29
Шоу-бизнес
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт объявили о разводе
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт объявили поклонникам неприятную новость о разводе.
Обновлено в 01:55
Происшествия
Человек погиб после обрушения в шахте Якутии
Один человек погиб после обрушения горных пород в шахте в Якутии.
Обновлено в 10:20
Происшествия
В Петербурге любители бургеров устроили драку со стрельбой
В ночь с пятницы на субботу в Петербурге четверо молодых людей устроили драку, которая закончилась стрельбой.
Обновлено в 10:55
Общество
В Норвегии дайверы сыграли свадьбу в подводной пещере
Церемония вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самая большая свадьба в подводной пещере.
Обновлено в 09:30
Футбол
Вадим Евсеев: «Молодежь вышла заслуженно»
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев прокомментировал поражение от "Арсенала" в матче 5-го тура РПЛ (0:1). - "Арсенал" забил мяч, мы не использовали моменты, поэтому проиграли, - сказал Евсеев в эфире "Матч Премьер".
Обновлено в 09:12
Политика
«Медуза» нашла возможного автора телеграм-канала, опубликовавшего личные данные протестующих и журналистов
Администратором анонимного телеграм-канала «Товарищ майор», возможно, является московский пиарщик Виталий Тайсаев, выяснила «Медуза».
Обновлено в 06:36
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено в 06:27
Политика
Елизавета II сделала «самые острые» за 67 лет заявления
Обновлено в 09:12
Авто
Премиальный внедорожник на базе Toyota Crown ставит рекорды продаж
Напомним, модель создана на базе "четырехдверки" Toyota Crown предыдущего поколения. Hongqi HS7 появился в автосалонах только 12 июля.
Обновлено вчера в 14:11
Футбол
Кокорин и Мамаев получат положительную характеристику от колонии
Осужденные за участие в двух драках в центре Москвы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев получат положительную характеристику от колонии №4 города Алексеевка Белгородской области, сообщает "СЭ".
Обновлено в 01:46
Футбол
«Локомотив» разгромил «Урал» в пятом туре РПЛ
В рамках пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты московского «Локомотива» одержали крупную победу над «Уралом» из Екатеринбурга.
Обновлено в 11:19
Происшествия
В Китае жертвами супертайфуна «Лекима» стали 18 человек
В Китае продолжает бушевать супертайфун "Лекима".
Обновлено вчера в 11:36
Общество
Роспотребнадзор рассказал о радиационном фоне в Петербурге
Как отмечает городское управление Роспотребнадзора, радиационно-гигиенический мониторинг на территории Санкт-Петербурга осуществляется ведомством непрерывно "независимо от наличия рисков или угроз изменения радиационной обстановки, связанной с эксплуатацией источников ионизирующего излучения".
Обновлено в 09:56
Происшествия
В Гонконге прошли новые столкновения протестующих с полицией
Новые демонстрации, в ходе которых произошли жесткие столкновения людей с полицией, прошли в Гонконге. об этом сообщает People Отмечается, что протестующие использовали бутылки с зажигательной смесью.
Обновлено в 10:45