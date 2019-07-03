Происшествия
Пожар на складе Jim Beam в США уничтожил 45 тыс. бочек бурбонаРБК 15:18
В результате пожара на складе Jim Beam в Кентукки уничтожено около 45 тыс. бочек с бурбоном (вид виски, производимый в Штатах), сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление материнской компании Beam Suntory. В нем сказано, что в бочках, уничтоженных огнем, хранился «относительно молодой виски».
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