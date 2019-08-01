Происшествия

Пожар на складе боеприпасов под Ачинском помогут потушить роботыПолитическая Экспертиза 14:53

Два робота «Уран-14», предназначенные для ликвидации пожаров, были переброшены распоряжением Минобороны к горящему в Красноярском крае складу с боеприпасами. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на сообщение пресс-службы ведомства.
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Минобороны перебрасывает роботов для тушения пожара на складе в Ачинске

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